"Tại sao nấu đậu xanh nên kết hợp với 3 nguyên liệu này?": Bạn sẽ bất ngờ về công dụng và hương vị món ăn

Những ngày hè oi ả mang đến cảm giác nóng bức, oi ả, nhiều người thường nghĩ ngay đến việc nấu một nồi chè đậu xanh. Khi đậu xanh được nấu chín, nở bung thì cho thêm đường vào là có một thức uống thanh mát, sảng khoái. Nhưng bạn có biết? Những món ăn từ đậu xanh không chỉ giải nhiệt mùa hè mà với khi kết hợp với những nguyên liệu phù hợp, nó còn giúp thanh lọc cơ thể (tốt cho mạch máu) và ổn định đường huyết. Hầu như tất cả chúng ta đều chỉ quen với cách nấu đậu xanh bằng cách chỉ thêm đường mà bỏ qua 3 "người bạn đồng hành vàng" này: Rong biển (tảo bẹ), hạt ý dĩ và củ hoa huệ. Hãy kết hợp chúng với nhau và thay đổi luân phiên trong những ngày hè oi ả. Những món ăn này có lợi gấp 10 lần so với món chè đậu xanh thông thường. Đừng bỏ lỡ chỉ vì bạn chưa từng kết hợp chúng. Hãy nghĩ đến những lợi ích mà chúng mang lại và khám phá ngay cách nấu các món ăn ngon này.

Chè đậu xanh và rong biển: Món ăn bổ máu, mềm và thanh mát

Tại sao đậu xanh kết hợp với rong biển (tảo bẹ) lại tốt cho mạch máu?

Đậu xanh, vốn là loại thực phẩm giàu chất xơ tự nhiên, giúp cơ thể đào thải chất cặn bã. Rong biển (tảo bẹ), giống như một "người quản lý mạch máu", chứa fucoidan, có lợi cho sức khỏe mạch máu (đây là cách thế hệ trước gọi là "làm sạch mạch máu"). Nấu cả hai cùng nhau sẽ tạo ra một hỗn hợp sánh mịn với vị ngọt nhẹ nhàng mà không cần quá nhiều đường. Nó tốt cho sức khỏe hơn trà sữa. Đối với những người trung niên và cao tuổi, ăn thường xuyên vào mùa hè còn hiệu quả hơn cả việc uống thực phẩm chức năng.

Nguyên liệu để làm món chè đậu xanh và rong biển

250g đậu xanh, 100g rong biển (tảo bẹ), 1 miếng vỏ quýt khô, lượng đường phèn thích hợp.

Cách làm món chè đậu xanh và rong biển

Bước 1: Rửa sạch rong biển và cắt thành từng sợi mỏng. Nếu bạn mua rong biển khô thì ngâm cho mềm trước khi thái sợi. Vỏ quýt khô bạn ngâm khoảng 10 phút cho mềm. Sau đó thái vỏ quýt thành sợi mỏng. Nếu không thích ăn lẫn vỏ quýt khô, bạn có thể cho cả miếng vào nấu cùng. Sau khi món ăn chín, vớt vỏ quýt ra, bỏ đi.

Bước 2: Rửa sạch đậu xanh sau đó ngâm trong khoảng 1 tiếng bằng nước ấm cho nở. Nếu bạn dùng nồi áp suất để nấu thì không cần ngâm lâu. Còn nếu nấu bằng nồi thông thường và muốn đậu nhuyễn mịn thì nên ngâm ít nhất 2 tiếng hoặc thậm chí qua đêm. Tiếp theo bạn cho đậu xanh, rong biển, vỏ quýt vào nồi áp suất.

Bước 3: Sau đó thêm một lượng nước vừa đủ vào. Lượng nước nên tương đương với lượng nước bạn dùng để nấu cháo. Sau đó bạn đậy nắp nồi áp suất lại và hẹn thời gian nấu trong khoảng 15 phút. Khi nồi áp suất đã xả van, bạn mở nắp nồi, thêm lượng đường phèn vừa đủ để nêm nếm, đun ở lửa vừa nhỏ và tiếp tục nấu trong khoảng 5 phút là hoàn thành.

Nước đậu xanh và hạt ý dĩ: Thanh mát, sảng khoái giúp ổn định lượng đường trong máu

Tại sao việc bổ sung hạt ý dĩ có thể loại bỏ độ ẩm và ổn định lượng đường trong máu?

Những ngày hè không chỉ nóng nực mà còn ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy nặng nề và khó chịu, mồ hôi túa ra không ngừng. Hạt ý dĩ có thể giúp cơ thể hỗ trợ giảm tiết mồ hôi. Kết hợp với đậu xanh, chúng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hoạt động như một "chiếc quạt" cho cơ thể. Kết hợp đậu xanh với hạt ý dĩ, đun sôi cùng nước thành thức uống thanh mát, giảm nhờn rít cơ thể. Thức uống này có chỉ số đường huyết thấp, cũng phù hợp cho người bị tiểu đường và tốt cho sức khỏe gấp 10 lần trà đá.

Nguyên liệu để nấu nước đậu xanh và hạt ý dĩ

150g đậu xanh, 150g hạt ý dĩ, vài quả táo đỏ.

Cách nấu nước đậu xanh và hạt ý dĩ

Bước 1: Đậu xanh và hạt ý dĩ là sự kết hợp vàng, vì vậy chỉ cần chuẩn bị chúng theo tỷ lệ 1:1. Đậu xanh và hạt ý dĩ có tính hàn nên bạn cần rang khoảng 5 phút trước khi nấu nước (để bớt tính hàn). Rang cho đến khi đậu xanh chuyển màu hơi vàng. Bạn có thể rang lượng đậu xanh và hạt ý dĩ nhiều hơn rồi bảo quản trong hộp kín và dùng dần.

Bước 2: Sau khi rang đậu xanh và hạt ý dĩ xong, bạn cho vào ấm (hoặc nồi). Thêm vài quả táo đỏ bỏ hạt vào và 1000ml nước, đậy nắp và đun nhỏ lửa trong 30 phút. Sau đó bạn có thể rót ra cốc, để nguội và dùng như trà thay nước. Nó có thể giải khát và bổ dưỡng cho cơ thể.

Chè đậu xanh và củ hoa huệ: Dịu ngọt, an thần và bổ phổi

Tại sao thêm củ hoa huệ có thể làm dịu thần kinh và ổn định lượng đường trong máu?

Vào những ngày hè oi bức, khi cái nóng gay gắt có thể khiến mọi người mất ngủ (do nhiệt độ cơ thể quá cao), củ hoa huệ hoạt động như một loại thuốc an thần tự nhiên, giúp giảm nhiệt độ cơ thể. Kết hợp với đặc tính thanh nhiệt của đậu xanh, thức uống này có vị giống như một loại chè ngọt, nhưng lại dịu nhẹ, dễ chịu. Cả hai đều chứa đường tự nhiên, giúp làm chậm sự gia tăng đường huyết. Đối với những gia đình có người già hoặc trẻ em, sử dụng món ăn này vào mùa hè an toàn hơn so với uống nước ép, vì nó là một lựa chọn thay thế lành mạnh hơn cho các loại đồ uống có đường.

Nguyên liệu làm món chè đậu xanh củ hoa huệ

150g đậu xanh, 50g hạt sen tươi, lượng nước thích hợp, lượng đường phèn vừa phải.

Cách làm món chè đậu xanh củ hoa huệ

Bước 1: Rửa sạch và ngâm củ hoa huệ khô cho đến khi nở, vớt ra để riêng. Hạt sen bạn lấy tâm sen ra, rửa sạch, để riêng. Rửa sạch đậu xanh sau đó cho vào nồi nước, nấu đến khi nở mềm.

Bước 2: Tiếp theo bạn cho củ hoa huệ và hạt sen vào, nấu đến khi các nguyên liệu chín mềm. Cuối cùng thêm lượng đường phèn vừa khẩu vị vào, tiếp tục nấu và khuấy đều cho tan. Sau đó lấy ra bát là có thể thưởng thức.

Chè đậu xanh với rong biển thanh mát và tốt cho mạch máu; nước đậu xanh với hạt ý dĩ giúp loại bỏ độ ẩm và ổn định đường huyết; chè đậu xanh với củ hoa huệ giúp làm dịu thần kinh và tốt cho phổi. 3 sự kết hợp này nâng cao khả năng giải nhiệt mùa hè của đậu xanh mà không gây hại. Giờ là mùa của đậu xanh tươi, rong biển, hạt ý dĩ và củ hoa huệ. Hãy làm theo 3 công thức đơn giản, bổ dưỡng sau để có một thức uống mà cả gia đình yêu thích.