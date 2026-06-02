Người sống ở chung cư đang truyền nhau mẹo “làm mát 2 lớp”: Điều hòa không phải chạy hết công suất

“Nhà tôi bật điều hòa 27 độ mà vẫn mát hơn trước”

Chị Thanh (41 tuổi, sống tại một căn hộ hướng Tây ở Hà Nội) kể rằng mùa hè năm ngoái là khoảng thời gian khiến cả nhà “sợ về nhà vào buổi chiều”.

“5 giờ chiều mở cửa bước vào mà cảm giác như có hơi nóng phả từ tường ra. Điều hòa bật 25 độ nhưng phải gần 1 tiếng mới dịu”, chị nói.

Năm nay, thay vì chỉ tăng thời gian bật điều hòa, chị thử thay đổi cách chống nóng theo kiểu “2 lớp”.

Lớp đầu tiên là chặn nhiệt từ bên ngoài: Dán film cách nhiệt ở cửa kính, dùng rèm chống nắng 2 lớp màu sáng và hạn chế mở cửa ban công vào khung giờ nắng gắt.

Lớp thứ hai mới là làm mát bên trong: Bật quạt đối lưu nhẹ trước khi mở điều hòa, giữ phòng thông thoáng và cài nhiệt độ ổn định 27 độ thay vì hạ sâu xuống 22–23 độ như trước.

“Kết quả bất ngờ lắm. Nhà không kiểu lạnh buốt nhưng rất dễ chịu. Quan trọng là điều hòa không còn chạy ì ạch cả tối nữa”, chị kể.

Vì sao nhiều căn hộ càng bật điều hòa càng nóng?

Nhiều người sống chung cư có cảm giác rất giống nhau: Điều hòa chạy liên tục nhưng phòng vẫn bí và oi.

Nguyên nhân thường không nằm hoàn toàn ở chiếc điều hòa, mà ở việc căn hộ đang hấp thụ nhiệt quá nhiều trước đó.

Đặc biệt với:

- Căn hộ hướng Tây

- Nhà có nhiều cửa kính

- Chung cư tầng cao

- Căn hộ bị bí gió

… nhiệt tích tụ ở tường, trần và kính có thể kéo dài nhiều tiếng sau khi trời tắt nắng.

Nói cách khác, điều hòa lúc này không chỉ làm mát không khí mà còn phải “gồng” để xử lý lượng nhiệt đang âm ỉ trong nhà.

Đó là lý do nhiều gia đình bắt đầu ưu tiên chống nóng từ sớm thay vì chờ nóng rồi mới bật điều hòa.

“Làm mát 2 lớp” thực chất là gì?

Nhiều cư dân gọi vui đây là kiểu “chống nóng trước – làm lạnh sau”.

Thay vì để điều hòa xử lý toàn bộ nhiệt trong căn hộ, họ chia thành 2 bước:

Lớp 1: Giảm nhiệt đi vào nhà

Đây là bước được đánh giá quan trọng nhất.

Một số cách phổ biến gồm:

- Kéo rèm từ trưa thay vì đợi nắng chiếu trực tiếp

- Dùng rèm sáng màu hoặc rèm chống nhiệt

- Dán film cách nhiệt cho cửa kính

- Đặt thêm cây ở ban công

- Hạn chế mở cửa liên tục vào giờ nóng

- Tắt bớt thiết bị điện sinh nhiệt

Nhiều gia đình nói vui rằng chỉ cần “cản được nắng từ đầu” là điều hòa đã nhẹ việc đi rất nhiều.

Lớp 2: Làm mát không khí đúng cách

Sau khi giảm nhiệt trong phòng, điều hòa không cần chạy quá sâu nữa.

Thay vào đó:

- Bật quạt hỗ trợ lưu thông khí

- Đặt nhiệt độ 26–28 độ

- Vệ sinh lưới lọc định kỳ

- Đóng kín phòng khi bật máy

- Hẹn giờ hoặc dùng chế độ ngủ ban đêm

Một số người còn chia sẻ mẹo bật quạt trước khoảng 10 phút để đẩy hơi nóng tích tụ ra ngoài rồi mới bật điều hòa.

Nghe đơn giản nhưng giúp phòng “ăn lạnh” nhanh hơn hẳn.

Điều nhiều gia đình bất ngờ nhất: Tiền điện dễ chịu hơn

Trong các hội nhóm cư dân, không ít người chia sẻ hóa đơn điện mùa hè năm nay “đỡ sốc” hơn sau khi thay đổi cách làm mát.

Chị Mai (TP.HCM) cho biết trước đây nhà chị có thói quen bật điều hòa rất thấp vì “cảm giác mãi không mát”. Nhưng sau khi dán chống nóng cho cửa kính và thay rèm dày hơn, mức nhiệt cài đặt tăng lên 27 độ mà cả nhà vẫn ngủ ngon.

“Điều hòa không còn chạy liên tục kiểu gằn máy nữa”, chị nói.

Nhiều chuyên gia điện lạnh cũng cho rằng việc để máy hoạt động ổn định ở mức nhiệt phù hợp thường hiệu quả hơn việc liên tục hạ sâu nhiệt độ.

Bởi khi căn phòng đã hấp thụ quá nhiều nhiệt, việc ép máy làm lạnh nhanh không chỉ tốn điện mà còn khiến người dùng dễ bị mệt vì chênh lệch nhiệt độ quá mạnh.

Mùa hè ở chung cư giờ không còn là cuộc chiến “bật điều hòa bao nhiêu độ”

Một điều thú vị là càng nhiều người sống lâu ở chung cư càng nhận ra: Chống nóng hiệu quả không nằm ở việc bật lạnh sâu nhất.

Thứ khiến căn nhà dễ chịu hơn lại là cách xử lý nhiệt tổng thể.

Nhiều gia đình giờ ưu tiên:

- Nhà thoáng hơn Ít tích nhiệt hơn

- Không khí lưu thông tốt hơn

- Điều hòa chạy ổn định hơn

Có người gọi đây là “tư duy chống nóng kiểu mới”: Không bắt chiếc điều hòa làm hết mọi việc nữa.

Và trong bối cảnh giá điện ngày càng khiến nhiều gia đình phải “canh giờ bật máy”, kiểu làm mát này đang trở thành một thói quen sống mùa hè khá thực tế của cư dân chung cư.