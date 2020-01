Cuộc sống phía sau sân khấu của Khánh An – model nhí 8 tuổi đi catwalk đỉnh nhất Việt Nam và những cám dỗ nghề nghiệp lần đầu được kể

Sau màn trình diễn bên trong khung tròn từng gây được nhiều sự chú ý, Khánh An đã trở thành cái tên model nhí rất được săn đón trong giới thời trang và trên mạng xã hội. Ai nấy đều không thể ngừng ngắm nhìn hình ảnh bé gái mới 8 tuổi nhưng đã có những bước catwalk chuyên nghiệp, thần thái đỉnh cao không thể chê vào đâu được.



Khánh An - model nhí gây bão mạng xã hội nói chung và làng thời trang nói riêng.

Cô bé trong màn catwalk siêu đỉnh cao khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Để có được những bước đi xuất thần đó, Khánh An đã phải luyện tập từ khi còn nhỏ. Và cho đến tận bây giờ, mỗi tuần An vẫn đều đặn đến lớp luyện mẫu để nâng cao những kỹ năng của mình. Có như vậy, các nhà thiết kế mới ưu ái và gọi cho Khánh An mỗi khi có show và luôn trân trọng tài năng của cô bé.

Những khoảnh khắc xuất thần của Khánh An trong show diễn mới nhất.

Nhìn những hình ảnh của Khán An trên sân khấu thì ai cũng thấy hoành tráng. Nhưng chắc chắn bên cạnh đó cũng có người tỏ ra thắc mắc về cuộc sống đời thường của cô bé, rằng ở phía sau những ánh đèn hào nhoáng kia thì An sống với bố mẹ như thế nào.

Câu trả lời sẽ có trong bài viết theo chân dưới đây.

Khánh An với khuôn mặt được make up kỹ lưỡng cho đêm diễn vừa qua. Nhưng ngoài đời, bé trông như thế nào?

Đến thăm nhà Khánh An thì được biết cô bé là con duy nhất trong nhà. Vì lẽ đó mà mọi sự quan tâm của bố mẹ đều dành cho model nhí đáng yêu này. An hiện đang theo học tại một trường tiểu học quốc tế và được phụ huynh cho theo học rất nhiều môn năng khiếu khác cũng như hưởng thụ cuộc sống tiện nghi nhất trong khả năng của họ.

Khánh An là bé gái duy nhất trong nhà.

Em được bố mẹ dành cho những điều kiện tốt nhất.

Một ngày của Khánh An nếu không đi diễn thì cũng giống như rất nhiều em bé khác trong độ tuổi lên 8. Chị Hồng, mẹ của Khánh An cho biết hiện đang cho bé học thêm cả đàn piano để bé có khả năng âm nhạc cũng như giàu cảm xúc hơn.

"Con đi học về nếu cảm thấy thích vận động thì hai mẹ con sẽ chơi cầu lông, hoặc có ngày sẽ đọc sách rồi bé vệ sinh cá nhân, ngồi vào đàn đánh vài bài để luyện ngón. Sau đó nếu thấy thích con sẽ xuống bếp phụ mẹ nhặt rau, nấu cơm. Tất nhiên mình không ép buộc bé làm điều này vì bé cũng còn nhỏ.

Khánh An đặc biệt rất thích nấu ăn và trải nghiệm những món mới. Đây cũng là một phần trong tính cách thích khám phá điều mới lạ của con".

Khánh An rất thích piano và ngày nào cũng luyện tập sau giờ học ở trường.

Cô bé cũng thích giúp đỡ mẹ làm việc nhà.

Trên sân khấu, Khánh An thường thể hiện khuôn mặt lạnh lùng y hệt các siêu mẫu. Ai cũng tưởng đó là tính cách của bé nhưng chị Hồng cho hay, chỉ cần bước ra khỏi sàn runway là An lại trở về với vẻ tinh nghịch đúng chất một đứa trẻ 8 tuổi là thích chơi đùa, làm nũng và nhõng nhẽo với mẹ. Bởi vì thế mà ở nhà, hai mẹ con hợp nhau lắm, thường xuyên vui đùa giống như hai người bạn vậy.

Hai mẹ con Khánh An cực kỳ thân thiết với nhau.

Cô bé 8 tuổi lí lắc, đáng yêu.

Khoảnh khắc mẹ làm điệu cho con gái nhỏ.

Không chỉ có vậy, Khánh An và mẹ còn rất hợp nhau trong khoản thời trang nữa. Hai mẹ con cứ thỉnh thoảng lại lấy hết quần áo trong tủ ra ngắm nghía và sắp xếp. Vừa dọn dẹp, Khánh An và mẹ lại tranh thủ cười đùa với nhau rất rôm rả. Tủ đồ của Khánh An mỗi ngày lại đầy thêm do tính chất "công việc". Là con gái, Khánh An cực thích thú với điều này.

Khánh An và mẹ khi thu dọn tủ quần áo của con.

Tuy chưa nói được kiểu văn hoa nhưng Khánh An vẫn cố gắng dành cho mẹ những lời nói đẹp nhất. Cô bé cho biết mỗi đêm diễn của mình thành công là nhờ có mẹ và những thứ như sữa, trái cây và đủ thứ khác mà mẹ chuẩn bị để mang theo. Cô bé lúc này đã nhìn mẹ với ánh mắt long lanh ngấn nước.



Khánh An rất biết ơn mẹ vì đã lo lắng cho mình.

Cô bé nói rằng sẽ nghe lời mẹ tuyệt đối và ngoan với mẹ

Buổi thăm nhà này không thấy có bố Khánh An ở nhà nhưng theo lời chị Hồng thì cô bé rất quý bố, đúng như người ta nói họ là người tình kiếp trước của nhau vậy. Thậm chí, cô bé Khánh An còn cực kỳ ngưỡng mộ bố và luôn coi bố là người thông minh nhất, bởi vì cái gì bố cũng biết, chơi thể thao cũng rất giỏi.

Khánh An rất yêu bố.

Cô bé coi bố như là thần tượng của mình vậy.

Nói thêm về sự nghiệp người mẫu của Khánh An, chị Hồng cho hay sẽ vẫn tiếp tục đầu tư cho con. Một phần là vì chị cũng thích nghệ thuật nhưng phần khác là vì sự đam mê của con. "Mặc dù bây giờ con còn bé, chưa biết nổi tiếng là gì nhiều nhưng mỗi lúc lên sân khấu được mọi người tán dương thì con cũng vui lắm. Nhìn thấy con thích thú như vậy, người làm mẹ như mình nhiều lúc còn cảm động đến rơi cả nước mắt. Sinh con ra, chỉ mong con sẽ được làm những gì mình thích và sống là chính mình".

Nghe chị Hồng nói chuyện thì mới thấy Khánh An thực sự rất may mắn. Cô bé luôn được bố mẹ ủng hộ mọi điều kể từ khi còn nhỏ thế này thì lớn lên chắc chắn sẽ rất thành công trên con đường mình đã chọn. Và thành tích lớn nhất trong sự nghiệp người mẫu của Khánh An cho đến lúc này chính là được một nhãn hàng mời sang trình diễn ở Tuần lễ thời trang Thượng Hải. Tại đó, An đã biểu diễn lại tiết mục đi trong khối tròn đình đám đã làm khán giả chao đảo trước đó.

Khánh An chăm chỉ tập luyện khi ở nhà, và cũng chính nhờ sự nỗ lực này mà khả năng của bé đã được sàn diễn quốc tế ghi nhận.

Chuyến đi đó của Khánh An cũng có rất nhiều người khác nữa và hai mẹ con đã phải chuẩn bị rất kỹ càng. Mẹ mang cho Khánh An đủ thứ từ đồ ăn đến thuốc thang và nhiều phụ kiện khác để đảm bảo sức khỏe cho bé. Bởi nói gì thì nói, ở tuổi của bé bây giờ, những áp lực công việc đôi khi cũng hơi nặng nề. "Tuổi con còn nhỏ, mình không muốn con quá áp lực mà cứ coi như người mẫu là sân chơi năng khiếu thôi. Bé cứ làm hết sức mình, kết quả thế nào cũng được, mình ủng hộ bé hết", chị Hồng chia sẻ thêm.

Nhân tiện, phóng viên cũng hỏi thêm chị Hồng về những góc khuất trong nghề người mẫu. Là một người lớn, chị Hồng chắc chắn hiểu được hết những cám dỗ mà nghề này có thể mang đến cho bất cứ ai, kể cả con trẻ, những tâm hồn ngây thơ còn chưa kịp hiểu nổi tiếng là gì. Hơn thế nữa, chị còn là mẹ của một cô con gái sắp đến tuổi lớn thì sự cảnh giác thậm chí còn được nhân lên gấp bội để bảo vệ cho con.

Khánh An hầu như chưa hiểu gì nhiều về cuộc đời. Cô bé vẫn cứ là bé gái 8 tuổi hồn nhiên, ngây thơ phía sau ánh đèn sân khấu mà thôi.

Chị Hồng có nói Khánh An rất ngây thơ, cô bé chỉ biết đi diễn và khi được tiền thù lao thì cũng chỉ đút ống heo chứ chưa biết tiêu pha gì. Bé An ngoài đời mà chị vẫn nuôi nấng, bảo bọc khác hẳn với hình ảnh lạnh lùng trên sân khấu, đôi khi chị thấy vui vì điều đó, bởi con vẫn giữ được nét hồn nhiên vốn có của con trẻ.

Và để có được sự "thờ ơ" đó, chị Hồng cũng phải rất mất công xây dựng một hàng rào chắn xung quanh con gái. Theo đó, chị Hồng luôn tránh cho con đọc hoặc nghe những thông tin tiêu cực về nghề mẫu nói riêng cũng như chốn showbiz nói chung. Chị cũng chưa từng nhắc với Khánh An về những cám dỗ nguy hiểm của nghề nên cô bé cứ vô tư sải bước trên sàn runway chỉ vì những tiếng hò reo và tán dương phía dưới. Với An, được mọi người khen ngợi chính là nguồn động lực chính để bé tự tin trình diễn.

An chưa biết cám dỗ của nghề là gì, vì mẹ muốn cho An biết về nó càng muộn càng tốt. Trong lúc ấy, mẹ sẽ chuẩn bị cho An tâm lý thật vững vàng.

Đến được ngày hôm nay, chị Hồng mẹ của Khánh An cũng đã phải rất vất vả để xây dựng hình ảnh cũng như quỹ đạo cuộc sống xung quanh con. Những show diễn chị cũng không bao giờ dám nhận bừa vì còn nghĩ đến chuyện học hành của con. Thêm nữa, Khánh An vẫn còn là trẻ con nên quan trọng nhất với bé lúc này chỉ là ăn và chơi thôi, còn lại trải nghiệm cuộc đời thì là chuyện của những năm sau 18 tuổi.

Khi ấy, nếu bé đã đủ cứng cáp thì chị Hồng sẽ buông tay bé ra, để cho bé tự độc lập về mọi thứ. Còn bây giờ, Khánh An vẫn chỉ là con chim non bé nhỏ, yếu ớt cần được mẹ chở che, vỗ về mỗi ngày mà thôi.