Khi mua đậu phụ nên chọn miếng “ngoài rìa” hay “ở giữa”? Có sự khác biệt lớn bạn cần phải biết để không mua nhầm

Đậu phụ vốn là nguyên liệu thực phẩm quen thuộc và thường xuyên được dùng để chế biến món ăn trong bữa cơm Việt. Chúng ta thường mua đậu phụ tại các chợ dân sinh là chủ yếu và một phần nào đó được lựa chọn tại siêu thị. Khi mua đậu phụ, một số người có xu hướng chọn những miếng ở các cạnh (đối với loại đậu phụ sản xuất to bản hoặc miếng dài sau khi được cắt). Nhưng cũng có những người chọn những miếng đậu phụ ở giữa. Vậy có sự khác biệt nào giữa 2 cách chọn đậu phụ kia không? Ngoài ra, tại chợ/siêu thị đậu phụ thường được để trong một khay/hộp lớn. Vậy khi chọn chúng ta nên lấy miếng trên cùng hay ở giữa? Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!



1. Vì sao nên chọn đậu phụ miếng ngoài rìa khi đi mua? Điều bất ngờ đằng sau lựa chọn này

Thông thường khi đi chợ, trong quá trình chọn lựa nguyên liệu để chế biến món ăn nào đó, chúng ta thường có xu hướng lựa chọn theo tiêu chuẩn cá nhân. Với việc chọn mua đậu phụ cũng vậy. Chúng ta biết rằng, thông thường thì người bán sẽ lấy một khối đậu phụ to, sau đó cắt thành từng miếng để bán. Hoặc sản xuất theo dạng khuôn dài rồi cắt thành từng đoạn và bán. Vì vậy, khi mua chúng ta thường có 2 lựa chọn: Một là chọn miếng ở ngoài rìa (2 miếng ở 2 đầu với loại đậu sản xuất bằng khuôn dài), hai là chọn miếng ở giữa. Vậy lựa chọn nào sẽ tốt hơn?

Theo quan điểm của từng cá nhân và khẩu vị của từng gia đình, mỗi người sẽ có lựa chọn khác nhau. Thường thì miếng đậu phụ ở ngoài rìa sẽ được ép chặt hơn, ít nước hơn so với miếng ở giữa. Đậu phụ vốn có vị ngậy, thơm nên những bà nội trợ khôn ngoan sẽ chọn miếng ngoài rìa để chế biến món ăn cho gia đình. Ngược lại, những người không quan tâm đến kết cấu, chỉ đơn giản muốn ăn những miếng đậu phụ mềm, mướt thì họ sẽ chọn miếng ở giữa.

2. Vì sao khi mua đậu phụ tại chợ/siêu thị, không nên chọn lớp trên cùng?

Trước hết, đậu phụ tươi được bày bán ở chợ hoặc siêu thị thường được xếp thành từng lớp trong khay hoặc hộp lớn. Theo thói quen thông thường thì chúng ta sẽ lấy ngay lớp đậu trên cùng rồi đóng gói và ra quầy thanh toán. Nhưng trên thực tế cách tiếp cận này có thể là không khôn ngoan. Vì cũng giống chúng ta, nhiều người khi mua thường đứng trao đổi với người bán để lựa chọn theo yêu cầu.

Hãy thử nghĩ xem, nếu có nhiều người đến mua tại quầy đậu phụ đó và họ đứng đó trao đổi như vậy liên tục. Nếu khay đậu phụ không được che chắn thì rõ ràng nước bọt có thể vô tình bắn ra và lớp đậu phụ trên cùng trở thành mục tiêu bị dính nước bọt. Nếu mọi người đều nói chuyện trong khi lấy đậu phụ thì lớp trên cùng có thể bị dính nước bọt của nhiều người.

Tất nhiên, không phải ai cũng nói chuyện trong khi chọn nguyên liệu nhưng ngay cả khi chỉ một tỷ lệ nhỏ thì con số đó cũng là đáng kể. Đây không chỉ là vấn đề vệ sinh mà còn có thể tiềm ẩn những nguy cơ về sức khỏe. Đôi lúc có một số người khi lấy đậu phụ, họ thường dùng tay để nhấc những miếng trên cùng ra, lấy miếng bên dưới. Do đó, trong trường hợp này khả năng những miếng đậu phụ trên cùng không còn đảm bảo vệ sinh là điều khó tránh.

Vì vậy, để an toàn, chúng ta nên tránh mua lớp đậu phụ phía trên. Một giải pháp đơn giản là khi chọn đậu phụ, trước tiên hãy dùng kẹp gắp thực phẩm nhẹ nhàng nhấc miếng trên cùng sang bên và chọn miếng ở dưới. Bằng cách này, chúng ta có thể thưởng thức những món ăn ngon mà vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm. Đây là một mẹo mua sắm đơn giản nhưng hiệu quả. Dẫu lựa chọn an toàn về mặt cảm quan là vậy. Tuy nhiên mỗi bản thân chúng ta khi đi mua thực phẩm, nên lưu ý vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm. Hãy hạn chế nhất có thể những cử chỉ không đảm bảo để giữ vệ sinh chung cho thực phẩm bạn nhé!