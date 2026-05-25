Không phô trương, Vương nữ Anne vẫn luôn là người phụ nữ hoàng gia biết cách hiện diện đúng lúc, đúng chỗ và đúng trang phục. Chuyến thăm Hy Lạp cuối tháng 5 này của bà là minh chứng rõ nhất cho phong cách đó: Lịch thiệp tại Athens, trang nghiêm ở Crete, và không một khoảnh khắc nào bị lãng phí.

Vương nữ Anne và bữa tiệc giới tài phiệt hàng hải Athens

Tối ngày 22/5/2026, Vương nữ Anne cùng phu quân Sir Tim Laurence xuất hiện tại Bảo tàng Nghệ thuật Cycladic ở Athens để dự bữa tiệc chiêu đãi do Liên đoàn Chủ tàu Hy Lạp (Union of Greek Shipowners) tổ chức. Đây là một trong những sự kiện có trọng lượng ngoại giao lớn nhất trong chuyến công du của bà, với sự chủ trì của bà Melina Travlou, Chủ tịch Liên đoàn.

Về phong cách, Vương nữ Anne chọn trang phục tối màu, cắt may chuẩn chỉnh theo đúng gu của bà trong các sự kiện ngoại giao trang trọng: Không quá nổi, không quá giản dị, đủ để tạo uy thế trong căn phòng chứa đầy những gương mặt quyền lực nhất ngành hàng hải thế giới. Bà không cần màu sắc rực rỡ để thu hút sự chú ý, bởi sự hiện diện của bà đã tự nói lên tất cả.

Bữa tiệc diễn ra trong bối cảnh chuyến thăm Hy Lạp của bà gắn với dịp kỷ niệm 85 năm Trận chiến Crete, nhưng cuộc gặp với giới chủ tàu Hy Lạp mang thêm tầng ý nghĩa chiến lược. Bà Travlou nhấn mạnh mối quan hệ lâu đời giữa Anh và Hy Lạp, hai quốc gia hàng hải lớn với lịch sử, giá trị và truyền thống biển khơi gắn bó qua nhiều thế hệ. Vương nữ Anne lắng nghe và trao đổi trong không khí thân tình nhưng không kém phần thực chất. Đó là kiểu ngoại giao bà thực hiện đã hàng chục năm qua, luôn cẩn thận, luôn có chiều sâu.

Gặp Tổng thống Hy Lạp rồi bay thẳng về Crete

Trước bữa tiệc, Vương nữ Anne và Sir Tim Laurence đã được Tổng thống Hy Lạp Konstantinos Tasoulas tiếp đón tại Athens trong buổi tiếp kiến chính thức. Đây là nghi lễ ngoại giao chuẩn mực, nhưng cũng cho thấy mức độ coi trọng mà phía Hy Lạp dành cho chuyến thăm lần này.

Sau đó, hai vợ chồng bay đến Chania, Crete, để tham dự lễ tưởng niệm tại đài tưởng niệm Maleme, nơi ghi dấu sự hy sinh của các phi công thuộc Phi đội 30 và 33 của Không quân Hoàng gia Anh (RAF). Thị trưởng Platanias, ông Giannis Malandrakis, đón tiếp bà tại đây. Vương nữ Anne đặt vòng hoa tưởng niệm, sau đó dành thời gian trò chuyện riêng với thân nhân của các tử sĩ và những cựu binh RAF đang sống tại Crete. Không có nhiều ngôn từ hoa mỹ trong những khoảnh khắc đó, chỉ có sự hiện diện thật sự và lòng tri ân được thể hiện bằng hành động.

Nếu phải dùng một từ để mô tả cách Vương nữ Anne mặc và xuất hiện trong chuyến đi này, đó là "thích hợp" theo nghĩa đẹp nhất của từ đó. Tại Athens, bà lịch sự và có trọng lượng. Tại Crete, bà trang nghiêm và chân thành. Bà không thay đổi phong cách để chiều lòng truyền thông hay tạo khoảnh khắc viral, mà đơn giản mặc và xuất hiện đúng với vai trò mình đang thực hiện.

Ở tuổi 74, Vương nữ Anne vẫn là thành viên hoàng gia thực hiện nhiều chuyến công vụ nhất trong Vương tộc. Chuyến thăm Hy Lạp lần này là thêm một minh chứng cho sự bền bỉ và nhất quán của bà, điều mà không phải ai trong gia đình hoàng gia cũng làm được.