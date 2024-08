Nữ sinh lớp 8 ở Gia Lai mang thai 16 tuần: Nạn nhân tiết lộ danh tính người xâm hại

Vụ việc bé gái tên N.T. (SN 2011, ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) bất ngờ phát hiện mang thai khoảng 15-16 tuần khi được mẹ đưa đi khám tại Trung tâm Y tế TP.Pleiku (Gia Lai) vì có triệu chứng đau bụng đang khiến dư luận xôn xao.

T. đang là học sinh một trường THCS trên địa bàn huyện Ia Grai.

Thông tin trên báo Gia Lai Online cho biết, nhận thấy sự bất thường, các bác sĩ tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku đã nói chuyện riêng với T. Nữ sinh này nói rằng nhiều lần bị cha dượng xâm hại. T. rất hoang mang, khóc liên tục khi biết mình mang thai.

“Mẹ cháu gọi điện cho chồng thì người này cũng thừa nhận hành vi xâm hại bé”, báo Gia Lai Online dẫn lời bác sĩ khoa Sản tiếp nhận thăm khám cho T.

Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện T. đang mang thai khoảng 15-16 tuần. (Ảnh: Người lao động)

Khi các nhân viên y tế đang làm hồ sơ chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì người mẹ đã dẫn cháu T. rời đi.

Ông Đặng Lương Minh Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Dêr (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) thông tin đã chỉ đạo Công an xã xác minh, báo cáo lên Công an huyện để xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện Công an huyện Ia Grai đã mời những người liên quan đến làm việc.

Trên mạng xã hội, nhiều người vô cùng bất bình trước thông tin này, mong pháp luật sớm làm rõ sự việc, xử lý nghiêm kẻ gây ra tội.