Ngoài 50 tuổi, đừng tiếc 6 món đồ này - buông bỏ đi bạn sẽ thấy nhà cửa gọn gàng, tinh thần nhẹ nhõm hẳn

Ở tuổi trung niên, nhiều người thường có thói quen tích trữ. Một phần xuất phát từ ký ức thời khó khăn của thế hệ cha mẹ: “có cái gì cũng giữ, biết đâu sau này cần”. Nhưng càng giữ lại, nhà càng chật chội, tinh thần càng thêm nặng nề. Bước sang tuổi 50, điều quý nhất không phải là mớ đồ vật cũ kỹ, mà chính là sự thoải mái, nhẹ nhõm trong không gian sống.

Dưới đây là 6 thứ tôi khuyên mọi người nên mạnh dạn buông bỏ, vì giữ lại chỉ thêm vướng víu – cuối cùng cũng biến thành rác.

1. Túi ni lông chất thành núi

Đi chợ mỗi ngày, ai cũng mang về vài chiếc túi. Thay vì vứt, nhiều người nhét hết vào tủ, nghĩ rằng để lót thùng rác. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, cả ngăn tủ tràn ngập túi ni lông, vừa mất mỹ quan vừa gây bừa bộn. Thực tế, bạn chỉ cần giữ lại một lượng vừa đủ, gấp gọn và để vào một hộp nhỏ cố định. Phần còn lại, nên mạnh tay bỏ đi.

2. Thùng carton chuyển phát nhanh

Đặt hàng online nhiều, nhà cũng đầy hộp carton. Nhiều người tiếc của, giữ lại chờ “bán ve chai”. Nhưng sau vài tháng, số tiền thu về chẳng đáng là bao, đổi lại là cả căn phòng bị chiếm chỗ, thậm chí có mùi ẩm mốc, thu hút gián và côn trùng. Nếu không có nhu cầu thực sự, tốt nhất nên bỏ bớt, đừng biến căn hộ thành kho chứa thùng bìa.

3. Quần áo cũ không mặc nữa

“Để dành khi cần” – lý do phổ biến khiến tủ quần áo của nhiều người chật cứng. Nhưng nếu một bộ đồ đã hơn 2–3 năm không mặc, cơ hội bạn sử dụng lại gần như bằng 0. Giữ lại chỉ làm khó khăn cho việc sắp xếp, khiến mỗi lần mở tủ là một lần mệt mỏi. Hãy thanh lọc quần áo theo chu kỳ, giữ những món thật sự cần và hợp với hiện tại.

4. Đũa dùng một lần

Nhiều người giữ lại đũa gỗ dùng một lần từ những suất ăn giao tận nơi. Nghĩ rằng “sẽ có lúc dùng đến”, nhưng thực tế gần như chẳng bao giờ lấy ra. Chúng chỉ nằm yên trong ngăn kéo, chiếm chỗ và chẳng mang lại giá trị gì. Hãy bỏ ngay, vì trong gia đình, chẳng ai muốn dùng đũa loại này khi có thể dùng bộ đũa sạch, chắc chắn.

5. Chai lọ, lon thừa

Từ chai nước, lọ thủy tinh đến lon thiếc… nhiều người ngại vứt, nghĩ rằng có thể tái sử dụng. Nhưng phần lớn chẳng bao giờ được đem ra dùng. Chúng chỉ chiếm diện tích bếp, dễ bám bụi và mất vệ sinh. Nếu thật sự muốn tái chế, hãy chọn vài chiếc chắc chắn, còn lại hãy bỏ đi. Không gian gọn gàng quan trọng hơn một mớ chai lọ cũ.

6. Quà tặng khuyến mãi

“Quà tặng kèm” nghe thì hấp dẫn, nhưng đa phần chỉ là đồ rẻ tiền, chất lượng kém. Nhiều người giữ lại cả đống bát, cốc, chảo, túi… từ các chương trình khuyến mãi. Sau một thời gian, chúng hỏng nhanh, chẳng an toàn, cuối cùng lại biến thành rác. Đừng mua sản phẩm chỉ vì ham quà tặng, và đừng biến nhà thành kho chứa đồ miễn phí vô dụng.

Lời kết

Sau tuổi 50, hãy học cách sống nhẹ nhàng hơn. Đừng để những thứ vô tri vô giác chiếm lấy không gian và cả tâm trí của bạn. Mỗi lần dọn dẹp, hãy tự hỏi: “Món đồ này có thật sự cần thiết cho cuộc sống hiện tại của tôi không?”. Nếu câu trả lời là không, hãy buông bỏ ngay. Căn nhà gọn gàng, tinh thần bạn cũng tự khắc nhẹ nhõm.

Giữ ít đi, nhưng sống nhiều hơn – đó mới là cách tận hưởng tuổi trung niên một cách trọn vẹn.