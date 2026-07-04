Khi mẹ tôi đặt món ăn này lên bàn ăn, chỉ trong chớp mắt nó đã hết sạch

Khi trời nóng, mẹ tôi luôn thích làm các món hấp hơn vì nó không mất nhiều thời gian đứng bếp, hương vị món ăn lại thanh mát vì không nhiều dầu mỡ và dễ làm. Cách chế biến món ăn này cũng vô cùng đơn giản đến mức bạn chỉ cần cho vài nguyên liệu vào, thêm một chút gia vị, rồi bật bếp và chờ đợi. Công thức món ăn này là một ví dụ tuyệt vời.

Món hấp hôm nay có ba nguyên liệu: thịt băm, dưa cải muối chua, và váng đậu. Với rau, thịt và các sản phẩm từ đậu, đây là món hấp giàu protein. Nó cũng là một món ăn có hương vị thanh nhẹ và tươi mát. Món ăn này ngon và dễ làm.

Nguyên liệu làm món thịt viên hấp váng đậu và dưa cải muối chua

250g thịt nạc vai, một ít cải muối chua, một ít váng đậu, một ít nước tương, muối, một ít mỡ lợn, một ít bột nêm vị gà và tinh bột bắp, một ít hành lá thái nhỏ.

Cách làm món thịt viên hấp váng đậu và dưa cải muối chua

Bước 1: Thịt nạc vai rửa sạch sau đó thái thành các lát rồi băm nhỏ. Cho thịt băm vào bát, thêm hành lá thái nhỏ, gừng, nước tương, muối và một chút bột nêm vị gà rồi trộn đều cho thấm gia vị. Nêm nếm tất cả cùng một lúc sẽ đơn giản hơn. Bạn cũng có thể thêm một ít nước hoặc nước hành gừng rồi khuấy đều để nhân thịt ngấm nước. Thịt băm sau khi làm như vậy, khi vo viên và đem đi hấp sẽ mềm hơn. Ngoài ra, hãy thêm một ít tinh bột bắp để đảm bảo thịt viên hấp không bị nứt vỡ. Váng đậu tươi rửa sạch rồi cắt thành từng dải vừa ăn, cuộn lại và buộc nút. Cho trực tiếp vào tô hấp sau đó lấy từng phần thịt băm vo thành những viên tròn, đặt xuong quanh miệng bát tô đựng váng đậu buộc nút.

Bước 2: Chuẩn bị một ít cải muối chua. Mẹ tôi dùng loại đóng gói sẵn, đã thái nhỏ, chỉ cần mở gói, nắm bớt nước và cho trực tiếp vào bát. Cải muối chua bạn tự muối hoặc mua ngoài chợ thì cần được rửa dưới vòi nước để loại bỏ muối, vắt khô, thái nhỏ. Cho dưa cải muối chua vào giữa bát, phủ lên váng đậu buộc nút. Cuối cùng, cho một ít nước sôi vào một chiếc bát khác, thêm chút muối, nước tương và bột nêm gà rồi khuấy đều cho hòa quyện. Sau đó cho vào bát nguyên liệu đã chuẩn bị; hoặc nếu có nước dùng gà cho vào càng tốt, thành phẩm càng ngon. Mực nước không nên vượt quá nửa bát.

Bước 3: Cho nước vào nồi hấp và đun sôi trên lửa lớn. Đặt tô hấp đã chuẩn bị vào xửng, đậy nắp và hấp trên lửa lớn khoảng 10 phút. Sau đó tắt bếp và lấy ra khỏi nồi. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng. Món ăn thơm lừng hoàn hảo đã sẵn sàng.

Thành phẩm món thịt viên hấp váng đậu và dưa cải muối chua

Đây là một món hấp rất tươi mát và nhẹ nhàng. Các miếng váng đậu mềm và dai, có vị bùi béo gần giống như ăn thịt. Kết hợp với cải muối chua và thịt viên, ngay cả nước dùng cũng vô cùng đậm đà. Món ăn này ngon, dễ làm và rất thích hợp cho mùa hè. Khi mẹ tôi đặt món ăn này lên bàn ăn, chỉ trong chớp mắt nó đã hết sạch.