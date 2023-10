"Không có thứ gọi là cân bằng giữa công việc và cuộc sống": Chuyên gia chỉ ra cách thích nghi với trạng thái này

Đề cập đến một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất hiện nay, Ken Koleman, chuyên gia nghề nghiệp nổi tiếng và cũng là tác giả của cuốn sách bán chạy “From Paycheck to Purpose: The Clear Path to Doing Work You Love” (tạm dịch: Từ tiền lương đến mục đích: Con đường rõ ràng để làm công việc bạn yêu thích) cho biết: "Không có cái gọi là cân bằng giữa công việc và cuộc sống".

Cụ thể, vị chuyên gia này tin rằng lượng thời gian chúng ta dành cho công việc sẽ không bao giờ mang lại sự cân bằng thực sự. Theo đó, ông chia sẻ: "Thay vì tập trung vào việc cân bằng, chúng ta cần tập trung vào các ưu tiên trong công việc và cuộc sống của mình".

Ranh giới và sự phân chia

Để thiết lập nhịp sống lành mạnh, Coleman lưu ý rằng chúng ta cần phải hiểu rõ ranh giới và sự phân chia giữa hai yếu tố công việc và cuộc sống. Sự phân định rạch ròi này có thể giúp chúng ta xác định được khi nào nên nói “có” và khi nào nên nói “không”.

Tất nhiên, để thiết lập được ranh giới đó, chúng ta phải hiểu rõ các thời điểm khác nhau của công việc. Chẳng hạn, có những thời điểm buộc chúng ta phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc, và đó là điều không thể tránh khỏi.

“Bạn có thể có được mọi thứ mà bạn muốn, chỉ là không phải tất cả cùng một lúc”, Coleman nói thêm.

Đó cũng là lý do tại sao chuyên gia cho rằng việc đặt ra những ranh giới lành mạnh sẽ cho phép chúng ta thiết lập nhịp điệu tốt hơn giữa công việc và cuộc sống. Cụ thể, chúng ta sẽ biết rằng ta không hề bị mắc kẹt trong mớ công việc hỗn độn, chỉ là chúng ta đang ở trong một thời kỳ cao điểm của công việc mà thôi.

Cách để khiến cuộc sống cân bằng hơn

Trong cuốn sách của mình, Coleman đã chia sẻ những lời khuyên thiết thực để mọi người có thể phát triển sự nghiệp. “Hãy tìm ra giấc mơ mà bạn đã cất giấu trên gác mái, phủi bụi và để nó nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Hãy cho nó, và chính bản thân bạn, một cơ hội khác”, ông viết ngay trong phần giới thiệu của cuốn sách.

Theo chuyên gia, mỗi người đều được sinh ra với một mục đích, một vai trò duy nhất, và là nhân tố cần thiết để hoàn thành vai trò đó. Chính vì vậy, lựa chọn công việc phù hợp với vai trò của chúng ta là một việc quan trọng.

Và để phát huy hết vai trò “định sẵn” của mình, hãy đi sâu vào câu hỏi “tại sao”. Khi đã tìm ra được đáp án, bạn sẽ được sống với ước mơ của mình một lần và mãi mãi.

Ngoài ra, Coleman còn chia sẻ những lời khuyên sâu sắc về việc làm thế nào để trở nên đủ tiêu chuẩn cho công việc mà bạn thực sự muốn làm, cách xây dựng và làm việc trên cơ sở kết nối, cách để bắt đầu công việc đúng đắn và cách để tiến về phía trước với quyết tâm và mục đích.

Trong cuộc sống vội vã này, khi thời gian và sức lực dành cho cơm áo gạo tiền nhiều hơn dành cho bản thân, chúng ta dễ bị lạc lối và sa lầy vào vũng bùn "mất cân bằng". Song công việc thì không thể bỏ, thời gian cho bản thân lại không thể thiếu. Sự loay hoay này khiến chúng ta mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Do đó, hãy dành ra một buổi hoặc vài giờ để nhìn nhận lại mọi thứ, đôi khi cũng nên chấp nhập "sự mất cân bằng" của hiện tại và học cách thích nghi với nó. Làm việc nhiều nhưng nhận về giá trị không thích đáng, vậy thì hãy dứt khoát buông bỏ để tìm cho mình cơ hội khác. Còn không, nếu đã chấp nhận ở lại thì phải cống hiến đầy đủ, không còn bị lăn tăn hay ngày nào cũng suy nghĩ "mình đang sống có ý nghĩa không".

Những lúc cảm thấy bất ổn, hãy tìm cách giải tỏa và chọn sở thích để rèn luyện. Tìm về với thiên nhiên, được làm chuyện mình thích mang về cho con người rất nhiều cảm giác hạnh phúc. Những lúc thế này, bạn sẽ thấy mọi chuyện không nghiêm trọng như trước.

Nguồn: The New York Post