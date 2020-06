Vụ phát hiện thi thể bé trai 5 tuổi, 2 tay bị trói: Nhận định nguyên nhân tử vong ban đầu

Liên quan đến cái chết của cháu Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi, trú xóm 9 xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) một vị lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, bước đầu, qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân không có dấu vết gì bất thường, không có tác động của ngoại lực. Nguyên nhân cái chết của cháu bé có thể là do ngạt khí.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.

Hiện trường phát hiện thi thể cháu bé là một mép suối sát cạnh ngôi nhà hoang trong rừng chứ không phải trong nhà hoang như thông tin ban đầu.

"Thời điểm khám nghiệm tử thi phát hiện trong dạ dày của nạn nhân có xúc xích chưa tiêu hóa, Kiểm tra xung quanh, cơ quan chức năng phát hiện 2 hộp sữa, 3 chiếc xúc xích, trong đó có một chiếc xúc xích đang ăn dỡ.

Rất có thể đối tượng đã nhốt bé trai trong nhà hoang trước khi đưa ra mép suối", một vị cán bộ xã Quỳnh Tam nhận định.

Người thân đau đớn vì cái chết oan ức của cháu bé.

Trước đó, Tối ngày 7/6 Công an huyện Quỳnh Lưu nhận được trình báo của anh Hồ Văn Tụ về việc con trai 5 tuổi của mình xin đi chơi rồi mất tích.

Sau 2 ngày tìm kiếm, thi thể cháu Đ. được phát hiện trong rừng, cạnh một ngôi nhà hoang trong tình trạng 2 tay bị trói, miệng bịt băng keo.

Tối cùng ngày, nam sinh Đào Trọng Hoàng- học sinh lớp 11, hàng xóm của cháu Đ. cũng bị bắt giữ để điều tra vì liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.