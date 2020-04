Khoa học chứng minh một tỷ lệ thú vị này sẽ "tố cáo" đàn ông trong tích tắc dù anh ta có thật thà "khai báo" hay không

Trong xã hội hiện đại, có rất nhiều cô gái vẫn giữ quan điểm phải để dành "điều quý giá" nhất đến đêm tân hôn. Nhưng cũng chính vì điều này mà xảy ra không ít câu chuyện dở khóc dở cười. Bởi thời điểm ấy, có rất nhiều đàn ông thực sự "biến hình" thành con người hoàn toàn khác khi anh anh bước vào phòng ngủ.

Thế nhưng, các nhà khoa học mới đây đã chứng minh, có thể đoán biết xu hướng tình dục của 1 người thông qua những đặc điểm trên khuôn mặt.

Đôi mắt tinh ranh có thể nói dối

Một nghiên cứu của Đại học Michigan cho thấy phụ nữ thích đàn ông có ánh mắt cởi mở và đôi mắt to hơn khi tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc.

Trong một nghiên cứu trên 237 người đàn ông và phụ nữ, 71% phụ nữ cũng chọn người đàn ông có đôi mắt to phù hợp hơn.

Cả đàn ông và phụ nữ trong nghiên cứu đều cho biết họ thấy người có đôi mắt quyến rũ sẽ kém tin tưởng và có nhiều khả năng tìm kiếm sự bay bổng.

Ảnh minh họa

Đàn ông có khuôn mặt cân xứng sẽ đạt cực khoái tốt hơn

Khi bạn gặp một người đàn ông có khuôn mặt hoàn toàn cân xứng, đừng để anh ta vụt mất nhé bởi tuýp người này được cho là có thể mang lại cực khoái nhất cho đối phương.

Mặc dù sự đối xứng của khuôn mặt 1 người thường không được chú ý nhưng các nhà sinh vật học đã phát hiện ra rằng một sự khác biệt nhỏ trên khuôn mặt của chúng ta có thể mang lại cảm giác thích thú với người đối diện.

Nhà sinh vật học Randy Thornhill từ trường đại học New Mexico phát hiện ra rằng đàn ông và phụ nữ thường thấy những người có khuôn mặt cân xứng hấp dẫn hơn. Đặc biệt, những người đàn ông có khuôn mặt cân xứng sẽ thể hiện tốt hơn trong phòng ngủ, ngay cả khi họ có ít hoặc không có kinh nghiệm tình dục.

Khoa học đằng sau sự phán xét là khuôn mặt đối xứng chỉ ra các gen khỏe mạnh làm cho nó trở thành một lựa chọn tốt để xây dựng mối quan hệ tình cảm.

Lông mày rậm là ham muốn tình dục cao?

Jane - tác giả cuốn "The Wisdom of Your Face" giải thích rằng trong văn hóa Trung Quốc, lông mày là một dấu hiệu của sức mạnh.

Càng mạnh mẽ, họ càng tự tin vào khả năng có thể kiểm soát người khác nhiều hơn, đặc biệt là bạn chung giường.

Ảnh minh họa

Một nghiên cứu của Đại học York cũng cho thấy những đặc điểm nam tính như lông mày rậm và quai hàm rộng và giọng nói trầm sẽ khiến người khác có cảm giác bạn là "người thống trị" và "lãnh đạo".



Tỷ lệ khuôn mặt "tố cáo" ham muốn trong chuyện ấy

Một nghiên cứu dẫn đầu bởi Steven Arnocky - Phó giáo sư tâm lý học tại Đại học Nipissing, Canada đã chỉ ra được một mối liên hệ thực sự kỳ lạ.

Bạn đã từng nghe về FWHR (Facial width to height ratio) chưa? Nó là viết tắt của tỷ lệ chiều rộng trên chiều cao của khuôn mặt. Và nghiên cứu đã xem xét 457 đàn ông và phụ nữ, tất cả những người đang trong một mối quan hệ.

Điều thú vị là những người có FWHR cao hơn - về cơ bản có nghĩa là có khuôn mặt tròn, rộng hơn thay vì cao, hẹp có ham muốn tình dục cao hơn . Họ cũng nhìn vào rất nhiều các đặc điểm khác trên khuôn mặt.

Ảnh minh họa

Vì vậy khuôn mặt được liên kết với tình dục theo một cách thực sự phức tạp. "Các nhà nghiên cứu nói về sự khác biệt tỷ lệ khuôn mặt với sự thay đổi nồng độ Testosterone trong các giai đoạn phát triển cụ thể, chẳng hạn như tuổi dậy thì... Hormone này đóng một vai trò trong việc hình thành thái độ và ham muốn tình dục của người trưởng thành", bản phát hành giải thích.

Về cơ bản, lý do mà hình dạng khuôn mặt của chúng ta có thể được kết nối là do nó được kiểm soát, một phần bởi các hormone trong quá trình phát triển của chúng ta.

Vì vậy, khuôn mặt cung cấp nhiều thông tin hơn chúng ta nghĩ. Nhưng bạn không nên lo lắng về hình dạng khuôn mặt của bạn hoặc ham muốn tình dục của bạn cho vấn đề đó. Nhu cầu tình dục của mỗi người là khác nhau và nó là điều rất tự nhiên không có gì phải lo lắng miễn là chúng ta có những xu hướng lành mạnh.

Nguồn: Thesun, Bustle