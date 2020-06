Khi hoa tình yêu nở: Không chịu nổi chuỗi liên hoàn ghen tuông từ "bà cả", "tiểu tam" Ji Soo quyết định vứt bỏ sĩ diện, lên giường với tình cũ

Nối tiếp diễn biến từ tập 12, tập 13 Khi hoa tình yêu nở là hàng loạt chiêu đánh ghen của "chính thất" Jang Seo Kyung. Với quyền và tiền của mình, Seo Kyung đã mua lại căn nhà của Ji Soo và đưa nó vào diện giải tỏa. Tuy nhiên, Ji Soo cứng cỏi với hiểu biết pháp luật từ thời còn bám đuôi Jae Hyun đi biểu tình 25 năm trước đã đuổi được đám công nhân phá dỡ nhà một cách không mấy khó khăn. Dù Ji Soo giấu Jae Hyun chuyện tày trời này nhưng thư ký Kang trong lúc mang đàn piano tới nhà đã phát hiện ra và báo cáo lại sếp. Jae Hyun sau đó đã ra tay dẹp êm.

Ji Soo không khó khăn để dẹp được đám công nhân phá dỡ nhà chỉ bằng việc đem pháp luật ra dọa.

Từ nước ngoài trở về, Seo Kyung biết kế hoạch đẩy Ji Soo thành kẻ tứ cố vô thân đã thất bại. Cô ta liền tới tận nhà Ji Soo để nói chuyện. Tại đây, Seo Kyung không ngại chơi bài ngửa với người tình của chồng. Cô tuyên bố, dù Ji Soo có chuyển đi bao nhiêu cái nhà thì cô sẽ tiếp tục đeo bám và uy hiếp cho đến khi nào Ji Soo phải rời khỏi Jae Hyun.

Seo Kyung tuyên bố dù Ji Soo có chuyển đi bao nhiêu cái nhà thì cô sẽ tiếp tục đeo bám và uy hiếp cho đến khi nào Ji Soo phải rời khỏi Jae Hyun.

Cùng thời điểm, chủ tịch Jang cũng ra tay để hạ bệ uy tín xã hội của Jae Hyun. Ông ta sai người theo dõi, chụp lại hình ảnh Jae Hyun và Ji Soo hẹn hò, sau đó tung lên mặt báo. Đoạn clip cặp đôi hôn nhau bên bờ biển cũng được đăng tải.

Vì chuyện này mà Jae Hyun bị mất lòng cổ đông thân thiết do vi phạm đạo đức và hôn nhân một vợ một chồng. Trong khi đó, Ji Soo liên tục bị mất việc do phụ huynh không muốn người như cô dạy đàn cho con gái của họ. Chồng cũ Ji Soo cũng nhân chuyện này mà yêu cầu cô phải từ bỏ quyền nuôi con. Anh ta cũng tiết lộ tâm sự của Young Min, rằng cậu bé muốn ở với bố để mẹ được tự do đi bước nữa.

Chưa hết, Jang Seo Kyung tung chiêu liên hoàn. Cô hẹn gặp các phụ huynh ở trường quốc tế để tranh thủ làm kẻ đáng thương vì bị hồ ly giật chồng. Các "bà thím" nghe Seo Kyung kể chuyện thì phẫn nộ, liền tặng cho Ji Soo cả cốc cà phê vào người kèm theo những câu nhục mạ. Choi Il, người trong hội biểu tình với Ji Soo, cũng bị Seo Kyung sa thải để gây áp lực với tình địch.

Ji Soo bị các phụ huynh ở trường con trai hất cà phê vào người kèm theo những lời sỉ nhục.

Bị người đời coi thường, bị phụ huynh lăng mạ, bị vợ của người tình uy hiếp, bị chồng cũ giành quyền nuôi con, đến người thân cũng liên lụy vì mình, cứ ngỡ Ji Soo sẽ từ bỏ mối quan hệ không chính danh với Jae Hyun. Nhưng không, sau một ngày khóc hết nước mắt, Ji Soo đã ngồi vào bàn trang điểm, chải lại tóc, chuốt lại mắt, thoa lại son môi, lựa bộ đồ thật đẹp và tiến thẳng đến khách sạn tìm Jae Hyun. Trước khi đi, cô không quên nhắn tin tuyên chiến với bà cả Seo Kyung: "Tôi sẽ làm điều khiến cô đau lòng nhất."

Đằng nào cũng mang tiếng giật chồng, Ji Soo quyết định lên đồ lộng lẫy vào khách sạn với người tình.

Seo Kyung ghê gớm là thế mà vẫn phải chịu thua trước "tiểu tam" Ji Soo.

Cũng phải nói thêm, Jae Hyun sau khi chứng kiến những gì người tình bé nhỏ phải chịu đựng đã quyết định dọn ra khỏi nhà. Cuộc chiến giữa anh và ông bố vợ quyền lực càng ngày càng căng thẳng hơn khiến Jae Hyun mất nhiều sức lực đối phó, trong khi người tình thì thường xuyên xảy ra chuyện. Tội nghiệp nhất là cậu con trai của Jae Hyun và Seo Kyung. Cậu bé đã tìm tới ông ngoại để nhờ ông ngăn chuyện ly hôn nhưng chỉ nhận về những lời mắng mỏ. Cả hai đứa trẻ hiểu chuyện trong phim đều phải giấu những suy nghĩ, tổn thương trong lòng trong cuộc chiến điên cuồng vì tình yêu và quyền lực của những người lớn.

Con trai Jae Hyun tổn thương nặng nề trước cuộc ly hôn của cha mẹ.

Preview tập 14 hé lộ phân cảnh đau đớn của bà cả Seo Kyung khi biết tiểu tam đã vào khách sạn với chồng mình. Jae Hyun và Ji Soo xem ra đã kiên quyết vượt qua mọi sóng gió để được ở bên nhau sau 25 đầy những biến cố cuộc đời.