"Bước" vào sâu thẳm nội tâm đàn ông mới biết, có những ham muốn lớn hơn cả tình dục mà phụ nữ mấy khi thấu hiểu!

Đã bao nhiêu lần chúng ta nghe được câu: “Đàn ông chỉ quan tâm đến tình dục!". Khi tôi 17 tuổi, tôi nghĩ chắc là đúng. Năm 37 tuổi, tôi đặt nghi vấn. Và bây giờ ở tuổi 73, tôi biết nó sai hoàn toàn. Đừng hiểu lầm, tình dục vẫn tuyệt vời ở mọi lứa tuổi, nhưng có một điều còn quan trọng hơn cả chuyện ấy nữa, một điều mà đàn ông khó thừa nhận còn phụ nữ thì khó để trao.



Ham muốn tình dục chính là dấu hiệu của sự nam tính

Tôi dần nhận ra điều này thông qua nhóm bạn của tôi. Tôi gặp mặt thường xuyên với 6 anh bạn trong 38 năm nay và tình dục vẫn là thứ lúc nào chúng tôi cũng đề cập đến. Giống như mọi đàn ông khác, chúng tôi hiếu thắng và đều muốn được công nhận là người giỏi nhất nhưng cũng biết cách sống chân thành với nhau. Chúng tôi không chỉ tám chuyện về chiến tích giường chiếu mà còn về thất bại, những nỗi sợ hãi và nỗi bối rối.

Lúc trẻ, tôi hiểu rằng ham muốn xác thịt đi cùng sự trưởng thành của người đàn ông. Khi đi học, tôi tình cờ nghe được một cô gái tôi thích nói về một người mà cả hai chúng tôi đều biết. Cô ấy phàn nàn về mối bận tâm của anh ta với chuyện ấy rằng: “Anh ta không giống những người bạn trai trước”.

Cô ấy tiếp tục chia sẻ với bạn nữ: “Anh ta không nam tính chút nào!”. Vậy thông điệp đã rõ, “đàn ông đích thực” phải ham muốn tình dục và nếu bạn không muốn điều đó với một cô gái, bạn không phải đàn ông.

Kinh nghiệm được rút ra qua nhiều năm là: Ham muốn tình dục chính là dấu hiệu nam tính. Thà bị từ chối hết lần này đến lần khác và mang tiếng "khốn nạn" còn hơn là cố trở thành một người mong muốn gì đó nhiều hơn xác thịt và bị coi là “kém cỏi”.

Tình dục không phải điều duy nhất đàn ông muốn

Vậy đàn ông muốn điều gì hơn cả tình dục? Chúng ta đều biết rằng phụ nữ cần được yêu thương để ân ái, nhưng đàn ông cần ân ái để cảm thấy được yêu thương. Hãy thử nhìn sâu hơn vào những gì đàn ông nhận được khi họ làm chuyện ấy. Chắc chắn là có niềm vui thể xác, nhưng còn một nhu cầu sâu hơn nữa cũng được thỏa mãn. Tôi gọi đó là nhu cầu cần một bờ bến an toàn.

Thế giới của đàn ông đầy tính cạnh tranh. Ở cấp độ cơ bản nhất, con đực cạnh tranh với con đực khác để tiếp cận với con cái hấp dẫn nhất. Con đực tiến công và con cái quyết định con đực nào sẽ được chấp nhận. Trong thời hiện đại, những vai trò giới này ít cứng nhắc hơn trước đây nên điều quan trọng nhất là đều phải biết cách thể hiện và hi vọng màn trình diễn đủ tốt để được người phụ nữ lựa chọn.

Và khi nhận được tín hiệu mở lòng từ cô ấy, đàn ông nhận được cảm giác bình yên và gần gũi vượt xa những khoái cảm giản đơn. Ở đây tôi chỉ nói đến đàn ông "thẳng". Quan hệ đồng tính thì cũng giống như vậy, nhưng trong bài tôi sẽ chỉ tập trung vào cặp đôi khác giới mà thôi.

Nhiều người trong chúng ta nhớ những điệu nhảy đầu tiên mà chúng ta đã tham dự. Nếu bạn muốn ôm một cô gái trong vòng tay, bạn sẽ phải đi bộ ngang qua khán phòng với hàng trăm cặp mắt dõi theo và mời cô gái ấy nhảy cùng. Nếu cô ấy đồng ý, cuộc đời bạn như trúng xổ số. Còn nếu cô ấy từ chối, thì cuộc sống thật sự bế tắc. Bí quyết ở đây là bạn phải chuẩn bị tổn thương trước khi tiếp cận cô gái.

Khi trưởng thành, chúng ta bị vùi dập bởi thế giới đầy cạnh tranh và lừa lọc. Chúng ta mong ngóng một bờ bến bình yên, nơi ta được sống thật với bản thân, với người nào đó. Ta mong mỏi một người có thể cùng ta đối mặt với thế giới, một người có thể ôm và chạm vào ta, không chỉ là cơ thể mà là cả trái tim và tâm hồn.

“Ham muốn tình dục” là tấm danh thiếp của đàn ông thể hiện sự nam tính. Nhưng những gì chúng tôi thực sự muốn là một bờ bến bình yên để trú ẩn, thư giãn và được chăm sóc. Nói cách khác, chúng ta muốn có cảm giác được nuôi nấng mà đa số bị thiếu mất trong năm tháng tuổi thơ của mình. Nhưng việc thừa nhận những nhu cầu này làm chúng ta cảm thấy như những cậu bé chứ không phải là đấng nam nhi. Tốt hơn là cứ mạnh mẽ với ham muốn thực sự của chúng ta và sau màn ân ái, chúng ta có thể thư giãn, thỏa mãn và được truyền cảm hứng. Đó, niềm khao khát tiềm ẩn trên giường của chúng ta chỉ có thế.

Một trong những điều tôi thích được nhận từ vợ là khi được nằm trong lòng cô ấy và được vuốt nhẹ đầu tóc. Chính là nó - một bờ bến bình yên. Tôi không cần phải làm tình để nhu cầu này được thỏa mãn. Tôi đã được chạm vào sâu tâm hồn mà không phải thể hiện bất kì điều gì. Tôi chỉ muốn trở nên yếu mềm hơn một chút.

Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim

Và cũng khó như cách người đàn ông yêu cầu được ôm, được chăm sóc và được chạm vào, phụ nữ cũng như vậy. Có ba lý do chính nằm ở tiềm thức:

Đầu tiên , phụ nữ có nhận xét riêng về độ nam tính của đàn ông. Nếu anh ta không muốn chuyện ấy, phụ nữ sẽ lo rằng do họ thiếu hấp dẫn.

Thứ hai , một người đàn ông muốn được ôm và chăm sóc gây ra cảm giác rằng họ đang phải chăm cho một cậu bé, không phải là một người đàn ông. Tôi không đếm xuể lượng người tôi gặp than rằng: “Tôi như có ba đứa con, gồm hai đứa con và một người chồng”. Phụ nữ mong muốn một bờ vai vững chắc chứ không phải một cậu nhóc.

Thứ ba , phụ nữ sợ những người đàn ông không đem lại cảm giác nam tính. Họ biết rằng những người đàn ông gia trưởng là những người cảm thấy yếu đuối và bất lực nhất. Họ cũng từng gặp phải những người đàn ông lịch sự, ga lăng lại trở thành giận dữ ngay sau đó.

Sẽ phải mất rất nhiều thời gian để một người đàn ông thừa nhận với bản thân rằng họ cần một bờ bến an toàn, nơi họ có thể được ôm ấp bởi người phụ nữ. Cũng phải mất rất nhiều can đảm để phụ nữ biết chồng mình ngoài tình dục, quan trọng hơn là nhu cầu an toàn, yêu thương và chăm sóc. Cần phải thật khôn ngoan để biết rằng, cho phép bản thân dễ bị tổn thương như một đứa trẻ lại là điều nam tính nhất mà đàn ông có thể làm.

Còn với phụ nữ, cô ấy phải vượt ra khỏi định kiến và mở lòng với một người đàn ông đang để bản thân dễ bị tổn thương. Cô ấy phải có rất nhiều tình yêu với chính mình và cả tự tin để chấp nhận trở thành một bến phà cho anh neo đậu. Cô cũng phải có đủ sức mạnh để tự vệ khi sự xấu hổ của anh ta chuyển sang lo lắng, tức giận hoặc trầm cảm. Thật không dễ để đàn ông và phụ nữ đón nhận những rủi ro này, nhưng phần thưởng nhận được sẽ là một tình yêu sâu đậm và trọn đời bên nhau.

Nguồn: Medium