Ngày 2/6, Vương phi Kate xuất hiện tại buổi tiếp tân kỷ niệm 125 năm tổ chức từ thiện Cancer Research UK, diễn ra tại Cung điện St. James ở London cùng với Quốc vương Charles và Vương hậu Camilla. Đây là một sự kiện trang trọng, nhưng chính một trao đổi nhỏ bên lề lại thu hút sự chú ý nhiều nhất.

Câu trả lời ba chữ đi vào lòng người

Trong buổi tiếp tân, Vương phi Kate gặp ca sĩ Ronan Keating cùng vợ Storm. Khi hai người hỏi thăm Thân vương William và gửi lời chào, Storm khen anh là "một quý ông thực sự," còn Ronan nói thêm: "Chúng tôi rất yêu quý anh ấy." Đáp lại, Kate chỉ mỉm cười và đáp: "So do I", "Em cũng vậy."

Không phô trương, không ngôn từ hoa mỹ. Chính sự giản dị ấy khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt.

"Anh ấy tốt lắm" - lời khen chân thật từ người vợ hiểu chồng nhất

Cùng tối hôm đó, Vương phi Kate có thêm một cuộc trò chuyện đáng chú ý với Sebastien Bowen. Ông Bowen bày tỏ lòng biết ơn vì Thân vương William đã dành thời gian nói chuyện riêng với hai con của cố nhà báo. Phản ứng của Vương phi: "He's good like that", "Anh ấy tốt lắm, tính anh vậy đó".

Đây là kiểu nhận xét không cần kịch bản xuất phát từ người vợ biết rõ con người của chồng sau 15 năm hôn nhân.

Gia đình đi qua giông bão và chọn cách mở lòng

Câu chuyện của gia đình Wales trong hai năm qua không nhẹ nhàng. Năm 2024, Vương phi Kate công khai bản án ung thư của mình, và Quốc vương Charles cũng được chẩn đoán bệnh trong cùng giai đoạn. Đến tháng 1/2025, cô thông báo với "sự nhẹ nhõm" rằng mình đã lui bệnh.

Điều đáng chú ý là cách hai vợ chồng Wales chọn đối mặt: Nói thật với các con. Trong chuyến thăm Brazil dự Giải thưởng Earthshot 2025, Thân vương William chia sẻ với người dẫn chương trình truyền hình Luciano Huck rằng anh và Kate "đã chọn cách giao tiếp nhiều hơn với các con" dù điều đó "có phần tốt và có phần không". Anh thừa nhận: "Đôi khi bạn cảm thấy mình chia sẻ quá nhiều với những đứa trẻ chưa cần biết. Nhưng phần lớn thời gian, giấu giếm chúng cũng chẳng có tác dụng".

Ba người con của cặp đôi Vương tử George 12 tuổi, Vương nữ Charlotte 11 tuổi và Vương tử Louis 8 tuổi đã cùng bố mẹ đi qua giai đoạn đó với sự minh bạch đáng trân trọng.

William: "Cả gia đình không thể thiếu Kate"

Không lâu trước sự kiện này, Thân vương William xuất hiện trên chương trình radio Heart Breakfast và chia sẻ một cập nhật hiếm hoi và cảm động về hành trình hồi phục của vợ. Anh nói anh "rất tự hào" về Kate, và cả gia đình "không thể đương đầu nếu thiếu cô ấy".

Mười lăm năm hôn nhân, một cuộc khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng, và những câu nói ngắn gọn nhưng thật lòng, đây là chân dung của một mối quan hệ đã được thử thách thực sự, không phải chỉ xuất hiện trong những bức ảnh chính thức.

Theo Tatler/People