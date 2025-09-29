"Khố rách áo ôm" cũng phải đoạn tuyệt 8 thứ này: Chật nhà, nguy hiểm, nghĩ đến hậu quả mà rùng mình!

Nhiều người vẫn giữ khư khư đủ loại đồ cũ trong nhà, nghĩ rằng "để đó sau này sẽ dùng" hoặc "vứt thì tiếc". Nhưng thực tế là càng giữ lâu càng tốn chỗ, thậm chí có những món còn tiềm ẩn nguy hiểm cho sức khỏe và an toàn. Dưới đây là 8 món đồ cũ, dù có tiếc đến mấy thì bạn cũng nên mạnh dạn đoạn tuyệt càng sớm càng tốt.

1. Ổ cắm điện cũ hoặc không rõ thương hiệu

Đầu tiên là những ổ cắm, dây điện đã dùng cả chục năm hoặc những loại hàng rẻ tiền, không rõ nguồn gốc. Nhìn bề ngoài có thể chẳng sao nhưng thực ra lõi đồng đã mòn, dây điện bên trong yếu, chỉ cần quá tải là dễ chập cháy.

Một ổ cắm vài chục ngàn có thể là nguyên nhân thiêu rụi cả ngôi nhà. Nếu bạn thật sự coi trọng an toàn thì đừng ngại đầu tư một ổ cắm chất lượng từ thương hiệu uy tín, dù đắt hơn một chút nhưng an tâm gấp bội.

2. Quần áo cũ

Tiếp đến là quần áo cũ, đặc biệt là những bộ đã treo trong tủ 2, 3 năm mà chưa một lần mặc lại. Ai cũng từng có cảm giác "để đó biết đâu sẽ dùng" nhưng nếu quá một mùa bạn đã không chạm tới thì xác suất mặc lại là gần như bằng 0.

Những chiếc váy lỗi mốt, áo đã sờn hay đồ mua vì sale hời nhưng không hợp, giữ lại chỉ khiến tủ áo chật chội. Hãy thử mạnh dạn cho đi, bán lại, hoặc quyên góp, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

3. Bộ đồ ăn cũ

Đồ dùng nhà bếp như bát, đĩa, ly tách... cũng là hay bị bỏ quên trong nhiều gia đình. Mỗi lần thấy bộ mới đẹp mắt lại mua thêm, nhưng những bộ cũ thì chẳng dùng tới mà cũng không nỡ vứt. Kết quả là tủ chén chật ních, nhiều món còn bám bụi, ố màu.

Thực ra, bàn ăn chỉ cần đủ gọn gàng và đồng bộ là đã tạo cảm giác ngon miệng. Những bộ cũ sứt mẻ hay lỗi thời hãy dứt khoát bỏ đi, vừa tiết kiệm không gian vừa giữ cho căn bếp sáng sủa.

4. Thiết bị điện lâu đời

Đừng quên cả những thiết bị điện tử dùng từ "thuở ông bà ta". Nhiều gia đình vẫn giữ tủ lạnh, nồi cơm, lò vi sóng hàng chục năm, miễn là "còn chạy được". Nhưng thực tế, các thiết bị này đã xuống cấp, linh kiện lão hóa, dễ rò điện hoặc gây chập cháy bất ngờ.

Một chiếc nồi cơm điện đã dùng 15 năm có thể chẳng khác gì "quả bom hẹn giờ". Đầu tư thiết bị mới không chỉ an toàn hơn mà còn tiết kiệm điện năng, lâu dài lại càng lợi.

5. Gối ố vàng và mốc

Một món tưởng vô hại nhưng thực ra cực kỳ ảnh hưởng sức khỏe chính là chiếc gối đầu đã ngả màu. Dù có giặt vỏ gối thường xuyên thì ruột gối bên trong vẫn tích tụ mồ hôi, tế bào chết và vi khuẩn suốt nhiều năm. Sau 2-3 năm, chiếc gối vốn trắng tinh sẽ ngả vàng, nấm mốc và mạt bụi trú ngụ dày đặc. Ngủ trên gối như vậy chẳng khác nào "ôm ổ vi khuẩn", dễ gây dị ứng, đau đầu, viêm da. Tóm lại, bạn nên thay thế nếu gối đã cũ, đây là một món đầu tư rẻ mà "sinh lời" cho sức khỏe.

6. Nệm cũ

Cùng với gối, chiếc nệm cũng là nơi nhiều người hay bỏ qua. Thói quen "dùng đến khi nào lún hẳn mới đổi" rất phổ biến, nhưng ít ai biết rằng sau 8-10 năm, nệm đã tích tụ vô số vi khuẩn, bụi mịn và mạt giường. Đặc biệt các loại nệm giá rẻ, kết dính bằng keo hay nhồi bọt biển kém chất lượng còn nhanh chóng biến dạng, gây đau lưng, mất ngủ. Một giấc ngủ ngon chính là chìa khóa cho sức khỏe, vậy nên nếu nệm đã quá hạn, đừng tiếc mà hãy thay mới ngay.

7. Sách cũ

Sách vở cũ cũng là "thủ phạm" khiến nhà cửa lộn xộn. Tất nhiên, những cuốn sách giá trị vẫn nên được giữ lại, nhưng đống giáo trình cũ, sách luyện thi, truyện thiếu nhi... không còn đọc lại thì chẳng khác gì ổ tích bụi. Giấy để lâu còn dễ mốc, gây mùi khó chịu.

Thay vì chất chồng, bạn có thể quyên góp cho thư viện, trường học hoặc bán đồng nát. Cách này vừa giải phóng không gian vừa giúp sách được tái sử dụng đúng nơi.

8. Đồ trang trí cũ

Cuối cùng là những món đồ trang trí lỗi thời. Từ con búp bê mua từ mười năm trước, lọ hoa nhựa bạc màu đến tượng phong thủy... đều không còn hợp với phong cách hiện đại, có chăng là chỉ còn giá trị tinh thần.

Nội thất và vật dụng trang trí nên được thay đổi cùng nhịp sống để căn nhà luôn mới mẻ, phản chiếu đúng gu thẩm mỹ và tinh thần của gia chủ. Một góc phòng trống thoáng đôi khi còn dễ chịu hơn việc gượng ép nhét vào một món đồ đã không còn hợp.

Nguồn: Toutiao