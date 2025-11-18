Sinh viên Phenikaa ví xe xăng như "Nokia 1280 thời chưa chịu nâng cấp": Sân chơi Green Voices nóng hơn dự đoán

Green Voices 2025 tiếp tục hành trình lan tỏa tinh thần chuyển đổi xanh khi dừng chân tại Đại học Phenikaa, mang theo chủ đề quen thuộc nhưng đầy thử thách: "Bạn sẽ nói gì để thuyết phục một người còn e ngại về xe điện?". Sự kiện do VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tổ chức, với VinFast là đối tác giáo dục chiến lược đồng hành. Không khí tại hội trường nhanh chóng trở nên sôi động khi sinh viên từ nhiều khoa khác nhau, từ Dược, Du lịch đến các ngành xã hội, cùng bước lên sân khấu và biến những băn khoăn về xe điện thành những lập luận giàu cảm xúc lẫn lý trí.

Tám phần thi, bao gồm năm đội thi đôi và ba thí sinh thi đơn, mang đến tám màu sắc tiếp cận khác nhau của thế hệ trẻ đối với giao thông xanh. Có bạn mở đầu bài hùng biện bằng tiếng ho khan giữa dòng xe kẹt cứng, có bạn đặt câu hỏi "điều gì là lãng phí nhất trong một ngày sống ở Hà Nội" , và cũng có đội dẫn dắt bằng câu chuyện chiếc Nokia 1280 ngày xưa từng bị cười chê vì... phải sạc mỗi ngày. Mỗi góc nhìn đều phản ánh những nỗi lo có thật về xe điện nhưng được lý giải bằng dữ liệu, so sánh và trải nghiệm cá nhân, khiến bài thi vừa chân thực vừa thuyết phục.

Phần thi của 2 thí sinh Tàm Thu Diệu và Bòng Kim Thanh với ưu điểm "kẻ tung người hứng" và ví dụ so sánh thực tế với chiếc Nokia 1280 ngày xưa được BGK đánh giá cao và nhận giải quán quân

Giải nhất của điểm trường Phenikaa thuộc về hai sinh viên ngành Dược, Tàm Thu Diệu và Bòng Kim Thanh. Không bắt đầu bằng thông số kỹ thuật hay lời kêu gọi bảo vệ môi trường, hai bạn lựa chọn hướng tiếp cận gần gũi hơn: khởi đi từ nỗi sợ của con người trước điều mới. Câu ví von "chiếc xe xăng hôm nay chính là Nokia 1280 của chúng ta ngày trước" lập tức thu hút sự chú ý của khán giả. Từ hình ảnh quen thuộc ấy, Diệu và Thanh dẫn dắt sang ba trụ cột lập luận: xe điện an toàn hơn khi nhìn vào tỉ lệ sự cố theo thống kê quốc tế; hạ tầng sạc hiện đã đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày; và chi phí vận hành xe điện thấp hơn đáng kể nếu so trên cùng một quãng đường. Kết lại bài thi, hai bạn không kêu gọi "hãy mua xe điện", mà nói về tinh thần nâng cấp: nâng cấp trải nghiệm, nâng cấp tư duy, và nâng cấp trách nhiệm với sức khỏe cũng như môi trường.

Giải nhì thuộc về Nguyễn Đan Huy và Vũ Khánh Linh, những bạn trẻ lựa chọn đặt vấn đề bằng câu hỏi rất đời sống: ngày mai ta ra đường bằng xe gì, và môi trường có xứng đáng được tôn trọng hay không? Trong khi đó, các đội thi khác tiếp cận theo hướng sức khỏe cộng đồng, chất lượng không khí và thói quen đi lại của người thành thị. Một số thí sinh đơn như Nguyễn Thị Phương Anh và Nguyễn Ngọc Tường Vi tạo nên những điểm nhấn thú vị: Phương Anh ví thời gian chờ sạc nhanh 30 phút giống như một lần "sạc lại bản thân với cốc matcha", còn Tường Vi nhắc lại thời điểm Internet mới xuất hiện ở Việt Nam, khi nhiều người từng nói "tôi không cần mạng" nhưng rồi tất cả đều thay đổi. Theo Vi, xe điện cũng đang ở đúng giai đoạn "chuyển pha" tương tự.

Giải á quân thuộc về đội thi thứ 2 với 2 thí sinh Vũ Khánh Linh và Nguyễn Đan Huy với câu hỏi dành cho khán giả: ngày mai ta ra đường bằng xe gì, và môi trường có xứng đáng được tôn trọng hay không?

Nguyễn Ngọc Tường Vi là thí sinh trẻ tuổi nhất trong số 8 đội thi tại trường Đại học Phenikaa, có màn thể hiện rất tự tin và xuất sắc

Ban giám khảo của Phenikaa, gồm các chuyên gia và đại diện nhà trường, đánh giá cao sự tự tin, khả năng sử dụng số liệu và những phép so sánh giàu hình tượng của thí sinh. Tuy vậy, các giám khảo cũng lưu ý rằng nhiều đội tham quá nhiều ý trong một bài thi ngắn, thay vì chọn một vấn đề cụ thể và đào sâu. Dù vậy, điểm chung dễ nhận thấy là sinh viên Phenikaa không chỉ nói hay mà còn cho thấy sự sẵn sàng thay đổi tư duy, yếu tố quan trọng nhất khi bàn về chuyển đổi xanh.

Hội đồng ban giám khảo

Một điểm nhấn lớn của Green Voices 2025 tại Phenikaa nằm ở phần thưởng, góp phần tạo nên sự hào hứng cho toàn bộ sự kiện. Những bài thi xuất sắc được trao những phần quà giá trị gồm 2.000.000 đồng cho giải nhất và 1.000.000 đồng cho giải nhì. Bên cạnh đó, cuộc thi còn mở cánh cửa bước vào vòng chung kết online với những giải thưởng lớn hơn: hai giải khuyến khích trị giá 2.000.000 đồng và giải nhất là một chiếc xe máy điện VinFast Evo Grand Lite, món quà đặc biệt khiến không ít sinh viên háo hức theo dõi chặng tiếp theo của hành trình.

Sự kiện tại Phenikaa khép lại nhưng dư âm còn đọng lại rất lâu: đó là hình ảnh sinh viên đứng trước micro, không chỉ nói về xe điện, mà nói về tương lai mà họ muốn sống. Green Voices 2025 sẽ tiếp tục đến các trường đại học khác, tiếp tục khuếch đại tinh thần xanh của những người trẻ, những người không chỉ là người dùng tương lai của xe điện, mà còn là nhân tố quan trọng của hành trình chuyển đổi bền vững tại Việt Nam.