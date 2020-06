Khởi tố vụ bé trai 5 tuổi tử vong cạnh nhà hoang, tay chân bị trói

Ngày 12/6 Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án để điều tra về cái chết của bé trai Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi, trú tại xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Hiện trường phát hiện thi thể cháu bé.

"Công an đang làm rõ một số chi tiết trong vụ án để cũng cố hồ sơ khởi tố bị can", vị lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự thông tin.

Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy trên người cháu bé không có dấu vết nào, không có dấu hiệu tác động ngoại lực. Nguyên nhân tử vong ban đầu của cháu Đ. được xác định là do ngạt khí. Tại thời điểm phát hiện, thi thể bé Đ. bị bịt kín miệng bằng băng keo, bị bỏ đói, khát suốt nhiều giờ đồng hồ.

Người thân đau đớn vì cái chết đột ngột, oan khuất của cháu Đ.

Làm việc với cơ quan chức năng, Đào Ngọc Hoàng- học sinh lớp 11 trường THPT Quỳnh Lưu 3 (hàng xóm nạn nhân) khai nhận, do nghiện trò chơi điện tử nên đã tìm cách giấu cháu Đ. vào rừng sau đó tự giải cứu như "người hùng" giống trong game. Tuy nhiên, khi người nhà và cơ quan chức năng tập trung tìm kiếm cháu bé, Hoàng hoảng sợ không dám đưa cháu Đ. về dẫn đến sự việc đau lòng.





Ngoài Hoàng, cơ quan chức năng còn triệu tập thêm một nam sinh là P.V.T (17 tuổi, học cùng lớp với Hoàng).

Trước đó, chiều ngày 7/6, cháu Đ. xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi rồi không thấy trở về, gia đình tỏa khắp nơi tìm kiếm nhưng không có tin tức nên trình báo với cơ quan chức năng.

Sau 2 ngày tìm kiếm, thi thể cháu Đ, được phát hiện trong một rừng tràm, cạnh một ngôi nhà hoang của Tổng đội Thanh niên xung phong ở xã Lăng Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cách nhà nạn nhân 10km, trong tình trạng tay chân bị trói, miệng bịt kín bằng băng keo.

Tối cùng ngày, cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ nghi phạm Đào Ngọc Hoàng vì tình nghi liên quan đến cái chết của cháu bé.