Người phụ nữ 57 tuổi sống một mình trong căn hộ 61m²: Giản dị nhưng là chốn bình yên ai cũng mơ

Nhiều người nghĩ rằng nghỉ hưu đồng nghĩa với buông bỏ, nhà cửa bừa bộn cũng không sao. Nhưng với cô gái 57 tuổi này, ngược lại: cô chọn cách sống giản dị, kiên trì dọn dẹp mỗi ngày để biến căn hộ 61m² thành một không gian vừa ấm áp vừa chữa lành.

Không cần đồ đạc xa hoa hay nội thất đắt tiền, ngôi nhà nhỏ của cô khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy bình yên – bởi sự gọn gàng và thông minh trong từng góc nhỏ.

Sắp xếp tinh gọn – sống nhẹ nhàng

Ngay từ lối vào, cô đã chia sàn thành nhiều phần bằng vật liệu khác nhau để dễ quét dọn, tủ giày mở giúp tiết kiệm công sức. Những chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại cực kỳ thực tế với người lớn tuổi, giảm hẳn việc phải cúi người.

Trong bếp, cô phá bỏ một nửa bức tường để mở rộng tầm nhìn, nối liền phòng ăn và phòng khách. Nhờ vậy, không gian tuy nhỏ nhưng thoáng đãng và lưu thông thuận tiện.

Tận dụng tối đa từng mét vuông

Nồi niêu, chảo bếp được đặt trên kệ mở, ở độ cao vừa tầm với. Dưới kệ, những giỏ mây đựng gọn đồ lặt vặt; còn các dụng cụ bếp thì treo trên bảng đục lỗ – vừa tiết kiệm diện tích, vừa dễ lấy.

Điểm thú vị nhất: nồi cơm điện được giấu trong ngăn kéo dưới bồn rửa. Nhờ vậy, mặt bàn bếp luôn sạch sẽ, không còn dấu vết dầu mỡ.

Tủ quần áo trong phòng ngủ cũng không có cửa. Thay vì đầu tư hàng chục triệu đồng cho hệ tủ kín, cô chỉ dùng vải phủ và giỏ mây phân loại. Cách làm này không chỉ tiết kiệm tiền mà còn khiến việc lấy đồ nhanh chóng, thông thoáng.

Đồ cũ nhưng tinh tươm

Cô không chạy theo mốt “trang trí hợp trend” trên mạng. Chiếc sofa cũ được bọc lại, kết hợp với bàn gỗ, trở nên ấm áp và gần gũi. Remote, giấy tờ được đặt vào khay riêng, văn phòng phẩm cất trong ngăn kéo – nhờ thế, mỗi lần sử dụng xong, việc trả đồ về đúng chỗ trở thành thói quen.

Trong phòng tắm, khăn tắm được treo gọn gàng, đồ vệ sinh cá nhân đặt ở kệ mở dễ thấy, dễ lấy. Không nhiều món mới, nhưng tất cả đều sạch và gọn.

Nửa giờ mỗi ngày – cả ngày dễ chịu

Thay vì dồn việc dọn nhà vào cuối tuần rồi kiệt sức, cô dành khoảng 30 phút mỗi ngày để sắp xếp. Cách này giống như ngâm dưa: từ từ, đều đặn, để rồi sau đó hưởng thành quả lâu dài. Nhờ vậy, ngôi nhà luôn sáng sủa, và tâm trạng cũng thoải mái hơn.

Điều khiến người khác cảm động nhất chính là sự tỉ mỉ: từ chỗ riêng để thức ăn cho chó, dây dắt treo vừa tầm tay, đến từng chiếc giỏ mây che đi đồ đạc lặt vặt. Không cầu kỳ, nhưng đầy sự dịu dàng.

Checklist 30 phút dọn dẹp mỗi ngày

Thời gian Việc cần làm Ghi chú nhỏ 5 phút Thu gọn đồ lặt vặt (remote, giấy tờ, quần áo để ngoài) Đặt đúng vị trí, dùng khay/giỏ nhỏ để gom 5 phút Lau nhanh bếp và bàn ăn Dùng khăn vải sợi nhỏ hoặc khăn vảy cá, lau ngay sau khi nấu/ăn 5 phút Quét hoặc hút bụi lối đi & phòng khách Tập trung vào khu vực dễ bẩn nhất 5 phút Sắp xếp lại phòng ngủ Gấp chăn gối, treo quần áo mặc dở, để đồ dùng vào chỗ cố định 5 phút Dọn phòng tắm Lau lavabo, gạt nước sàn, treo khăn gọn gàng 5 phút Kiểm tra & bỏ rác Đổ rác nhỏ trong bếp/phòng tắm, gom túi rác ra ngoài nếu đầy

Lời kết

Người phụ nữ 57 tuổi ấy đã chứng minh: một căn hộ 61m² hoàn toàn có thể trở thành chốn chữa lành, miễn là biết sắp xếp khoa học và duy trì thói quen dọn dẹp mỗi ngày.

Sự tươi mới của ngôi nhà không nằm ở diện tích hay đồ đạc đắt tiền, mà ở cách ta nâng niu từng chi tiết nhỏ. Khi mỗi chiếc cốc, mỗi đôi giày đều có chỗ của mình, trái tim cũng sẽ thấy yên ả như nắng sớm trên ban công.