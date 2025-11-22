Trên thảm đỏ Royal Variety Performance, Vương phi Kate một lần nữa chứng minh vì sao mình là biểu tượng phong cách của Hoàng gia Anh. Chiếc váy dạ hội xanh ngọc lục bảo đủ khiến người ta trầm trồ, nhưng thứ thật sự chạm vào cảm xúc lại nằm ở đôi khuyên tai và chiếc vòng kim cương lấp lánh trên tay. Đó không chỉ là trang sức đắt tiền, mà là di sản gần trăm năm gắn với Nữ hoàng Elizabeth II, Vương hậu Mary và cả Công nương Diana.

Thông qua cách phối đồ thông minh và tinh tế, Kate kể một câu chuyện rất mềm: Trang sức có thể sáng rực dưới ánh đèn sân khấu, nhưng điều khiến chúng "bất tử" là ký ức, tình cảm và những người phụ nữ đã từng đeo chúng.

Khi Vương phi Kate "mặc" cả lịch sử Hoàng gia lên người

Tối hôm đó, Vương phi Kate chọn một chiếc đầm dạ hội màu xanh ngọc lục bảo, phom dáng đơn giản nhưng cực kỳ sang trọng. Tuy nhiên, điểm nhấn không nằm ở chiếc váy mà ở đôi khuyên tai kim cương khổng lồ lấp lánh trên tai cô, đôi Greville Chandelier Earrings nổi tiếng, được ước tính trị giá khoảng 1,6 triệu bảng Anh.

Đây không phải là món trang sức mới mua, mà là một phần ký ức rất đặc biệt của Hoàng gia. Đôi khuyên tai này từng được bố mẹ tặng cho Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1947. Sau đó, bà đã đeo chúng suốt nhiều thập kỷ trong các sự kiện trọng đại. Giờ đây, món quà năm xưa lại xuất hiện trên tai Vương phi Kate, như một cách nối dài câu chuyện của Nữ hoàng, nhưng theo một thế hệ mới, nhẹ nhàng và gần gũi hơn.

Không chỉ dừng lại ở đó, trên cổ tay, Kate đeo một chiếc vòng kim cương bản to, thực chất chính là chuỗi vòng cổ kim cương của Vương hậu Mary được "biến hóa" thành vòng tay. Món trang sức này có tuổi đời gần trăm năm, thiết kế theo phong cách Art Deco với các thanh kim cương xếp thành từng nẹp, nhìn đơn giản nhưng cực kỳ "giàu có" và tinh tế.

Các chuyên gia ước tính riêng chiếc vòng tay này cũng có giá khoảng hàng trăm nghìn đô, tương đương hơn 260 nghìn bảng Anh. Nhưng với Hoàng gia, giá tiền chưa bao giờ là yếu tố quan trọng nhất, thứ quý nhất luôn là câu chuyện nằm sau đó.

Từ Nữ hoàng đến Diana: "Bí kíp" tái sinh trang sức cổ

Một chi tiết thú vị là cách Vương phi Kate sử dụng món đồ quý này không hề xa lạ trong Hoàng gia. Trước Kate, Công nương Diana đã rất nổi tiếng với "tuyệt chiêu" biến hóa trang sức, biến trâm cài áo thành dây chuyền, đeo vòng cổ kiểu băng đô, hoặc dùng những món trang sức cũ theo cách hoàn toàn mới để phù hợp với phong cách cá nhân.

Các chuyên gia trang sức cho biết, chiếc vòng kim cương trên tay Kate vốn dĩ là một chiếc vòng cổ choker của Vương hậu Mary từ thập niên 1920. Không ai biết chắc nó được thiết kế từ đầu để đa năng hay được chỉnh sửa sau này. Nhưng việc Kate nhiều lần đeo nó như một chiếc vòng tay cho thấy khả năng cao là món đồ đã được "nâng cấp" để phù hợp nhịp sống hiện đại.

Điều này cũng nói lên một triết lý rất hay: Trang sức kế thừa không nhất thiết phải nằm trong tủ kính hay xuất hiện y nguyên như quá khứ. Một thiết kế cũ hoàn toàn có thể được làm mới, tái sinh, trở thành một phần cuộc sống của thế hệ sau.

Qua cách dùng trang sức, Vương phi Kate ngầm gửi đi một thông điệp: Tôn trọng truyền thống nhưng không bị trói buộc, dám làm mới di sản theo cách của riêng mình y như cách nhiều người phụ nữ hiện đại đang làm với phong cách sống và lựa chọn cá nhân.

Nghe đến con số 1,6 triệu bảng, phần lớn chúng ta chỉ biết… tròn mắt. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, điều truyền cảm hứng không phải là giá trị vật chất, mà là cách Vương phi Kate dùng trang sức để kể câu chuyện gia đình, tình cảm và sự tiếp nối giữa các thế hệ phụ nữ.

Với phụ nữ bình thường, chúng ta cũng có thể "học lỏm" vài điều rất đời thường:

- Đừng ngại dùng lại đồ cũ: Một chiếc nhẫn của mẹ, đôi hoa tai của bà, một sợi dây chuyền đã cũ… hoàn toàn có thể được làm mới nếu bạn thay cách đeo, phối khác trang phục, chỉnh lại độ dài hoặc thêm một chi tiết nhỏ.

- Trang sức không cần quá đắt: Không phải ai cũng mua nổi kim cương, nhưng một đôi hoa tai kiểu dáng "chandelier" dáng dài, ánh đá lấp lánh, giá tầm trung cũng đủ để tạo điểm nhấn cho chiếc váy đơn giản. Quan trọng là lựa chọn phù hợp với gương mặt, màu da và phong cách sống.

- Mỗi món đồ nên gắn với một kỷ niệm: Khi đeo một món trang sức gắn với người thân hay một cột mốc đặc biệt, tự nhiên mình cũng thấy tự tin và ấm lòng hơn. Đó chính là "phiên bản đời thực" của những di sản Hoàng gia, chỉ là ở kích cỡ nhỏ hơn, gần gũi hơn.

Chiếc váy xanh ngọc của Vương phi Kate rồi sẽ được thay bằng những thiết kế khác trong các mùa thảm đỏ sau này. Nhưng đôi khuyên tai Greville và chiếc vòng kim cương từng thuộc về Nữ hoàng Elizabeth, Vương hậu Mary sẽ tiếp tục đi qua thời gian cùng các thế hệ con cháu.

Đó cũng là lý do vì sao người ta nói: Váy áo, xu hướng thời trang rồi sẽ thay đổi còn những món đồ gắn với tình cảm, ký ức, đặc biệt là được truyền từ đời này sang đời khác thì luôn có giá trị riêng, không đo bằng tiền.

Nhìn cách Vương phi Kate lặng lẽ tri ân Nữ hoàng trên thảm đỏ, nhiều người bỗng thấy Hoàng gia bớt xa vời và trở nên rất… đời. Bởi cuối cùng, dù là hoàng tộc hay người bình thường, chúng ta đều có một thói quen giống nhau: Giữ lại một món đồ nhỏ để nhớ về những người mình yêu thương.

Và có lẽ, đó mới chính là thứ làm nên vẻ đẹp lâu bền hơn cả kim cương.