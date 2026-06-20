"Không có con thì sợ làm lỡ duyên của vợ" - cái kết sau 7 năm của người đàn ông "vô tinh"

7 năm đi tìm con và những khoảnh lặng không lời

Anh Bùi Văn Tú và chị Nguyễn Thị Hạnh kết hôn từ năm 2016 với mong ước giản dị như bao cặp vợ chồng khác là có một mái ấm nhỏ, sớm có con để tình yêu đẹp sẽ "đơm hoa kết trái". Thế nhưng, 7 năm dài đằng đẵng trôi qua, căn nhà nhỏ của anh Tú – chị Hạnh vẫn thiếu vắng tiếng cười trẻ thơ. Hành trình tìm con đưa họ đi qua nhiều bệnh viện từ Nam ra Bắc, nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là những kết luận khiến trái tim nặng trĩu.

Khoảnh khắc cầm trên tay tờ kết luận "không có tinh trùng", vợ chồng chị Hạnh anh Tú lặng người vì nghĩ đó không phải là sự thật. "Vợ chồng mình cầm tờ thông báo kết quả xét nghiệm ngồi ở hành lang bệnh viện mà không nói với nhau câu nào…mọi thứ trước mắt khi ấy như tối sầm lại, cảm giác hụt hẫng, không muốn tin vào những gì bác sĩ vừa thông báo", chị Hạnh nhớ lại.

(ThS.BS Đinh Hữu Việt tư vấn cho một trường hợp vô sinh nam do mắc hội chứng Klinefelter)

Nguyên nhân được xác định là do hội chứng Klinefelter – một bất thường di truyền khiến nam giới thừa một nhiễm sắc thể X, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng sinh tinh. Với những trường hợp vô tinh không tắc nghẽn như vậy, cơ hội tìm thấy tinh trùng gần như rất thấp, nhiều người buộc phải từ bỏ giấc mơ làm cha.

Suốt những năm tháng mong con, họ không chỉ trải qua nỗi buồn vô tận từ nguyên nhân hiếm muộn mà những áp lực từ xã hội ngoài kia cũng trở thành gánh nặng vô hình đè nặng lên tâm lý anh chị. "Người ta chỉ cần nói một câu: Ơ cái người gì mà không biết đẻ…cũng đủ khiến mình chạnh lòng, nước mắt không ngừng rơi sau những lời nói đó", chị Hạnh nhớ lại những ngày tháng đó với đôi mắt rưng lệ.

Thương vợ, anh Tú từng nghĩ đến việc buông tay. "Không có con thì sợ làm lỡ duyên của vợ… tôi đã từng muốn giải thoát cho cô ấy để đi bước nữa", anh Tú chia sẻ. Nhưng tình yêu đã giữ họ ở lại, cùng nhau bước tiếp.

Cơ duyên thay đổi số phận và bước ngoặt từ ca mổ MicroTESE miễn phí

Khi giấc mơ làm cha mẹ gần như đi vào tuyệt vọng thì may thay, cơ duyên đã đưa anh chị đến với Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Tại đây, anh Tú gặp được ThS.BS Đinh Hữu Việt, Trưởng khoa Nam học trực tiếp thăm khám. Sau khi thực hiện các siêu âm xét nghiệm cần thiết, bác sĩ Việt nhận định anh Tú vẫn có cơ hội được làm cha bằng chính "con giống" của mình. Anh Tú được tư vấn thực hiện kỹ thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng MicroTESE – phương pháp hiện đại được xem là "cánh cửa cuối cùng" cho những người đàn ông vô tinh, đặc biệt là các trường hợp do bất thường nhiễm sắc thể như Klinefelter.

Ngày hai vợ chồng đến viện thăm khám cũng là ngày bệnh viện đang tổ chức chương trình Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc năm 2023, bác sĩ Việt tư vấn anh chị nộp hồ sơ xét duyệt miễn phí chi phí mổ MicroTESE trong khuôn khổ Tuần Lễ Vàng năm đó. May thay, sau nhiều vòng xét duyệt hồ sơ, gia đình anh Tú trở thành một trong 12 gia đình nhận được gói hỗ trợ này.

"Khi nhận được gói miễn phí mổ MicroTESE, tôi cảm thấy đó không chỉ đơn thuần là giảm chi phí mà nó còn mang lại động lực, niềm tin rằng nhất định vợ chồng mình sẽ có con, sẽ được nghe hai tiếng bố, mẹ sau 7 năm khát khao mong chờ", chị Hạnh chia sẻ.

(ThS.BS Đinh Hữu Việt công bố quyết định 12 ca mổ miễn phí Micro TESE)

MicroTESE không đơn thuần là một ca mổ. Đó là hành trình "tìm kiếm sự sống" trong từng ống sinh tinh nhỏ bé dưới kính vi phẫu. Với những bệnh nhân như anh Tú, việc tìm thấy tinh trùng giống như "tìm kim đáy bể", đòi hỏi không chỉ công nghệ hiện đại mà còn cần sự kiên trì, kinh nghiệm và đôi bàn tay tinh tế của người bác sĩ, bởi đôi khi chỉ có thể tìm thấy vài "tinh binh" ít ỏi giữa hàng nghìn mô tinh hoàn đã thoái hóa.

"Với tình trạng bệnh nhân mắc hội chứng Klinefelter, tôi chỉ sợ các ống sinh tinh bị thoái hóa hoàn toàn không còn tinh trùng. Còn với tình trạng của anh Tú, qua siêu âm đánh giá vẫn còn cơ hội tìm thấy tinh trùng nên chúng tôi vẫn quyết tâm rất lớn trong việc tìm kiếm những tinh trùng còn sót lại, nếu còn thì chắc chắn chúng tôi sẽ tìm thấy," bác sĩ chia sẻ – một câu nói đã thắp lên niềm hy vọng sau nhiều năm tưởng chừng tắt lịm.

Ca phẫu thuật diễn ra trong sự hồi hộp tột độ của người vợ bên ngoài phòng mổ. Và rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra, tinh trùng được tìm thấy đã thắp lên ánh sáng hy vọng cho giấc mơ làm cha "chính chủ" của anh Tú.

(ThS.BS Đinh Hữu Việt trong một ca phẫu thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng Micro TESE)

Khi y học viết tiếp những giấc mơ dang dở

Theo các chuyên gia, vô tinh không đồng nghĩa với việc mất hoàn toàn cơ hội làm cha. Với sự phát triển của y học hiện đại, đặc biệt là kỹ thuật vi phẫu thuật tinh hoàn tìm tinh trùng MicroTESE kết hợp với thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), nhiều trường hợp tưởng chừng không thể vẫn có thể đón con bằng chính tinh trùng của mình.

"Những bệnh nhân mắc hội chứng Klinefelter nếu được phát hiện và điều trị sớm, đặc biệt khi còn trẻ, thì khả năng tìm thấy tinh trùng sẽ cao hơn do mô tinh hoàn chưa bị thoái hóa nhiều", bác sĩ Việt cho biết.

Từ những "mầm sống" được bác sĩ Việt tìm thấy, hành trình tìm con của vợ chồng anh Tú chị Hạnh chính thức bước vào quá trình chọc trứng tạo phôi. Và sau tất cả, một sinh linh bé nhỏ đã thành hình. Chị Hạnh bước bước vào hành trình 9 tháng thai kỳ nhẹ nhàng và khỏe mạnh. Tháng 4/2024, ngày con gái Diệu An chào đời, mọi đau khổ, nước mắt của 7 năm dài như được xóa nhòa. Căn nhà nhỏ nơi quê nghèo giờ đây tràn ngập tiếng cười nói con trẻ.

(Vợ chồng anh Tú, chị Hạnh bên con yêu Diệu An)

"Từ khi có em bé, cứ nghe tiếng xe máy của bố mẹ là con đã gọi rồi… giờ chỉ muốn dành hết thời gian cho con thôi. Hạnh phúc lắm, trước kia đã có lúc vợ chồng mình không dám nghĩ đến khoảnh khắc như này", chị Hạnh hạnh phúc nói.

Khoảnh khắc hạnh phúc ngày hôm nay của gia đình chị Hạnh, anh Tú là minh chứng cho một hành trình đầy nghị lực, là kết quả của tình yêu, sự hy sinh và niềm tin không bao giờ tắt. Giữa những định kiến, áp lực và cả những giới hạn của y học, họ đã không buông tay nhau, không từ bỏ hy vọng – để rồi cuối cùng chạm tới hạnh phúc giản dị mà thiêng liêng nhất: được làm cha, làm mẹ.

"Mình muốn gửi đến mọi người là không gì là không thể, hãy tin tưởng vào y học hiện đại, tìm đến các bệnh viện uy tín chuyên sâu và tin tưởng vào bác sĩ điều trị. Điều gì cũng có thể xảy ra nếu mình có niềm tin. Và với những gia đình đang mong con, hành trình tìm con có thể dài và nhiều nước mắt, nhưng chỉ cần còn niềm tin và sự kiên trì, "phép màu" sẽ luôn có cách để xuất hiện theo những cách khác nhau", đó là lời chia sẻ từ chị Hạnh muốn gửi đến những gia đình đang mong con.

Từ ngày 15/06/2026 đến ngày 28/06/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội triển khai chương trình: "TUẦN LỄ VÀNG – ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC 2026" với chủ đề: "Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ". Tất cả các khách hàng đến thăm khám trong thời gian diễn ra chương trình được miễn phí: khám, tư vấn, siêu âm nang noãn, xét nghiệm tinh dịch đồ; xét nghiệm AMH; chụp x-quang tử cung vòi trứng; giảm 20% chi phí xét nghiệm cận lâm sàng; tặng voucher hỗ trợ IVF trị giá 5 triệu đồng. Từ ngày 28/5 đến 28/6/2026, bệnh viện nhận xét duyệt hỗ trợ miễn phí 10 ca IVF miễn phí 100%; 10 ca phẫu thuật vi phẫu tìm tinh trùng MicroTESE; 20 ca xét nghiệm sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền (tối đa 10 phôi/ 1 bệnh nhân).



