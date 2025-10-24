Góc nhìn pháp lý dẫn nguồn Haberler cho biết, vụ việc hi hữu xảy ra tại thành phố Uşak (Thổ Nhĩ Kỳ). Một cặp vợ chồng đệ đơn ly hôn sau khi người vợ phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là “Tombik” có nghĩa là “mũm mĩm” hoặc “béo”.

Theo đó, người vợ nộp đơn dựa trên Điều 166 của Bộ luật Dân sự Thổ Nhĩ Kỳ, cáo buộc "nền tảng của cuộc hôn nhân đã bị lung lay", với lý do chính là biệt danh "Tombik" mà chồng dùng để lưu số cô. Cô cho rằng biệt danh này là hành động xúc phạm, coi thường ngoại hình và làm tổn thương lòng tự trọng. Tuy nhiên người chồng giải thích rằng đây chỉ là cách gọi thân mật, không có ý xấu.

Tòa án sau đó bác bỏ lời bào chữa của người chồng, nhận định biệt danh trên mang tính miệt thị, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng. Tòa kết luận người chồng là bên có lỗi và yêu cầu ông phải bồi thường cả vật chất lẫn tinh thần cho vợ cũ, song không nêu cụ thể số tiền.

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện chồng lưu tên mình trong danh bạ là "béo mũm mĩm". Ảnh minh họa.

Tờ Yayla Haber đưa tin, từ bản án này, hành vi "ghi chép, gọi tên vợ/chồng mình theo cách hạ thấp nhân phẩm" chính thức trở thành căn cứ hợp lệ để yêu cầu bồi thường trong các vụ ly hôn. Tòa nhấn mạnh rằng việc lưu tên mang tính chế giễu, dù không có ý xúc phạm, vẫn thể hiện sự thiếu tôn trọng và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tự tôn của người còn lại.

Theo VnExpress, các chuyên gia cho rằng phán quyết này sẽ tạo tiền lệ cho các vụ ly hôn trong tương lai. Những hành vi trong giao tiếp kỹ thuật số (tin nhắn, tên lưu danh bạ...) vượt quá giới hạn tôn trọng giữa vợ chồng có thể bị tòa án coi là lạm dụng tình cảm, tâm lý đối phương, sẽ được tòa chấp nhận làm bằng chứng chống lại người đó.

Ngay sau khi phán quyết được công bố, vụ việc đã gây ra làn sóng tranh luận lớn trên mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều người ủng hộ quyết định của tòa, cho rằng hành vi của người chồng thể hiện sự thiếu tế nhị và có thể khiến người vợ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến phản đối, cho rằng từ “mũm mĩm” không phải là lời xúc phạm, thậm chí có thể mang ý nghĩa dễ thương. “Mũm mĩm không phải là xấu. Với nhiều người, cách gọi ấy nghe còn đáng yêu,” một tài khoản bình luận. Người khác viết: “Có thể người chồng không hề có ác ý. Thật đáng tiếc khi những chuyện nhỏ như vậy cũng có thể khiến một gia đình tan vỡ.”

Trong khi các ông chồng hài hước đùa nhau hãy khẩn trương đổi biệt danh vợ trong điện thoại nếu không muốn rắc rối.