Hàng trăm cặp vợ chồng được thăm khám hiếm muộn miễn phí

Ngay từ ngày đầu diễn ra, nhiều cặp vợ chồng đã có mặt tại bệnh viện để thăm khám, kiểm tra sức khỏe sinh sản và nhận nhiều ưu đãi hỗ trợ từ bệnh viện. Từ nay cho đến hết ngày 28/6, tất cả khách hàng đến khám và điều trị tại AF HANOI đều được miễn phí hoàn toàn: khám và tư vấn chuyên khoa; siêu âm nang noãn; siêu âm Doppler tinh hoàn; xét nghiệm tinh dịch đồ; xét nghiệm đánh giá dự trữ buồng trứng AMH và chụp X-quang tử cung - vòi trứng.

Bên cạnh đó, khách hàng còn được giảm 20% chi phí các xét nghiệm cận lâm sàng (không bao gồm xét nghiệm chuyên sâu), nhận voucher hỗ trợ 5 triệu đồng chi phí thực hiện IVF cùng nhiều quà tặng từ chương trình.

Nhiều khách hàng đến thăm khám trong ngày đầu diễn ra Tuần Lễ Vàng 2026

Khi một cơ hội hỗ trợ trở thành động lực để tiếp tục

Lần đầu tiên đến khám sức khỏe sinh sản tại bệnh viện, chị Nguyễn Thu Trang (28 tuổi, Hà Nội) cho biết vợ chồng chị quyết định tham gia chương trình sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội.

"Vợ chồng tôi nghĩ rằng trước khi có em bé thì nên đi kiểm tra sức khỏe sinh sản để yên tâm hơn. Khi đến bệnh viện, tôi cảm nhận được sự chuyên nghiệp và tận tình của đội ngũ bác sĩ, mọi thắc mắc đều được giải thích rất kỹ nên hai vợ chồng thấy thoải mái hơn nhiều. Các ưu đãi trong Tuần Lễ Vàng cũng giúp chúng tôi tiết kiệm được một phần chi phí thăm khám ban đầu. Sau buổi khám hôm nay, vợ chồng tôi càng có thêm niềm tin và hy vọng sẽ sớm đón được em bé", chị Trang chia sẻ.

Khách hàng nữ được miễn phí dịch vụ xét nghiệm AMH – đánh giá dự trữ buồng trứng

Trong khi đó, với chị Phạm Thị Hòa (35 tuổi, Ninh Bình), hành trình tìm con đã kéo dài gần 8 năm cùng nhiều áp lực về tinh thần và kinh tế. Sau hai lần thực hiện IVF chưa thành công, vợ chồng chị từng có lúc nghĩ đến việc dừng lại vì không còn đủ điều kiện để tiếp tục điều trị.

"Khi biết bệnh viện tiếp tục triển khai Tuần Lễ Vàng năm nay, vợ chồng tôi đã động viên nhau lên Hà Nội thêm một lần nữa. Chúng tôi cũng đã nộp hồ sơ xét duyệt chương trình hỗ trợ miễn phí 100% chi phí IVF và thực sự rất hy vọng sẽ có cơ hội tiếp tục hành trình này. Với những gia đình hiếm muộn như chúng tôi, một chương trình hỗ trợ như vậy không chỉ giúp giảm bớt áp lực tài chính mà còn mang đến cảm giác mình vẫn còn cơ hội và vẫn có người đồng hành", chị Hòa xúc động chia sẻ.

Với nhiều gia đình như chị Hòa, điều ý nghĩa không chỉ nằm ở những ưu đãi chi phí mà còn là cảm giác được sẻ chia, được lắng nghe và tiếp thêm động lực trên hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ.

Tuần Lễ Vàng mang cơ hội có con đến gần hơn với các gia đình hiếm muộn

Song song với các ưu đãi thăm khám, chương trình Tuần lễ vàng – Ươm mầm hạnh phúc 2026 tiếp tục nhận xét duyệt hỗ trợ: 10 ca miễn phí 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 10 ca vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng (MicroTESE) và 20 ca xét nghiệm sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền (tối đa 10 phôi/ một bệnh nhân).

Theo BSCKI Phạm Văn Hưởng - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, Tuần Lễ Vàng được duy trì qua nhiều năm với mong muốn giúp các gia đình có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại, đồng thời nâng cao nhận thức về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản từ sớm.

"Nhiều gia đình đến với chúng tôi sau nhiều năm điều trị, có người đã gần cạn kiệt cả về tài chính lẫn tinh thần. Vì vậy, Tuần Lễ Vàng không chỉ là chương trình hỗ trợ chi phí mà còn là cách bệnh viện mong muốn tiếp thêm cơ hội để các gia đình có thể tiếp tục hành trình tìm con. Bên cạnh những hỗ trợ chuyên môn, chương trình cũng hướng tới việc nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe sinh sản, khuyến khích mọi người chủ động thăm khám sớm để bảo vệ cơ hội làm cha mẹ trong tương lai", bác sĩ Hưởng chia sẻ.

Các bác sĩ khám, tư vấn cho khách hàng đến khám trong Tuần Lễ Vàng 2026

Đại diện bệnh viện cho biết, điều khiến đội ngũ y bác sĩ xúc động sau mỗi mùa Tuần Lễ Vàng không chỉ là số lượng hồ sơ đăng ký mà còn là những em bé đã chào đời từ chính các chương trình hỗ trợ ấy.

Bước sang năm thứ 12 triển khai, Tuần Lễ Vàng ngày càng lan tỏa ý nghĩa nhân văn khi tiếp thêm động lực cho nhiều gia đình mong con, giúp thêm nhiều cặp vợ chồng có cơ hội tiếp cận điều trị và vững tin hơn trên hành trình làm cha mẹ nhờ sự đồng hành của đội ngũ y bác sĩ cùng cộng đồng.

Được biết, lễ tổng kết chương trình Tuần lễ vàng và kỷ niệm 14 năm thành lập khoa Hỗ trợ sinh sản sẽ được tổ chức vào ngày 28/6 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong khuôn khổ sự kiện, AF HANOI sẽ thực hiện bốc thăm may mắn trao 36 gói hỗ trợ điều trị cho các khách hàng có mặt trực tiếp tại buổi lễ.

Thông tin chương trình

Tuần lễ vàng - Ươm mầm hạnh phúc 2026