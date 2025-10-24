Pickleball: Thuốc bổ cho sức khỏe nhưng là "thuốc thử độc" cho hôn nhân?

Từ một môn thể thao tưởng chừng "lành mạnh cho mọi lứa tuổi", Pickleball đang trở thành hiện tượng xã hội tại Việt Nam. Mỗi ngày, hàng trăm sân Pick mọc lên ở các khu đô thị, resort và trung tâm thể thao. Người ta rủ nhau đi "đánh Pick cuối tuần" như một cách xả stress, giao lưu và giữ dáng.

Thế nhưng, cùng với độ hot tăng vọt là nhiều hệ lụy bất ngờ, đặc biệt trong các mối quan hệ vợ chồng. Trên mạng xã hội, không ít bài đăng kể về những "va chạm thân thể" quá giới hạn trên sân, những lời tán tỉnh ngọt ngào dưới danh nghĩa "huấn luyện kỹ thuật", hay cả những mối tình vụng trộm bắt đầu bằng… một cú phát bóng. Có người ví von, Pickleball đang dần trở thành Tinder phiên bản thể thao, nơi người ta tìm thấy "đồng đội" không chỉ trên sân bóng.

Câu hỏi đặt ra là Pickleball đang là thuốc bổ hay thuốc độc cho hôn nhân hiện đại?

Khi Pick trở thành "thuốc độc": Những vết nứt giấu dưới tiếng cười

Với không ít gia đình, Pickleball giống như một liều kích thích mạnh, khiến cảm xúc cá nhân vượt khỏi giới hạn an toàn. Đằng sau hình ảnh người vợ "đi đánh Pick để khỏe đẹp hơn" hay người chồng "gia nhập hội Pick để kết nối bạn bè" là những cuộc hẹn cafe sau trận đấu, những tin nhắn riêng tư ban đêm và dần dần, những cảm xúc không còn thuộc về mái ấm.

Đã có những vụ việc được nhắc đến trong cộng đồng: chồng đầu tư sân Pick với nữ huấn luyện viên trẻ rồi… nảy sinh tình cảm; vợ chơi Pick cùng "anh đồng đội" thân thiết hơn cả chồng. Một cú "high five" sau pha ghi điểm, một cái chạm vai, vài bức ảnh check-in cùng nhau... những điều tưởng vô hại lại trở thành mồi lửa cho những trái tim vốn đang nguội lạnh.

Tệ hơn, có người mượn danh Pick để gọi vốn đầu tư, kết hợp làm ăn và tình cảm cũng đi kèm tiền bạc. Khi "đánh Pick" trở thành lý do hợp pháp để rời nhà mỗi tối, khi chiếc vợt là tấm bình phong cho những buổi hẹn hò ngoài luồng thì Pick không còn là thể thao, mà là liều thuốc độc ngấm dần vào lòng tin của hôn nhân.

Người ta dễ đổ lỗi cho Pick nhưng thực chất, vấn đề nằm ở chính những kẻ đã muốn tìm lối thoát cho cuộc hôn nhân mà bản thân đang chán ngắt. Giống như rượu vang, Pick không làm ai say, trừ khi người ta muốn được say.

Khi Pick là "thuốc bổ": Cách hôn nhân được hồi sinh

Nhưng thật bất công nếu chỉ nhìn Pick bằng lăng kính tiêu cực. Với nhiều cặp đôi, Pickleball lại là sợi dây kết nối tuyệt vời. Họ cùng tập luyện, cùng thắng thua, cùng trải qua cảm giác chiến thắng và nỗ lực.

Trên sân Pick, vợ chồng trở lại là đồng đội, không phải hai người đang gồng gánh trách nhiệm cơm áo. Mỗi cú đập bóng, mỗi lần cổ vũ nhau lại là cơ hội để họ nhìn người kia bằng ánh mắt mới – rạng rỡ, năng động và đáng yêu như ngày đầu. Có những cặp đôi thậm chí còn "yêu lại từ đầu" nhờ cùng nhau chinh phục bộ môn này.

Với người độc thân hay trung niên, Pick cũng là một không gian chữa lành. Nó giúp họ tìm lại cảm giác được vận động, được cười, được là chính mình sau những tháng ngày giam mình trong công việc và áp lực gia đình. Một người phụ nữ từng nói: "Pickleball giúp tôi nhớ mình vẫn còn trẻ và xứng đáng với niềm vui".

Giống như mọi môn thể thao khác, Pick không có lỗi khi trở thành chất xúc tác của hạnh phúc, nếu người chơi biết giữ giới hạn. Nó là thuốc bổ cho sức khỏe, cho tinh thần, và đôi khi cho cả tình yêu.

Pickleball không có lỗi, chỉ có người chơi mang sẵn lỗi trong lòng

Pickleball, suy cho cùng, chỉ là một tấm gương phản chiếu. Ai đến với nó để rèn luyện, sẽ tìm thấy sức mạnh và niềm vui. Ai mang trong mình khoảng trống, sẽ tìm thấy cám dỗ để lấp đầy.

Pickleball không phải là nguyên nhân, mà là chất thử.

Nó chỉ khuếch đại những gì vốn đã tồn tại trong con người ta: đam mê hay mưu toan, gắn kết hay phản bội, yêu thương hay ham muốn.

Giống như ngọn lửa, nó có thể sưởi ấm, cũng có thể thiêu rụi, tùy vào cách ta dùng. Pickleball có thể là "liều vitamin" hồi sinh tình cảm hoặc là "chất kích thích" khiến người ta ngộ nhận rằng cảm xúc nhất thời là tình yêu.

Trong hôn nhân, thể thao không cứu nổi một mối quan hệ đang rạn nhưng có thể tiếp thêm sức mạnh cho hai người thực sự muốn cùng nhau giữ gìn. Và Pickleball như mọi niềm vui khác chỉ là chiếc gương soi để ta thấy rõ:

Tình yêu không hỏng vì một môn thể thao mà vì người trong cuộc không còn muốn giữ nhau nữa.