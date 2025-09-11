Không cần đến phòng gym, không ăn kiêng khắc nghiệt, một nữ chuyên gia dinh dưỡng vẫn giảm liền 5kg và có vòng eo thon gọn hơn chỉ trong 1 tháng. Bí quyết của cô là loại bỏ 5 nhóm thực phẩm quen thuộc nhưng âm thầm cản trở quá trình giảm cân.

Chuyên gia dinh dưỡng Ruchi Sharmma tại Ấn Độ, chia sẻ rằng bí quyết giảm cân của cô không phải là nhờ một loại thuốc thần kỳ hay những chế độ kiêng khem khắc nghiệt nào, mà là việc hiểu rõ thực phẩm nào đang khiến cơ thể tích mỡ, gây đầy bụng và làm tăng đột biến lượng đường trong máu, rồi thay thế chúng bằng những lựa chọn đơn giản, cân bằng và tốt cho sức khỏe, tiêu hóa.

5 "thủ phạm" âm thầm cản trở việc giảm cân

1. Dầu tinh luyện

Những loại dầu tinh luyện từ hạt như dầu hướng dương, dầu đậu nành thường có trong đồ chiên rán, bánh quy hay món ăn ở nhà hàng, có thể gây rối loạn nội tiết tố và sức khỏe đường ruột. Ruchi đã thay thế bằng ghee (bơ sữa nguyên chất) và dầu dừa ép lạnh, giúp giảm đầy hơi và ổn định năng lượng cũng như tâm trạng.

2. Tinh bột không kèm protein hoặc chất xơ

Các món như cơm trắng, bánh mì, mì ống hay bún nếu chỉ ăn riêng mà không kèm protein hoặc chất xơ có thể làm tăng lượng đường trong máu, và kích thích tích mỡ. Ruchi thay đổi thói quen bằng cách kết hợp tinh bột với protein và chất xơ, ví dụ như bánh crepe dosa ăn kèm phô mai paneer, hoặc cơm với đậu phụ và rau củ. Nhờ đó, năng lượng được duy trì lâu hơn và cảm giác đói giảm đi rõ rệt.

3. Đồ ăn vặt

Thói quen ăn vặt buổi chiều với bánh quy, bánh mì nướng, hay hạt tưởng chừng như vô hại, nhưng thực tế lại khiến insulin luôn ở mức cao và thúc đẩy tích mỡ. Ruchi quyết định giảm hẳn đồ ăn vặt, chỉ duy trì 2–3 bữa chính trong ngày và thêm một bữa phụ có chủ đích nếu thực sự cần, thay vì ăn vặt thường xuyên.

4. Thực phẩm chứa đường ẩn

Đường ẩn trong những sản phẩm như thanh protein, sữa chua có hương vị, ngũ cốc granola hay nước uống bổ dưỡng thường chứa đường, chất tạo đặc và nguyên liệu kém chất lượng. Ruchi thay thế bằng nguồn protein sạch như trứng, đậu phụ, sữa chua Hy Lạp, phô mai paneer, gà và cá. Nhờ vậy, cô không chỉ giảm cảm giác thèm ngọt mà còn thấy làn da cải thiện rõ rệt.

5. Đồ uống có hương liệu

Các loại cà phê hương vị, sữa hạt và sinh tố chứa nhiều chất phụ gia và đường. Thay vào đó, Ruchi chọn cà phê đen, sữa tươi nguyên chất hoặc trà thảo mộc. Việc cắt giảm đường từ đồ uống giúp hệ tiêu hóa khỏe hơn và tinh thần minh mẫn hơn.

Cô ấy đã ăn gì để thay thế?

Để cân bằng, Ruchi luôn chú ý: Bổ sung chất béo tốt và chất xơ trong mỗi bữa ăn, duy trì lượng protein cao, ăn tinh bột hợp lý, tập trung xây dựng thói quen sống lành mạnh, đi bộ hàng ngày, tắm nắng, ngủ đủ giấc.