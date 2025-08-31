Mùa thu với tiết trời hanh khô và thay đổi thất thường là thời điểm dễ gây ra tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém ngon, khí huyết trì trệ. Trong y học cổ truyền, việc lựa chọn thực phẩm theo mùa không chỉ để cung cấp dinh dưỡng mà còn để cân bằng âm dương, giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với biến đổi khí hậu.

3 loại thực phẩm dân dã nhưng giàu giá trị dưỡng sinh là củ cải trắng, củ sen và đậu khoai mỡ được xem như "bảo bối" giúp bồi bổ cơ thể, thanh lọc và tăng cường sức khỏe trong những ngày giao mùa.

Củ cải trắng - "viên thuốc bổ khí" từ lòng đất

Củ cải trắng tuy có vẻ ngoài mộc mạc, nhưng từ lâu đã được mệnh danh là "loại rau bổ dưỡng nhất". Với vị ngọt, tính mát xen lẫn chút cay nồng, loại củ này giúp điều hòa khí huyết, thúc đẩy tiêu hóa, giảm đầy hơi và hỗ trợ cơ thể chống lại tình trạng ẩm thấp.

Người xưa thường ví von: "Ăn củ cải vào tháng Tám giống như trải qua một lễ thanh lọc mùa xuân". Quả thực, việc bổ sung củ cải trắng vào bữa ăn không chỉ giúp làm nhẹ dạ dày mà còn mang lại cảm giác sảng khoái, xua tan sự trì trệ sau mùa hè oi bức.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Thu Hà (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), củ cải trắng chứa nhiều dầu mù tạt tự nhiên - một hợp chất có khả năng tăng cường chuyển hóa và hỗ trợ hoạt động hệ tiêu hóa. Bà cho biết: "Ăn củ cải trắng đều đặn với lượng vừa phải không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn giúp cơ thể tăng sức đề kháng khi thời tiết giao mùa".

Củ sen - "vàng dưỡng dạ dày" trong nước

Sinh trưởng trong bùn nhưng vẫn giữ màu trắng ngọc, củ sen là minh chứng cho sự thanh khiết và giàu dưỡng chất. Giòn khi ăn sống và mềm khi nấu chín, củ sen cung cấp lượng tinh bột chất lượng cao, nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ.

Trong y học cổ truyền, củ sen ăn sống có tác dụng thanh nhiệt, kích thích tiết nước bọt, giải khát. Còn khi nấu chín, nó phát huy công dụng bổ tỳ, bổ vị, cải thiện cảm giác ăn ngon miệng, đồng thời hỗ trợ khí huyết lưu thông. Ăn củ sen vào cuối hè, đầu thu còn giúp cơ thể tích trữ năng lượng, tăng cường sức bền trước tiết trời hanh khô.

PGS.TS Trần Văn Lượng (Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam) nhận định: "Củ sen là thực phẩm lý tưởng trong giai đoạn giao mùa. Không chỉ bổ sung dinh dưỡng, củ sen còn có tác dụng dưỡng tâm, an thần nhẹ, rất thích hợp cho những người thường xuyên mất ngủ hoặc lo âu vào thời điểm giao mùa".

Đậu khoai mỡ - "hạt ngọc bổ tỳ"

Đậu khoai mỡ (còn gọi là củ mỡ hạt) nhỏ bé như hạt ngọc trai, thường mọc quấn quanh thân dây leo. Dù khiêm tốn về kích thước, loại đậu này lại mang trong mình tinh túy của khoai mỡ, đem lại nhiều lợi ích trong việc bổ tỳ, ích phổi và dưỡng thận.

Khi chế biến, đậu khoai mỡ có kết cấu dẻo mềm, vị bùi đặc trưng, dễ kết hợp cùng nhiều món ăn khác như cháo, hầm hoặc chè. Ăn vào tháng 8, loại hạt này giúp tỳ vị hoạt động hiệu quả hơn, loại bỏ tình trạng thấp nhiệt và tạo nền tảng cho một cơ thể khỏe mạnh bước vào mùa thu.

Trong dân gian, người ta thường kết hợp đậu khoai mỡ với gạo nếp để nấu cháo dưỡng sinh, vừa ngon miệng, vừa giúp phục hồi thể lực sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Từ củ cải trắng trong lòng đất, củ sen giữa bùn lầy đến đậu khoai mỡ nhỏ bé trên giàn, mỗi loại thực phẩm đều mang một giá trị dưỡng sinh riêng, góp phần cân bằng âm dương và tăng cường sức khỏe. Việc bổ sung 3 loại thực phẩm này vào bữa ăn hàng ngày không chỉ giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với khí hậu hanh khô mùa thu mà còn phòng ngừa nhiều chứng bệnh liên quan đến tỳ vị, tiêu hóa và khí huyết.

