Nhắc đến "Tình Nhi cách cách" Vương Diễm, khán giả vẫn nhớ như in hình ảnh nàng quận chúa xinh đẹp, dịu dàng trong Hoàn Châu Cách Cách. Thế nhưng điều khiến người hâm mộ bất ngờ hơn cả là ở tuổi 51, Vương Diễm vẫn giữ được làn da trắng mịn, căng hồng, tràn đầy sức sống và collagen. Nhìn cô hiện tại, khó ai tin rằng nữ diễn viên đã bước sang ngưỡng U60.

Một trong những bí quyết "chống già" mà Vương Diễm chia sẻ chính là uống nước chanh pha loãng mỗi ngày.

Bí quyết chống già của Vương Diễm đến từ cốc nước chanh pha loãng

Theo tiết lộ của Vương Diễm, cô duy trì thói quen uống rất nhiều nước hàng ngày. Ngoài nước lọc, nàng "Tình Nhi" đặc biệt yêu thích nước chanh pha loãng. Mỗi khi uống nước, người đẹp thường cho thêm vài lát chanh tươi để tận hưởng hương vị chanh thanh mát, ngấm dần vào cơ thể.

Vương Diễm tin rằng, nước chanh không chỉ giúp giải khát, thanh lọc cơ thể, mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sắc đẹp: Làm da mịn màng, tươi trẻ, đồng thời giúp cô giữ dáng, kiểm soát cân nặng.

"Đây là bí quyết giữ gìn nhan sắc hàng đầu nhưng rất đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể học theo", nữ diễn viên chia sẻ.

Nước chanh - "thần dược" cho làn da và vóc dáng

Không phải ngẫu nhiên mà nước chanh được nhiều ngôi sao và chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng. Theo phân tích từ Webmd và Healthline, chanh chứa nhiều vitamin C, flavonoid và chất chống oxy hóa - những thành phần cực kỳ quan trọng để duy trì sự trẻ trung cho cơ thể.

1. Làm chậm quá trình lão hóa da

Vitamin C trong chanh là dưỡng chất cần thiết để cơ thể sản sinh collagen - loại protein giữ cho da căng đầy, đàn hồi. Uống nước chanh thường xuyên có thể giúp giảm nếp nhăn, hạn chế tình trạng da chảy xệ, giữ da căng bóng và tràn sức sống.

2. Giúp giảm cân, giữ dáng

Chanh giàu axit citric, có tác dụng kích thích hệ tiêu hóa, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và đốt cháy calo. Một cốc nước chanh pha loãng vào buổi sáng có thể giúp cơ thể thanh lọc, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ giữ vóc dáng thon gọn.

3. Thanh lọc và giải độc cho cơ thể

Uống nước chanh giúp kích thích gan hoạt động, hỗ trợ thải độc tố. Nhờ vậy, cơ thể nhẹ nhõm, làn da cũng trở nên sáng mịn, ít nổi mụn hơn.

4. Tăng cường miễn dịch

Một ly nước chanh cung cấp khoảng 20-30% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Đây là loại vitamin giúp cơ thể chống lại cảm cúm, nhiễm trùng, đồng thời bảo vệ tim mạch, xương khớp.

5. Giúp hơi thở thơm mát, cải thiện tiêu hóa

Tinh dầu trong vỏ chanh và axit citric có khả năng kháng khuẩn, giúp hơi thở thơm mát hơn. Nước chanh còn kích thích nhu động ruột, giảm táo bón, hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh.

Như vậy, chỉ với một nguyên liệu quen thuộc trong bếp, nước chanh không chỉ là món nước dân dã chống già mà còn là "trợ thủ" cho vóc dáng và sức khỏe toàn diện.

Lưu ý khi uống nước chanh để tránh hại sức khỏe

Dù tốt nhưng nước chanh nếu dùng sai cách có thể gây phản tác dụng. Các chuyên gia khuyến nghị:

Không uống nước chanh quá đặc

Axit citric trong chanh có thể bào mòn men răng, gây ê buốt. Nên pha loãng chanh với nhiều nước và có thể uống bằng ống hút để hạn chế tiếp xúc với răng.

Không uống khi bụng quá đói

Uống nước chanh khi chưa ăn gì có thể gây xót ruột, đau dạ dày. Tốt nhất nên uống sau khi ăn nhẹ hoặc pha loãng với mật ong để dịu hơn.

Không lạm dụng quá nhiều

Uống quá 2-3 quả chanh mỗi ngày dễ gây mất cân bằng axit trong cơ thể, ảnh hưởng dạ dày và thận.

Người có bệnh dạ dày cần thận trọng

Nếu bị viêm loét dạ dày, trào ngược, bạn chỉ nên uống chanh thật loãng hoặc thay thế bằng nước lọc, nước hoa quả ít axit.

