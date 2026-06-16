Trí tuệ của thế hệ đi trước thật đáng nể: 8 mẹo sống đơn giản nhưng giúp tiết kiệm tiền, thời gian và công sức

Nhưng càng trưởng thành, càng tự mình quán xuyến việc nhà, tôi càng nhận ra rằng rất nhiều mẹo vặt của thế hệ trước không hề lỗi thời. Ngược lại, đó là những kinh nghiệm được đúc kết qua hàng chục năm sống thực tế, giúp giải quyết những vấn đề rất đời thường mà đôi khi chúng ta lại tìm cách xử lý bằng những món đồ đắt tiền hơn.

Dưới đây là 8 mẹo sống đơn giản nhưng vô cùng hữu ích mà tôi học được từ thế hệ đi trước.

1. Vắt khăn lau lên vòi nước thay vì mua đủ loại giá treo

Trước đây, tôi luôn nghĩ khăn lau bát đĩa phải có giá treo riêng mới gọn gàng và vệ sinh. Vì vậy, tôi mua đủ loại kệ, móc dán và giá treo trong bếp.

Nhưng thực tế cho thấy những chiếc khăn ẩm đặt trên kệ kín rất dễ giữ nước, sinh mùi hôi và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Trong khi đó, mẹ tôi chỉ đơn giản vắt khăn lên vòi nước sau khi sử dụng. Nhờ được treo ở vị trí thoáng khí và dễ thoát nước, khăn khô nhanh hơn, ít có mùi hơn và cũng không tốn thêm bất kỳ khoản chi phí nào.

Đôi khi, giải pháp hiệu quả nhất lại là giải pháp đơn giản nhất.

2. Chăm cây bằng những thứ có sẵn trong bếp

Nhiều người trẻ mê trồng cây thường đầu tư đủ loại phân bón, thuốc kích rễ hay dưỡng chất chuyên dụng.

Tôi cũng từng như vậy nhưng cây vẫn phát triển chậm, lá vàng và dễ chết.

Trong khi đó, những chậu cây của mẹ tôi lúc nào cũng xanh tốt dù bà hiếm khi mua phân bón.

Bí quyết nằm ở việc tận dụng những thứ có sẵn trong nhà như:

Nước vo gạo để tưới cây. Vỏ trứng nghiền nhỏ bổ sung canxi cho đất. Một lượng nhỏ bia pha loãng để lau lá hoặc bón cây cảnh.

Tất nhiên không phải loại cây nào cũng phù hợp với mọi cách chăm sóc, nhưng điều đáng học hỏi là tư duy tận dụng và quan sát của thế hệ đi trước thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sản phẩm thương mại.

3. Dùng nước xà phòng để lau sàn nhà

Nhiều gia đình hiện nay chi khá nhiều tiền cho các loại nước lau sàn chuyên dụng.

Tôi cũng từng mua đủ mùi hương khác nhau nhưng vẫn gặp tình trạng sàn có vệt bẩn hoặc xuất hiện mùi khó chịu sau vài ngày.

Mẹ tôi lại có cách đơn giản hơn nhiều: dùng nước xà phòng pha loãng.

Nước xà phòng giúp làm mềm dầu mỡ, đánh bay bụi bẩn và để lại cảm giác sạch sẽ dễ chịu. Với những khu vực thường xuyên bám bẩn như bếp hoặc ban công, cách này đặc biệt hiệu quả.

Không phải lúc nào sản phẩm đắt tiền cũng là lựa chọn duy nhất.

4. Đừng vội bỏ rau củ bị héo

Có lẽ nhiều người từng giống tôi: mở tủ lạnh ra thấy rau héo là nghĩ ngay đến chuyện bỏ đi.

Nhưng mẹ tôi luôn nói đó là sự lãng phí không cần thiết.

Đối với nhiều loại rau củ bị mất nước, chỉ cần ngâm trong nước sạch một thời gian là chúng có thể hút nước trở lại và tươi hơn đáng kể.

Dĩ nhiên cách này không áp dụng với rau đã úng hoặc hỏng, nhưng với những loại rau chỉ bị héo do mất nước, đây là mẹo giúp giảm đáng kể lượng thực phẩm phải bỏ đi mỗi tuần.

5. Biến tủ lạnh hỏng thành chiếc tủ chứa đồ

Khi chiếc tủ lạnh cũ nhà tôi hỏng hoàn toàn, việc bán đồng nát gần như chẳng được bao nhiêu tiền.

Tôi định bỏ đi nhưng mẹ lại có suy nghĩ khác.

Bà bảo: "Bỏ phần máy đi, nó vẫn là một cái tủ."

Ngẫm lại thấy rất đúng.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, chiếc tủ lạnh cũ có thể trở thành nơi cất giữ đồ khô, thức ăn cho thú cưng, dụng cụ làm vườn hoặc nhiều vật dụng ít dùng khác.

Thay vì phát sinh thêm chi phí mua tủ mới, một món đồ tưởng chừng bỏ đi lại có thể tiếp tục phục vụ gia đình thêm nhiều năm.

6. Bảo quản mì khô bằng chai nhựa

Mỗi lần mở gói mì hoặc bún khô, phần còn lại rất dễ hút ẩm nếu không được bảo quản kỹ.

Nhiều người chọn mua hộp đựng chuyên dụng, nhưng đôi khi giá chiếc hộp còn cao hơn cả thực phẩm bên trong.

Mẹ tôi có một giải pháp đơn giản hơn: dùng chai nước khoáng sạch và khô.

Chỉ cần cho mì hoặc bún khô vào chai, vặn chặt nắp là có thể hạn chế độ ẩm xâm nhập rất hiệu quả.

Đây cũng là cách tận dụng lại chai nhựa thay vì vứt bỏ ngay sau khi sử dụng.

7. Hâm nóng nhiều món cùng lúc bằng lò vi sóng

Một mẹo khiến tôi khá bất ngờ là cách mẹ sử dụng lò vi sóng.

Thay vì hâm từng món riêng lẻ, bà đặt hai chiếc đũa ngang trên đĩa thức ăn rồi đặt thêm một đĩa khác lên trên.

Nhờ tạo khoảng cách giữa các tầng, nhiều món ăn có thể được hâm cùng lúc mà vẫn đảm bảo không chạm vào nhau.

Ngoài việc tiết kiệm thời gian, cách này còn giúp giảm số lần bật lò vi sóng, tiết kiệm điện và thuận tiện hơn rất nhiều trong những bữa ăn gia đình.

8. Tiết kiệm không gian tủ lạnh bằng cách xếp tầng

Không chỉ dùng khi hâm nóng thức ăn, mẹ tôi còn áp dụng nguyên tắc "xếp tầng" khi bảo quản đồ ăn trong tủ lạnh.

Những chiếc đũa hoặc giá kê nhỏ có thể giúp tạo thêm một tầng chứa đồ tạm thời, tận dụng tối đa khoảng không bên trong tủ.

Đây là một mẹo nhỏ nhưng đặc biệt hữu ích vào những dịp lễ, Tết hoặc khi gia đình nấu nhiều món cùng lúc.

Kết luận

Sự khôn ngoan của thế hệ đi trước không nằm ở những triết lý cao siêu mà thường xuất hiện trong những việc rất nhỏ của cuộc sống hằng ngày.

Từ cách phơi một chiếc khăn lau, tận dụng vỏ trứng để chăm cây, cứu một bó rau héo cho đến việc biến chiếc tủ lạnh hỏng thành nơi chứa đồ, tất cả đều phản ánh một lối sống thực tế, tiết kiệm và hạn chế lãng phí.

Có thể công nghệ ngày càng phát triển, đồ gia dụng ngày càng hiện đại, nhưng nhiều kinh nghiệm sống được tích lũy qua năm tháng vẫn còn nguyên giá trị. Đó là những bài học giúp chúng ta không chỉ tiết kiệm tiền bạc mà còn sống gọn gàng, hiệu quả và trân trọng hơn những gì mình đang có.