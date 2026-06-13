Nghiện tiết kiệm tiền: Chỉ khoảng 4 triệu đồng/tháng tiền ăn, gia đình 6 người vẫn ăn uống đủ đầy

"Tôi không phải người khắt khe với bản thân hay gia đình. Chúng tôi vẫn ăn ngon, vẫn có những bữa đổi gió ở ngoài, vẫn mua trái cây theo mùa và thỉnh thoảng thưởng thức món mình thích. Nhưng tôi luôn muốn biết đồng tiền của mình đang đi đâu", Coco chia sẻ.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là chi phí ăn uống của gia đình cô gồm 6 thành viên chỉ khoảng 1.000 nhân dân tệ mỗi tháng (tương đương khoảng 4 triệu đồng).

Giảm cân chưa thấy đâu, tiền ăn khuya lại được tiết kiệm đáng kể

Coco kể rằng cô từng nhiều lần quyết tâm giảm cân.

Buổi tối thường ăn rất sớm, khoảng 5 giờ chiều. Thế nhưng cứ đến 9 giờ tối là bụng bắt đầu réo lên. Thay vì gọi đồ ăn giao tận nhà như trước đây, cô tìm cách dự trữ những món có thể chế biến nhanh.

Một trong số đó là bún ốc đóng gói.

"Tôi thường mua nguyên cả thùng khi có khuyến mãi. Mỗi lần đói chỉ cần luộc thêm ít rau xanh, trứng hoặc thịt bò là có ngay một bữa khuya khá đầy đặn. Tính ra rẻ hơn rất nhiều so với việc gọi đồ ăn ngoài", cô nói.

Theo Coco, nhiều người có thói quen chi vài chục nghìn đến cả trăm nghìn đồng cho một bữa ăn vặt hoặc bữa khuya mà không để ý. Nhưng cộng dồn cả tháng, đây lại là khoản phát sinh khá lớn.

Bữa ăn giảm cân cũng không nhất thiết phải tốn kém

Không ít người cho rằng ăn uống lành mạnh đồng nghĩa với việc phải mua các loại thực phẩm đắt tiền.

Tuy nhiên, Coco lại có quan điểm khác.

Cô tự chuẩn bị các suất ăn giảm cân tại nhà bằng những nguyên liệu rất quen thuộc như ức gà, trứng, khoai lang, rau xanh, bí đỏ hoặc trái cây theo mùa.

"Chỉ cần giảm dầu mỡ, giảm đường và thay đổi cách chế biến là đã khác rất nhiều. Không nhất thiết phải mua những món được quảng cáo là thực phẩm ăn kiêng mới có thể giảm cân", cô chia sẻ.

Theo cô, số tiền dành cho một phần salad hoặc đồ ăn healthy mua sẵn đôi khi đủ để chuẩn bị bữa trưa cho vài ngày liên tiếp nếu tự nấu tại nhà.

Mỗi tuần đi chợ một lần, đủ rau củ cho cả nhà

Một trong những bí quyết giúp gia đình duy trì ngân sách ăn uống thấp là mua thực phẩm có kế hoạch.

Thay vì ngày nào cũng ghé siêu thị, Coco thường lập danh sách và mua một lần cho cả tuần. Rau củ, trái cây theo mùa luôn được ưu tiên vì giá rẻ và chất lượng tốt hơn.

"Mỗi lần đi chợ hoặc siêu thị, tôi chỉ chi khoảng hơn 100 nhân dân tệ là đã có đủ rau củ cho nhiều ngày. Quan trọng nhất là mua đúng thứ mình cần, tránh mua theo cảm hứng", cô nói.

Thói quen này giúp hạn chế đáng kể tình trạng thực phẩm bị bỏ quên trong tủ lạnh rồi phải đem bỏ đi.

Tự làm há cảo, hoành thánh để tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Gia đình chồng Coco rất thích các món làm từ bột như há cảo, hoành thánh hay mì.

Vào cuối tuần, cô thường dành vài giờ để làm một lượng lớn rồi cấp đông. Nhờ vậy, những ngày bận rộn chỉ cần lấy ra luộc hoặc hấp là có ngay một bữa ăn nhanh chóng.

Coco cho rằng đây là cách vừa tiết kiệm thời gian nấu nướng, vừa giúp kiểm soát chất lượng nguyên liệu.

"So với đồ đông lạnh bán sẵn, đồ tự làm thường nhiều nhân hơn, hợp khẩu vị hơn và chi phí cũng thấp hơn đáng kể", cô chia sẻ.

Hạn chế ăn ngoài là bí quyết giúp ngân sách luôn ổn định

Hiện nay, gia đình Coco chỉ duy trì việc ăn ngoài khoảng một lần mỗi tháng.

Những dịp như vậy thường được xem là phần thưởng sau một tháng tự nấu ăn đều đặn.

"Chúng tôi vẫn đi ăn nhà hàng, nhưng không coi đó là hoạt động diễn ra hàng tuần. Khi ăn ngoài ít hơn, mỗi lần đi lại cảm thấy vui và đáng nhớ hơn", cô nói.

Nhờ tận dụng các chương trình ưu đãi hoặc voucher giảm giá, mỗi bữa ăn ngoài của cả gia đình thường chỉ dao động vài trăm nhân dân tệ.

Phần lớn thời gian còn lại, căn bếp gia đình vẫn là nơi diễn ra các bữa cơm hàng ngày.

Nấu ăn ở nhà không chỉ tiết kiệm tiền

Với Coco, lợi ích lớn nhất của việc nấu ăn tại nhà không nằm ở số tiền tiết kiệm được.

Là người lấy chồng xa quê, cô khó tìm được những nhà hàng nấu đúng hương vị mình yêu thích. Vì vậy, mỗi khi thèm món quê nhà, cô lại tự vào bếp.

"Tự nấu giúp tôi chủ động về khẩu vị, nguyên liệu và cảm thấy gần gũi với gia đình hơn", cô chia sẻ.

Nhiều bữa cơm có 4–5 món nhưng tổng chi phí chỉ tương đương một phần nhỏ so với khi ăn ngoài. Sau nhiều năm duy trì lối sống này, Coco nhận ra rằng tiết kiệm không có nghĩa là sống kham khổ.

Ngược lại, khi biết cách lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, lựa chọn thực phẩm theo mùa, hạn chế những khoản mua sắm cảm tính và tận dụng tối đa căn bếp gia đình, cô vẫn có thể duy trì những bữa ăn ngon miệng mỗi ngày mà không phải lo lắng quá nhiều về ngân sách.

"Thỉnh thoảng cả nhà vẫn ra ngoài ăn để đổi vị. Nhưng phần lớn thời gian, những bữa cơm tự nấu mới là thứ khiến tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất", Coco nói.