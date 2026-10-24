Sắc hồng quyền lực của Công chúa Tây Ban Nha lần đầu chủ trì sự kiện Hoàng gia độc lập mà không có cha mẹ bên cạnh

Trong trang phục suit sắc hồng thanh lịch và quyền lực, người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha đã tạo nên một khoảnh khắc lịch sử tại thành phố Oviedo. Không còn là hình ảnh người con gái luôn đi bên cạnh cha mẹ, Công chúa Leonor ở tuổi trưởng thành đã chính thức bước lên tiền đài, tự tin đại diện cho Hoàng gia Tây Ban Nha để điều hành các hoạt động đối ngoại cấp cao. Sự kiện lần này không chỉ là một buổi lễ trao giải đơn thuần, mà còn là bước đi chiến lược đánh dấu sự chuyển giao trọng trách của một vị Nữ vương tương lai.

Màn "debut" độc lập đầy tự tin trong sắc hồng quyền lực

Tại chuỗi hoạt động thuộc khuôn khổ Lễ trao giải Princess of Asturias 2026, Công chúa Leonor đã thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện trong bộ âu phục sắc hồng nổi bật nhưng không kém phần trang trọng. Với tư cách là Chủ tịch Danh dự của Quỹ Princess of Asturias, nàng công chúa trẻ đã đứng ra chủ trì buổi tiếp đón riêng dành cho các cá nhân và tổ chức đoạt giải năm nay.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Leonor đảm nhận vai trò này một mình mà không có sự hiện diện của Vua Felipe VI hay Vương hậu Letizia đứng bên hỗ trợ. Sự tự tin, nụ cười rạng rỡ cùng thần thái giao thiệp chuẩn mực của cô đã nhận được sự bối rối lẫn thán phục từ các khách mời quốc tế.

Giống như danh xưng Thân vương xứ Wales tại Vương quốc Anh, tước hiệu Công chúa xứ Asturias là danh xưng chính thức dành cho người đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha. Việc Leonor tự mình chủ trì buổi đón tiếp đánh dấu sự mở rộng rõ rệt trong các nhiệm vụ chính thức của cô đối với hoàng gia.

Chuỗi sự kiện hoàng gia trang trọng tại Oviedo

Trước khi diễn ra buổi đón tiếp độc lập, Công chúa Leonor đã cùng gia đình tham dự chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật đầy ý nghĩa tại thành phố Oviedo. Tối Thứ Năm, cô cùng Vua Felipe, Vương hậu Letizia và em gái Công chúa nhỏ Infanta Sofía đã có mặt tại Hội trường Principe Felipe để thưởng thức buổi hòa nhạc do Dàn nhạc Giao hưởng xứ Asturias biểu diễn.

Tâm điểm của đêm nhạc là tác phẩm giao hưởng 11 chương "Hymn of Praise" của nhà soạn nhạc Felix Mendelssohn - kiệt tác được sáng tác nhân kỷ niệm 400 năm ra đời của máy in Gutenberg.

Bên cạnh đó, trong đợt công tác này, Công chúa Leonor còn vinh dự nhận danh hiệu Thị trưởng Danh dự của Oviedo và Huy chương Asturias - những vinh quang mà Vua Felipe VI từng nhận được cách đây tròn 36 năm. Trong phát biểu nhận giải, Leonor xúc động chia sẻ về tình yêu sâu sắc với vùng đất xứ Asturias, nơi lưu giữ vô vàn kỷ niệm tuổi thơ bên gia đình và bà ngoại.

Mùa giải lịch sử vinh danh những huyền thoại thế giới

Lễ trao giải chính thức diễn ra tại Nhà hát Campoamor lịch sử vào tối Thứ Sáu với sự tham dự của toàn bộ Hoàng gia Tây Ban Nha. Giải thưởng Princess of Asturias từ lâu đã được ví như "Giải Nobel của cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha", vinh danh những đóng góp kiệt xuất trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, thể thao và nhân văn.

Mùa giải năm 2026 ghi dấu ấn đặc biệt khi vinh danh nhiều tên tuổi tầm vóc toàn cầu:

- Lionel Messi: Siêu sao bóng đá thế giới trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử nhận giải thưởng này ở hạng mục Thể thao cá nhân.

- Patti Smith: Huyền thoại âm nhạc cá tính của làng rock thế giới.

- Julian Barnes & Christina Koch: Những gương mặt văn học và khoa học vũ trụ kiệt xuất.

Hình ảnh Công chúa Leonor tự tin đứng trên sân khấu trao giải thưởng cao quý cho những nhân vật tầm vóc thế giới dưới sự chứng kiến đầy tự hào của Vua cha đã khẳng định bản lĩnh trưởng thành của cô.

Trải qua quá trình rèn luyện quân sự nghiêm ngặt và học tập bài bản, Công chúa Leonor đang từng bước xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo hiện đại, tri thức và gần gũi. Lần xuất hiện độc lập tại sự kiện mang tên chính mình lần này là bằng chứng rõ nhất cho thấy Hoàng gia Tây Ban Nha đã sẵn sàng cho một thế hệ nối tiếp đầy bản lĩnh.