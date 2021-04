Khoảnh khắc xuất thần của bà xã Jang Dong Gun, nhan sắc "mẹ 2 con" được đánh giá vượt mặt đàn em kém 9 tuổi Song Hye Kyo

Trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên Go So Young vừa đăng tải một loạt khoảnh khắc hậu trường trong buổi chụp và quay quảng cáo gần đầy của mình.

Dù loạt khoảnh khắc được quay lại qua màn hình với chế độ khá mờ ảo nhưng công chúng vẫn dễ dàng chiêm ngưỡng được nhan sắc xinh đẹp và trẻ trung của bà xã Jang Dong Gun. Gương mặt đẹp đầy cuốn hút của Go So Young khiến công chúng không khỏi xuýt xoa. Ở độ tuổi U50 nhưng bà xã Jang Dong Gun vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ đáng ngưỡng mộ. Không chỉ nhan sắc xinh đẹp mà đôi chân thon dài của Go So Young cũng khiến chị em phụ nữ vô cùng ghen tị.

Nhan sắc quyến rũ cùng đôi chân thon dài của Go So Young chiếm "spotlight".

Nụ cười tòa nắng khiến nhan sắc của bà xã Jang Dong Gun thêm phần nổi bật.

Thậm chí nhiều người còn không nghĩ rằng, năm nay Go So Young đã bước sang tuổi 49 và qua hai lần sinh nở. Phải thừa nhận rằng, dù đã ở tuổi U50 nhưng nụ cười rạng rỡ cùng vẻ ngoài tươi trẻ của Go So Young vẫn khiến người đối diện thấy xao xuyến.

Dù ở tuổi U50 nhưng nhan sắc của Go So Young vẫn tươi trẻ.

Không ít người còn cho rằng, nếu đặt Go So Young vào giữa Kim Tae Hee và Song Hye Kyo thì nhan sắc của bà xã Jang Dong Gun hoàn toàn có thể lấn át hai đàn em.

Vóc dáng mảnh mai của bà xã Jang Dong Gun khiến chị em phụ nữ ghen tị.