Trứng là nguồn dinh dưỡng quan trọng, là thực phẩm có mặt thường xuyên trong bữa ăn. Ngoài việc chế biến trực tiếp (trứng luộc, chiên, hấp...), nó còn là nguyên liệu trong rất nhiều loại bánh, sốt và các món ăn khác.

Kích thước các loại trứng gà trên thị trường khá đa dạng. Nhiều bà nội trợ thường cố gắng chọn trứng nhỏ vì cho rằng trứng nhỏ ngon và giàu dưỡng chất hơn. Nhiều người khác lại băn khoăn không biết khi mua trứng nên chọn trứng to hay nhỏ. Liệu kích thước có ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng trong trứng?

Khi mua trứng nên chọn trứng to hay nhỏ?

Khi mua trứng ở chợ hay siêu thị, chúng ta sẽ thấy chúng có màu sắc và kích cỡ khác nhau. Theo Sohu, bất kể trứng có màu sáng hay sẫm, quả to hay bé thì hàm lượng dinh dưỡng về cơ bản tương đương nhau. Nói cách khác, kích thước của quả trứng không ảnh hưởng đến chất lượng. Chỉ cần là trứng của cùng một giống gà thì trứng to hay bé cũng không khác nhau nếu áp dụng cùng một chế độ nuôi dưỡng. Vì vậy, khi chọn trứng, bạn không cần quá quan tâm đến kích thước to nhỏ mà nên chú trọng đến độ tươi của nó.

Khi mua trứng nên chọn trứng to hay trứng nhỏ? Kích thước không ảnh hưởng đến chất lượng trứng, bạn nên quan tâm nhiều hơn đến độ tươi. (Ảnh: Allrecipes)

Một số người tin rằng trứng to chứa nhiều protein hơn, một số người khác lại nghĩ ngược lại, cho rằng trứng nhỏ mới là trứng gà nuôi tự nhiên, sẽ bổ dưỡng hơn. Tuy nhiên,bất kể kích thước của trứng to hay nhỏ thì hàm lượng protein vẫn tương đối ổn định. Các thí nghiệm kiểm tra thành phần dinh dưỡng cho thấy sự khác biệt về hàm lượng protein giữa trứng to và trứng nhỏ là rất ít nên không cần lưu tâm.

Công bố của Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng cho thấy, giá trị dinh dưỡng của quả trứng to và nhỏ không khác biệt nhiều, dù là trứng gà nuôi công nghiệp hay gà nuôi thả vườn. Chúng chỉ khác nhau một chút về hương vị, chẳng hạn trứng gà nuôi tự nhiên thơm hơn, tỷ lệ lòng đỏ lớn hơn trứng gà công nghiệp.

Gà ta nuôi thả vườn và gà công nghiệp có hương vị khác nhau, nhưng hàm lượng dinh dưỡng không chênh lệch đáng kể. (Ảnh: Delishably)

Chất lượng trứng liên quan đến môi trường chăn nuôi, chế độ ăn uống và độ tươi của chúng. Môi trường chăn nuôi tốt, chế độ ăn tốt có thể cung cấp cho gà các chất dinh dưỡng cần thiết, trứng cũng có thể bổ dưỡng hơn. Cho gà ăn khẩu phần cân bằng với lượng protein, vitamin và khoáng chất phù hợp là cách đảm bảo chất lượng trứng. Nếu gà được ăn uống tốt, trứng chúng đẻ ra dù to hay nhỏ cũng có giá trị dinh dưỡng tương đương nhau.

Bí quyết chọn trứng ngon

Chúng ta có thể đánh giá độ tươi của trứng bằng cách quan sát hình dáng bên ngoài của chúng. Trứng tươi có vỏ mịn, không có vết nứt hay vết bẩn, đốm đen. Ngoài ra, đối với trứng đóng gói, nên chú ý xem bao bì còn nguyên vẹn hay không để tránh mua phải trứng gà bị hư hỏng.

Khi mua trứng, chúng ta không cần quá chú trọng đến kích thước to nhỏ của quả trứng mà nên chú trọng đến độ tươi và chất lượng của quả trứng. (Ảnh: Tasting Table)

Bạn có thể kiểm tra độ tươi của trứng bằng cách lắc nó. Nếu bạn nghe thấy âm thanh của sự chuyển động thì có thể quả trứng đó đã cũ.

Ngoài ra, bạn nên để ý mùi. Trứng tươi không có mùi, còn trứng hỏng có thể xuất hiện mùi thối.

Hãy chạm vào vỏ trứng, nếu hơi nhám là trứng tươi, còn nếu vỏ hoàn toàn trơn láng thì đó là trứng đã để lâu ngày. Trứng gà có những lỗ nhỏ li ti để đảm bảo thông khí, nếu để lâu thì những lỗ này bị bít lại, tạo cảm giác trơn bóng, mất đi độ nhám.