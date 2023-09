Khỉ hoang tấn công làm 7 người bị thương

Trước đó, sáng cùng ngày, tại một lò sấy lúa thuộc tổ 14, ấp Phú An, xã Phú Đức, xuất hiện một con khỉ hoang, lông xám (ước trọng lượng khoảng 10kg) tấn công người đi đường.

Ảnh minh họa.

Nhận được tin báo, lực lượng công an và quân sự xã có mặt tại khu vực trên, qua kiểm tra phát hiện con khỉ cách lò sấy lúa khoảng 200m trong vườn nhà dân.

Công an xã Phú Đức đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Long Hồ. Cán bộ Phòng PK02 Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đến hiện trường hỗ trợ tìm kiếm và xử lý. Tuy nhiên, con khỉ tiếp tục di chuyển qua ấp khác và mất dấu vết.

Theo ghi nhận ban đầu, có ít nhất 7 người đi đường là người dân địa phương bị con khỉ tấn công, thương tích nhẹ.