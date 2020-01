Giữa tin đồn lộ bằng chứng Jang Dong Gun vụng trộm ra ngoài "săn" gái trẻ, netizen gây bão trang cá nhân Go So Young: "Đàn ông trên đời đều không đáng tin"

Mới đây, khi câu chuyện về việc hacker tống tiền loạt sao hạng A, trong đó có nam diễn viên "Hoàng hậu Ki" Joo Jin Mo được Dispatch công bố vẫn đang gây xôn xao dư luận, thì cư dân mạng lại tiếp tục bàn tán về một đoạn tin nhắn được cho là giữa Joo Jin Mo và Jang Dong Gun.

Theo cư dân mạng thì đây là đoạn tin nhắn bị hacker lan truyền trên mạng xã hội. Điều đáng nói, trong tin nhắn người được cho là Joo Jin Mo và Jang Dong Gun đã gửi cho nhau những đoạn tin nhắn với nội dung khá nhạy cảm là hình ảnh những cô gái trẻ ăn mặc sexy. Thậm chí còn có đoạn cả hai rủ nhau "đi vui vẻ". Trong tin nhắn Joo Jin Mo nhắn cho Jang Dong Gun có đoạn: "Anh, thứ 7 đi tìm vui chút không".

Chưa biết thực hư về độ chính xác của thông tin này ra sao nhưng cư dân mạng đã lần lượt vào trang Instagram cá nhân của Go So Young - bà xã Jang Dong Gun và để lại bình luận an ủi nữ diễn viên. Netizen để lại bình luận: "Hy vọng đây không phải sự thật", "đàn ông toàn những người gây ra rắc rối", "thật là đáng buồn", "đàn ông trên đời không một ai đáng tin", "cố lên chị, chị không có lỗi"...

Giữa bão tin đồn, Min Hye Yeon - bà xã nam tài tử Joo Jin Mo đã có động thái mới gây hoang mang dư luận. Theo đó, bà xã tài tử "Hoàng hậu Ki" đã lập tức xóa tài khoản Instagram cá nhân.

Nguồn: Naver