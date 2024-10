Bắt giam gã hàng xóm đồi bại

Ngày 10/10, trao đổi với Người Đưa Tin, Đại tá Lê Văn Thiệp, Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng xâm hại nữ sinh lớp 8, khiến nạn nhân mang thai.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Thủy cho biết, nạn nhân là nữ sinh B.T.H. (SN 2011, đang học lớp 8), trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy. Bố mẹ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, chị em H. ở nhà với ông bà để đi học.

Thời gian gần đây, cô giáo phát hiện bụng nữ sinh to lên bất thường nên tìm cách kiểm tra thì phát hiện nữ sinh đã mang thai. Nhà trường tìm cách liên lạc với gia đình để tìm phương án xử lý vụ việc, trình báo lên cơ quan chức năng.

Con đường dẫn vào nhà nữ sinh lớp 8 bị gã hàng xóm xâm hại.

Nhận được tin, chị N.T.D. mẹ cháu H. đã về nước, đưa con đi khám và xác định em này đã mang song thai. Khi nghe con kể bị ông V. (hàng xóm) xâm hại nên chị D. đã làm đơn tố giác lên cơ quan công an.

Bà N., một người dân địa phương cho hay, nghi phạm V. là hàng xóm của gia đình em H.. Ông V. đã hơn 60 tuổi, làm ruộng, hàng ngày đi chăn trâu và thường xuyên tiếp xúc với em H.. Do bố mẹ đi xuất khẩu lao động, chị em H. ở nhà với ông bà đã lớn tuổi nên thiếu sự quan tâm, chăm sóc, quản lý.

Khi nghe tin, bà N. và người dân địa phương rất bàng hoàng. Ai cũng xót thương cho cảnh ngộ và sự ngây thơ của nữ sinh mới học lớp 8, là nạn nhân của vụ xâm hại tình dục.

Hiện, chị D. đã đưa con gái tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Bố mẹ đi lao động nước ngoài, con gái ở nhà bị xâm hại

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Thủy thông tin thêm, do bố mẹ đi làm ăn xa, H. ở nhà với ông bà đã lớn tuổi nên thiếu sự quan tăm, chăm sóc, quản lý nhất là vấn đề tâm lý giới tính. Nhà trường vẫn thường xuyên giáo dục, tuyên truyền cho học sinh, nhất là nữ sinh hiểu biết về vấn đề này và biện pháp bảo vệ mình, tránh bị kẻ xấu xâm hại.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình cho hay, địa phương sẽ thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật để hỗ trợ nữ sinh bị xâm hại.

Tuy nhiên, theo ông Sơn, ngoài thời gian đi học ở trường thì thời gian học sinh ở nhà, tham gia sinh hoạt ngoài xã hội chiếm một lượng thời gian khá lớn. Khi về nhà, ngoài xã hội, học sinh thường tiếp xúc với rất nhiều mối quan hệ khác nhau nên ngoài nhà trường, vẫn cần có sự quan tâm của bố mẹ và gia đình để tránh những vụ việc xâm hại đau lòng xảy ra.

Ông Đỗ Văn Liên, Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy cho biết, UBND xã và các ngành, đoàn thể của địa phương sẽ phối hợp, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ cho nữ sinh bị xâm hại.