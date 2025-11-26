Không còn những khẩu hiệu quen thuộc, 42 thí sinh tại Trường Đại học Hà Nội chọn cách tiếp cận thực tế hơn, khi phân tích, phản biện và đặt câu hỏi về chính lựa chọn mà thế hệ mình sẽ phải đối mặt: liệu xe điện có thực sự là con đường tất yếu?

Cuộc thi hùng biện Green Voices 2025 tại Trường Đại học Hà Nội ngày 25/11 thu hút tới 42 bạn sinh viên tranh tài và hàng trăm sinh viên cổ vũ.

Từ những bài thuyết trình đầu tiên, sinh viên nhanh chóng định hình tinh thần chung: xe điện đã không còn là xu hướng, mà đang trở thành tiêu chuẩn toàn cầu. Nhiều thí sinh dẫn chứng chính sách ưu đãi từ các quốc gia phát triển, thị trường tăng trưởng mạnh ở Mỹ – châu Âu – Trung Quốc, và nhấn mạnh rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội để tham gia vào làn sóng chuyển đổi này. Với họ, câu hỏi không phải là “có nên thay đổi hay không”, mà là “chúng ta sẽ bước vào cuộc chuyển đổi ở tốc độ nào?”

Trên sân khấu, những lập luận về kinh tế, điều người trẻ quan tâm nhất được đào sâu sắc nét: chi phí sạc rẻ hơn đáng kể so với xăng, chi phí bảo dưỡng thấp, ít hỏng vặt, công nghệ vận hành đơn giản hơn. Một nhóm thí sinh còn thực hiện khảo sát nhanh 100 sinh viên trong trường để chứng minh mức độ an toàn và sự tin tưởng ngày càng lớn với xe điện. Từ đó, họ đưa ra lời kêu gọi: “Hãy cùng chuyển đổi xanh cho một tương lai xanh”.

Những thông điệp, kiến thức và góc nhìn đa dạng, mạnh mẽ về xe điện, chuyển đổi xanh được các bạn sinh viên, đại diện cho giới trẻ truyền tải vô cùng mạch lạc và mạnh mẽ.

Những bài thi khác lại chọn góc nhìn cảm xúc hơn, đánh thẳng vào những điều rất đời sống: tiếng ồn giao thông, thứ ít ai để ý nhưng ảnh hưởng đến tâm lý và chất lượng sống của người trẻ ở đô thị. “Không ai được lựa chọn bầu không khí mình hít thở. Nhưng chúng ta được quyền lựa chọn phương tiện mình đi để giúp bầu không khí dễ thở hơn”, một thí sinh chia sẻ. Với họ, xe điện không phải giải pháp duy nhất để cải thiện môi trường, nhưng là giải pháp tối ưu nhất trong thời điểm hiện tại, khi đô thị Việt Nam đang chịu áp lực ô nhiễm ngày một nặng.

Tinh thần chủ động dẫn dắt thay vì đợi xã hội thay đổi cũng được nhấn mạnh nhiều lần. Một nhóm thí sinh đặt câu hỏi mạnh mẽ: “Ta là người nên chần chừ hay nên tiên phong?” Câu hỏi như xoáy thẳng vào tâm lý ngại đổi mới, thứ vẫn tồn tại không chỉ với người lớn mà cả trong chính giới trẻ.

Hai đội thi Greener và Máu Hanu đã giành được giải Ấn tượng.

Không dừng lại ở phân tích, nhiều ý tưởng mang tính xây dựng cũng được đưa ra. Một nhóm sinh viên đề xuất ứng dụng theo dõi và hỗ trợ người dùng xe điện, giúp quản lý pin, vị trí trạm sạc, lịch bảo dưỡng – những tiện ích có thể giải quyết trực tiếp nỗi lo của người dùng mới. Những đề xuất này cho thấy sinh viên không chỉ tranh luận, mà còn muốn tham gia vào chính hệ sinh thái công nghệ xanh.

Ở phần cuối cuộc thi, các thí sinh nhấn mạnh sự công bằng thông tin: xe điện có nhiều ưu điểm nhưng cũng không phải hoàn hảo. Cháy nổ có thể xảy ra nếu xe bị độ chế hoặc sử dụng sai cách; phạm vi di chuyển thực tế phụ thuộc vào lối sống; công nghệ thay đổi nhanh đòi hỏi người dùng cập nhật. Nhưng điều quan trọng nhất là mọi lập luận đều hướng đến việc trao quyền cho người nghe, không ép buộc lựa chọn: “Chúng tôi không kêu gọi bạn phải đi xe điện. Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin khách quan, để bạn tự đưa ra lựa chọn thông minh hơn”.

Đội thi Eco Ride giành được giải Nhì với phần trình bày sáng tạo về đề xuất triển khai ứng dụng dành cho chủ xe điện tại Việt Nam.

Đội Go Green xuất sắc giành giải Nhất với phần trình bày truyền cảm hứng, tự tin và vô cùng chính xác.

Cuộc thi kết thúc trong những tràng pháo tay dài của hơn 200 sinh viên trong hội trường, không chỉ vì kỹ năng hùng biện của các đội, mà vì tinh thần mà sinh viên HANU truyền tải: dũng cảm nhìn vào thực tế, cởi mở với cái mới và chủ động trong hành động. Tất cả tạo nên một thông điệp chung, rõ ràng và đầy sức nặng.

Giải Nhất đã thuộc về đội thi Go Green, giải Nhì thuộc về đội thi Eco Ride. Hai giải ấn tượng lần lượt thuộc về đội Greener và Máu Hanu. Vòng chung kết online của Green Voices 2025 bao gồm các quán quân tại 8 điểm trường cũng sẽ sớm được diễn ra. Trong đó, giải Nhất chung cuộc sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt 1 xe máy Evo Grand Lite.