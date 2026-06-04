Sau tiết Lập hạ, bước vào Tiểu mãn, thời tiết một ngày một nóng hơn, nhưng dương khí trong đất trời cũng dâng lên đầy đặn. Đây là thời điểm ngoài chợ xuất hiện một loại rau xanh có mùi thơm rất đặc trưng - người mê thì mê đến mức nghiện, người chưa quen lại thấy lạ. Đó chính là rau thì là (hay còn gọi là tiểu hồi hương). Các cụ ngày xưa thường bảo, loại rau này là "cao thủ bổ dương khí", cứ vài ngày ăn một lần thì cả người ấm áp, dễ chịu. Đặc biệt là khi trời nóng, ai cũng hay ăn đồ lạnh, đồ ướp đá khiến tỳ vị khó chịu thì lúc này, dùng rau thì là làm ấm bụng là hợp nhất.

Rau thì là thực chất là phần ngọn non của cây tiểu hồi hương, nhìn hơi giống cây măng tây nhỏ, xanh mơn mởn, lá tơi như lông tơ, mang một mùi hương cay nồng rất riêng. Có người ngửi thấy giống cam thảo, có người lại bảo giống đại hồi - tóm lại là một loại rau "có cá tính". Cách chế biến cũng đa dạng, vừa có thể làm nhân vật chính, vừa có thể làm nguyên liệu phụ. Xin chia sẻ với các bạn hai cách ăn dân dã nhất - cách nào cũng đơn giản, dễ làm, mà ăn vào bụng dạ thấy ấm áp, tinh thần phấn chấn, qua mùa hè khỏe mạnh, an yên.

1. Rau thì là trộn lạc rang giòn - món khai vị đưa cơm số một

Đây là món gỏi có thể nói là "vừa đưa cơm vừa đưa rượu". Lạc rang giòn rụm quyện với mùi thơm thanh của rau thì là, càng nhai càng thấy ngon, ăn miếng đầu là muốn ăn ngay miếng thứ hai.

Cách làm cực kỳ đơn giản. Trước tiên, chuẩn bị hai nắm rau thì là tươi, nhặt bỏ phần gốc già và những lá không tươi, rửa sạch dưới nước nhiều lần rồi vớt ra để ráo. Phải để cho thật ráo nước, nếu không khi trộn xong sẽ bị ướt, ăn không ngon. Sau khi ráo nước, thái thành đoạn nhỏ khoảng nửa centimet, cho vào bát to.

Tiếp theo là rang lạc. Cho một chút dầu ăn vào chảo, không cần nhiều, cho lạc sống vào khi dầu còn nguội, bật lửa vừa nhỏ rang từ từ. Vừa rang vừa dùng đũa khẽ đảo đều để lạc chín đều. Khi nghe trong chảo có tiếng nổ lách tách, lạc chuyển sang màu hơi đỏ và toả mùi thơm cháy đặc trưng, thì lập tức tắt bếp, vớt lạc ra, trải đều trên đĩa cho nguội. Lạc phải nguội hẳn mới giòn, nếu trộn lúc còn nóng thì sẽ bị dai mất ngon.

Đổ lạc đã nguội hoàn toàn vào bát rau thì là. Nêm gia vị rất đơn giản: Một thìa nhỏ muối, một nhúm đường trắng cho dậy vị, thêm vài giọt dầu mè hoặc dầu hoa tiêu, trộn đều là có thể bày ra đĩa. Rau thì là không cần chần qua nước sôi, ăn sống là đủ tươi giòn - vị cay nồng của nó vừa hay hóa giải cái béo ngậy của lạc rang, ăn vào miệng giòn tan, lại có chút hương thảo mộc thanh mát, một đĩa thôi là không đủ.

2. Rau thì là xào trứng - món "hiền lành" mà ấm bụng

Nếu món gỏi mang đến cảm giác thanh mát, thì rau thì là xào trứng lại là một hương vị dịu dàng, ấm áp. Khi gặp nhiệt độ cao, mùi của rau thì là trở nên mềm mại hơn rất nhiều, kết hợp với trứng béo mịn tạo nên một món ăn mà ngay cả các bé không thích rau xanh cũng có thể ăn ngon lành cả đĩa.

Đập ba quả trứng vào bát, cho một chút muối rồi đánh tan. Rau thì là cũng rửa sạch, để ráo, thái thật nhỏ. Cho rau thì là thái nhỏ vào bát trứng, dùng đũa khuấy theo chiều kim đồng hồ cho thật đều, để từng lá rau nhỏ đều được bọc trong trứng.

Bắc chảo lên bếp đun nóng, cho một thìa dầu ăn, tráng đều mặt chảo. Khi dầu nóng thì hạ xuống lửa vừa, đổ hỗn hợp trứng rau thì là vào. Đừng vội đảo ngay - hãy để mặt dưới đông lại khoảng mười giây, rồi mới dùng xẻng nhẹ nhàng đẩy phần trứng chưa đông phía trên xuống đáy chảo. Khi trứng đã gần như đông kết thành mảng, nhanh tay đảo vài cái, thấy trứng có màu vàng ươm xen lẫn xanh mướt là có thể tắt bếp. Món này từ lúc chuẩn bị đến lúc bày lên bàn không mất quá năm phút, trứng mềm mịn, rau thì là thơm thanh, cắn một miếng là cả miệng đều ngập trong hương thơm ấm áp, bụng dạ cũng thấy đặc biệt dễ chịu.

Mẹo nhỏ khi mua và bảo quản rau thì là

Khi chọn mua, nên chọn những bó rau có lá xanh tươi, không bị úa vàng, thân không quá già. Mùi thơm càng đậm chứng tỏ rau càng tươi. Về bảo quản, rau thì là khá nhanh héo, nên dùng giấy ăn bọc gốc lại rồi cho vào túi kín, để ngăn mát tủ lạnh có thể giữ được 3-4 ngày. Nếu mua nhiều, có thể rửa sạch, để thật ráo, thái nhỏ rồi cấp đông - khi cần xào trứng hay nấu canh chỉ cần lấy ra dùng trực tiếp, rất tiện.