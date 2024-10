Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can để điều tra, xử lý về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Các bị can gồm: Huỳnh Thị Ngọc Thảo (SN 1995), ngụ thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu; Quách Thị Hoa (SN 1985) và Lê Quang Tý (SN 1989), ngụ Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu); Hoàng Văn Cường (SN 1995), ngụ xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan Công an, Huỳnh Thị Ngọc Thảo kết hôn với người Trung Quốc từ năm 2017. Khoảng tháng 6/2023, trong thời gian về Bạc Liêu thăm gia đình, Thảo đưa ra thông tin tìm những phụ nữ có nhu cầu lấy chồng Trung Quốc sẽ lo chi phí đi lại và cho gia đình họ 200 triệu đồng. Biết được thông tin trên, vợ chồng Quách Thị Hoa và Lê Quang Tý (sinh năm 1989, ngụ Phường 1, thành phố Bạc Liêu) đã dụ dỗ Thạch M.P. và Thạch Thị D.M. (sinh năm 2008, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) sang Trung Quốc lấy chồng để có tiền lo cho gia đình.

Sau khi P. và M. đồng ý, Thảo đã chuyển 150 triệu đồng cho gia đình P. và 200 triệu đồng cho gia đình M. Đến ngày 11/8/2023, Thảo đưa P. và M. đến nhà Hoàng Văn Cường (sinh năm 1995, ngụ xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) để vượt biên sang Trung Quốc theo đường mòn khu vực biên giới.

Vượt biên thành công, P. và M. được đưa đến nhà của vợ chồng Thảo tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, sau đó chồng của Thảo đã bán các nạn nhân cho những người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ. Đến ngày 08/5/2024, sau khi bị lực lượng chức năng Trung Quốc kiểm tra và phát hiện không có giấy tờ tùy thân nên trao trả về Việt Nam, các nạn nhân đã đến Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng để tố giác.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú Huỳnh Thị Ngọc Thảo và Quách Thị Hoa; khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Tý và Hoàng Văn Cường để tiếp tục điều tra, xử lý về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".