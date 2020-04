Mua trứng vịt lộn, đừng đặt hết niềm tin vào người bán hàng mà thất vọng, dắt túi mẹo sau để chọn 10 quả mới và non cả 10

Mới đây, trên nhóm Ghét bếp, Không nghiện nhà, một nickname có tên Ly Sika đã chia sẻ bài viết đầu tiên của mình. Theo đó, người phụ nữ này kể về câu chuyện đi mua trứng vịt lộn bị người bán lừa trắng trợn của mình.



Ly Sika kể: "Tối qua em mới cãi nhau với chồng các bác ạ! Chuyện cũng tại mấy quả trứng vịt lộn.

Trần đời em thấy người ta mắng "đi chợ không biết chọn cá, không biết chọn rau, không biết phân biệt tươi với ôi" chứ ông chồng em thì quá thể đáng.

Người phụ nữ kể về câu chuyện đi mua trứng vịt lộn bị người bán lừa trắng trợn của mình khiến vợ chồng hục hặc nhau. (Ảnh chụp màn hình)

Nickname Ly Sika đăng tải câu chuyện mua 10 quả trứng vịt lộn về chẳng may bị già quá.

Em mua 10 quả trứng vịt lộn về chẳng may nó bị già quá, có 2 quả bị nổ tung trong nồi. Mà khi mua em đã cẩn thận hỏi bà bán trứng là "Trứng có mới không? Có non không?" thì bà bán trứng chắc như đinh đóng cột là rất mới, rất non.

Thế là lúc lấy trứng ra cho cả nhà ăn thì chồng em mắng xối xả các bác ạ. Bảo em là "Mang tiếng nhà có gà vịt mà không biết chọn trứng nào non, trứng nào mới, trứng nào già. Thế mới cay chứ?

Các bác thông thái cho em hỏi? Làm thế nào để phân biệt được trứng vịt lộn già với trứng non với ạ".

Ngay khi chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện bà nội trợ dù nhà nuôi đầy đủ gà vịt khi ra chợ vẫn không biết chọn trứng vịt lộn đã hút sự chú ý của nhiều dân mạng, nhất là các chị em thường xuyên ra chợ mua bán. Tuy nhiên, hầu hết các comment đều chia sẻ, họ dù đi chợ lâu năm cũng mù màu trong việc chọn trứng vịt lộn như bà nội trợ trên.

Đỗ Thanh Bình bình luận: "Quả nặng tay là quả non nhé. Tớ cứ cầm lên nặng tay tớ nhặt".

"Nhìn cái phần vỏ trứng xanh xanh, nhìn vỏ mà có màu tia máu xanh là trứng già rồi ạ", Nguyễn Hoàng Hải mách nước.

Dù đi chợ lâu năm, nhiều bà nội trợ vẫn hoang mang khi chọn trứng vịt lộn.

Nhiều bà nội trợ khác như Phạm Minh Ánh thì hoang mang cho rằng: "Biết sao được đâu là trứng vịt lộn non hay già chứ. Nhà bán trứng còn phải có cái đèn chiếu soi trứng vào đó mới biết được cái nào non cái nào già. Chứ mắt thường nhìn sao được. Nhà mình bán trứng hơn chục năm mình còn chả biết đây. Phân biệt trứng hỏng với sống thì biết".

Đem thắc mắc trên hỏi cô Lê, 45 tuổi – một người bán trứng lâu năm ở chợ Xốm, Hà Đông, Hà Nội. Cô Lê cho biết để mua trứng vịt lộn mới và non, bà nội trợ chỉ cần dắt túi những lưu ý sau:

1. Nhìn vỏ trứng vịt lộn

Khi mua trứng, cô Lê cho biết nên nhìn vào vỏ trứng đầu tiên. "Nếu trứng tươi non thì có khoảng trống trên đầu rất nhỏ, bên trong trong suốt, không có chấm đen, không có những mảng mờ mờ màu đỏ. Tinh mắt vẫn sẽ nhìn thấy 2 lòng trắng/đỏ rất rõ ràng. Đặc biệt, vỏ trứng vịt lộn mới sẽ hơi thô ráp, bên ngoài trứng còn lớp phấn trắng. Ngược lại những quả trứng vịt lộn lâu ngày thì vỏ thường trơn láng, có thể có những chấm đen. Bên trong trứng đen sạm, nhìn rất rõ là trứng đã già", cô Lê chia sẻ.

Vỏ trứng vịt lộn mới sẽ hơi thô ráp, bên ngoài trứng còn lớp phấn trắng.

2. Cầm nắm và để ý trọng lượng của trứng

Ngoài nhìn vỏ trứng, bà nội trợ cũng có thể để ý bằng cách ước lượng trọng lượng trứng. Với những quả trứng non, mới khi cầm thấy trứng rất chắc tay và nặng. Còn trứng vịt lộn già thường có cảm giác nhẹ tay và thấy lỏng lẻo.

Quả trứng vịt lộn non, mới khi cầm thấy trứng rất chắc tay và nặng.

3. Lắc trứng để biết trứng non và trứng già

Cô Lê cũng bật mí một kinh nghiệm dễ dàng để mua trứng vịt lộn non là lắc nhẹ trứng: "Bạn có thể cầm quả trứng đưa lên gần tai và lắc. Trứng non sẽ không có tiếng động, còn trứng già thì nó sẽ kêu "sòng sọc".

4. Đưa trứng vịt lộn lên soi

Ngoài các mẹo trên, bà nội trợ khi mua trứng vịt lộn có thể cầm quả trứng lên và soi ở vùng có ánh sáng mặt trời. Nếu như thấy trứng bị lõm 1 vùng, ánh sáng có thể xuyên vào là trứng già. Nếu như khi soi lên mà trứng vẫn tối thùi lùi hoặc lờ mờ thì là những quả trứng mới và còn non.

Nên ăn trứng vịt lộn ngay sau khi mua về thì sẽ ngon nhất vì cùi dừa không rắn, nhỏ.

Ngoài những biện pháp trên, người bán trứng cũng lưu ý người mua trứng vịt lộn: "Khi mua trứng vịt lộn, ngoài áp dụng mẹo chọn trứng trên, bà nội trợ còn phải chú ý căn thời gian để ăn trứng. Thường chỉ nên ăn trứng vịt lộn ngay sau khi mua về thì sẽ ngon nhất vì cùi dừa không rắn, nhỏ. Nếu để từ 3-5 ngày, trứng sẽ bị già đi, cùi dừa cứng và to, ăn không ngon".