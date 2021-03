Nhan sắc vợ Jang Dong Gun ở tuổi 49 vẫn trẻ trung rực rỡ

Trên trang cá nhân mới đây, nữ diễn viên Go So Young đã đăng tải hai bức hình khoe chân dung bản thân. Trong hình, dường như bà xã Jang Dong Gun đang có một buổi hẹn hò cùng hội bạn thân.

Dù hai bức hình được chụp ở chế độ mờ ảo nhưng công chúng vẫn dễ dàng nhìn ra được nhan sắc xinh đẹp và trẻ trung của Go So Young. Gương mặt trẻ trung kết hợp cùng gu thời trang thời thượng, đơn giản và tinh tế giúp cho nhan sắc của bà xã Jang Dong Gun thêm phần nổi bật.

Thậm chí nhiều người còn không nghĩ rằng, Go So Young đã bước sang tuổi 49. Dù đã ở độ tuổi U50 nhưng bà xã Jang Dong Gun vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, làn da trắng và căng mịn.

Nhiều người cho rằng, nguyên nhân giúp Go So Young luôn giữ được vẻ ngoài tươi tắn là vì hiện giờ cô đang có cuộc sống hôn nhân mà công chúng mơ ước. Có người chồng là nam tài tử đình đám Hàn Quốc cùng hai con ngoan. Cuộc sống an nhàn không nhọc nhằn như nhiều phụ nữ cùng tuổi.