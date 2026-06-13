Mỗi tối sau khi con ngủ, tôi dành 2 tiếng làm việc này và có thêm gần 8 triệu đồng/tháng

Đó là chia sẻ của chị Mai Anh (39 tuổi, Hà Nội), một nhân viên văn phòng kiêm mẹ của hai con nhỏ. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, tiền học của con, tiền điện, tiền thực phẩm đều nhích lên từng năm, chị nhận ra rằng chỉ trông chờ vào lương cố định không còn là lựa chọn an toàn.

Điều bất ngờ là công việc giúp chị có thêm thu nhập lại không phải bán hàng online, không livestream hay chạy xe công nghệ, mà là viết nội dung từ xa cho các doanh nghiệp nhỏ.

Bắt đầu từ nhu cầu kiếm thêm 3 triệu đồng mỗi tháng

Năm 2023, khi con thứ hai bắt đầu đi học, chi phí gia đình tăng đáng kể.

Chồng chị Mai Anh làm kỹ thuật với thu nhập khoảng 15 triệu đồng/tháng, còn chị nhận lương gần 13 triệu đồng. Tổng thu nhập hơn 28 triệu đồng tưởng là ổn, nhưng sau khi trừ tiền học của hai con, tiền nhà, điện nước, ăn uống và các khoản phát sinh, số tiền còn lại để tiết kiệm không nhiều.

"Tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng tiết kiệm hơn là được. Nhưng rồi tôi nhận ra có những khoản không thể cắt mãi. Muốn dư tiền thì phải tìm cách tăng thu nhập", chị kể.

Ban đầu, chị chỉ đặt mục tiêu kiếm thêm khoảng 2-3 triệu đồng mỗi tháng để có quỹ dự phòng.

Sau nhiều lần tìm hiểu trên các hội nhóm việc làm online, chị nhận thử một số công việc viết bài giới thiệu sản phẩm cho doanh nghiệp nhỏ.

Mức nhuận bút ban đầu chỉ khoảng 50.000-70.000 đồng mỗi bài.

"Viết xong một bài mất gần tiếng đồng hồ mà nhận vài chục nghìn đồng, tôi cũng nản lắm. Nhưng vì không phải bỏ vốn nên vẫn cố làm tiếp".

Mỗi tối 2 tiếng sau khi con ngủ

Gia đình chị có nguyên tắc khá rõ ràng.

Buổi tối từ 18h đến 21h là thời gian dành cho gia đình. Chị nấu cơm, chơi với con, kiểm tra bài tập và đưa các bé đi ngủ. Khoảng 21h15, khi mọi việc đã xong, chị mới mở máy tính.

"Tôi coi đó như ca làm thứ hai của mình".

Từ 21h15 đến khoảng 23h15 mỗi tối, chị tập trung hoàn toàn cho công việc nhận thêm.

- Có hôm chỉ chỉnh sửa nội dung website.

- Có hôm viết bài giới thiệu sản phẩm.

- Có hôm lên kịch bản ngắn cho fanpage hoặc video.

Ban đầu mỗi tháng chị chỉ kiếm được khoảng 1,5 triệu đồng. Sau khoảng 6 tháng, khi có khách quen và được giới thiệu thêm công việc, thu nhập tăng lên 4-5 triệu đồng.

Hiện tại, trung bình mỗi tháng chị nhận thêm gần 8 triệu đồng. Những tháng cao điểm cuối năm, con số này có thể vượt 10 triệu đồng.

Khoản tiền này đã thay đổi tài chính gia đình ra sao?

Điều khiến chị Mai Anh hài lòng nhất không phải là số tiền kiếm được, mà là cảm giác chủ động hơn trong tài chính.

Trước đây, bất cứ khoản chi lớn nào cũng khiến gia đình phải cân nhắc rất kỹ.

- Một chiếc máy giặt mới.

- Một chuyến du lịch ngắn ngày.

- Hay đơn giản là học thêm một khóa kỹ năng cho con.

Tất cả đều phải tính toán nhiều lần.

Nhưng từ khi có nguồn thu nhập phụ, chị dành toàn bộ số tiền này cho các mục tiêu riêng.

Khoản sử dụng Số tiền/tháng Quỹ tiết kiệm gia đình 3 triệu đồng Quỹ học tập của con 2 triệu đồng Quỹ cá nhân 1 triệu đồng Quỹ dự phòng 2 triệu đồng

Sau gần hai năm, gia đình chị đã tích lũy được một khoản dự phòng hơn 150 triệu đồng mà không phải cắt giảm quá nhiều nhu cầu sinh hoạt.

"Tôi không còn cảm giác cuối tháng là lo lắng xem tài khoản còn bao nhiêu tiền nữa".

Công việc này không dễ như nhiều người nghĩ

Theo chị Mai Anh, nhiều người nhìn thấy kết quả nhưng không thấy những tháng đầu khá vất vả.

- Chị từng thức đến gần nửa đêm để hoàn thành bài viết.

- Từng bị khách hàng yêu cầu sửa đi sửa lại nhiều lần.

- Từng nhận những công việc có mức thù lao rất thấp vì chưa có kinh nghiệm.

"Tôi nghĩ sai lầm lớn nhất là muốn kiếm tiền nhanh."

Theo chị, bất kỳ công việc tay trái nào cũng cần thời gian xây dựng kỹ năng và uy tín. Nhiều người bỏ cuộc chỉ sau vài tuần vì chưa thấy kết quả. Trong khi đó, chị kiên trì gần một năm mới bắt đầu thấy nguồn thu ổn định.

Không chỉ là tiền. Điều chị Mai Anh nhận được còn là cảm giác tự tin hơn.

Sau nhiều năm chỉ xoay quanh công việc văn phòng và chăm sóc gia đình, chị có cơ hội học thêm nhiều kỹ năng mới như viết nội dung, nghiên cứu thông tin, sử dụng công cụ AI hỗ trợ công việc và quản lý thời gian.

"Tôi nhận ra mình vẫn có thể học thêm và tạo ra giá trị mới, dù đã gần 40 tuổi."

Đó cũng là lý do chị luôn khuyến khích những phụ nữ đang muốn cải thiện tài chính nên bắt đầu từ những công việc phù hợp với kỹ năng sẵn có.

Không nhất thiết phải bỏ việc hiện tại.

Không cần đầu tư số vốn lớn.

Cũng không cần đánh đổi thời gian dành cho gia đình.

Chỉ cần mỗi ngày dành ra một khoảng thời gian cố định và kiên trì đủ lâu.

Không chỉ là tiền

Điều chị Mai Anh nhận được còn là cảm giác tự tin hơn.

Sau nhiều năm chỉ xoay quanh công việc văn phòng và chăm sóc gia đình, chị có cơ hội học thêm nhiều kỹ năng mới như viết nội dung, nghiên cứu thông tin, sử dụng công cụ AI hỗ trợ công việc và quản lý thời gian.

"Tôi nhận ra mình vẫn có thể học thêm và tạo ra giá trị mới, dù đã gần 40 tuổi."

Đó cũng là lý do chị luôn khuyến khích những phụ nữ đang muốn cải thiện tài chính nên bắt đầu từ những công việc phù hợp với kỹ năng sẵn có.

- Không nhất thiết phải bỏ việc hiện tại.

- Không cần đầu tư số vốn lớn.

- Cũng không cần đánh đổi thời gian dành cho gia đình.

Chỉ cần mỗi ngày dành ra một khoảng thời gian cố định và kiên trì đủ lâu.

Bài học lớn nhất sau 2 năm kiếm thêm thu nhập

Nhìn lại hành trình của mình, chị Mai Anh cho rằng nguồn thu nhập phụ không đơn thuần là câu chuyện kiếm thêm vài triệu đồng mỗi tháng.

Đó là cách để giảm áp lực cho một nguồn thu nhập duy nhất.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng cao, việc có thêm một dòng tiền thứ hai giúp gia đình linh hoạt hơn trước những biến động bất ngờ.

"Tôi từng nghĩ chỉ người kinh doanh mới có nhiều nguồn thu nhập. Nhưng thực tế, một nhân viên văn phòng bình thường hay một người mẹ bận rộn vẫn có thể tạo thêm thu nhập nếu biết tận dụng thời gian và kỹ năng của mình".

Mỗi tối sau khi con ngủ, chị vẫn ngồi vào bàn làm việc như một thói quen.

Hai tiếng không quá dài.

Nhưng cộng dồn trong nhiều tháng, khoảng thời gian nhỏ ấy đã giúp chị có thêm gần 8 triệu đồng mỗi tháng, một khoản tiền đủ để gia đình bớt áp lực hơn và cũng đủ để chị cảm thấy yên tâm hơn về tương lai của mình.