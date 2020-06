"Khi hoa tình yêu nở": Cả vợ lẫn người tình đều cầu xin đừng bỏ rơi, lựa chọn của nam chính gây tranh cãi

Tập 11 Khi hoa tình yêu nở diễn biến chậm với chuyện tình cảm dây dưa đưa đẩy mãi không xong của cặp nam nữ chính Jae Hyun và Ji Soo. Tình tiết mới duy nhất liên quan đến hai ông bố: bố của Seo Kyung - "chính thất" của Jae Hyun và bố của Ji Soo - tình đầu và cũng là người tình hiện tại của Jae Hyun.

Nối tiếp diễn biễn tập 10, Jae Hyun đã tiết lộ sự thật cho Ji Soo nghe, rằng anh đang trả thù chủ tịch Jang, bố vợ mình. Ông ta chính là người đẩy bố Jae Hyun vào đường cùng đến mức phải tự sát. Jae Hyun cũng mới biết chuyện này 5 năm trước chứ không phải từ thời điểm gặp gỡ Seo Kyung - vợ mình.

Vậy là, nghe xong tâm sự và hiểu được hoàn cảnh bi đát của Jae Hyun, Ji Soo quên bẵng lời đề nghị chia tay mới nói hôm trước. Cô chủ động nắm tay người tình động viên anh.

Bố vợ Jae Hyun sau cơn sốc về con rể đã ngay lập tức bàn mưu tính kế đối phó. Ông ta gọi Jae Hyun vào phòng và quyết "chơi bài ngửa". Không hổ danh là tay cáo già trong thương trường, chủ tịch Jang đã đem con gái và cháu ngoại ra để đánh đòn tâm lý với Jae Hyun. Ông ta dọa rằng sẽ đẩy Seo Kyung vào tù thay cho mình. Ban đầu Jae Hyun tỏ ra khá cứng rắn và điềm tĩnh. Tuy nhiên, khi nhắc đến người vợ đã không còn tình cảm cùng con trai Joon Seo, Jae Hyun có chút bối rối.

Jae Hyun chơi bài ngửa với bố vợ nhưng bị ông ta dùng cháu ngoại làm đòn tâm lý.

Trong khi đó, Seo Kyung vẫn tìm mọi cách để níu kéo cuộc hôn nhân và người chồng mà cô nhất mực yêu thương. Từng ám ảnh vì bị mẹ bỏ rơi năm 7 tuổi, Seo Kyung không chấp nhận được việc sẽ tiếp tục bị chồng bỏ rơi. Cô hẹn Jae Hyun tới nơi mà họ đã từng nảy sinh tình cảm với nhau và đề nghị sẽ làm lại từ đầu. Tuy nhiên một lần nữa Jae Hyun từ chối. "Chúng ta như đang dán lại một tấm gương đã vỡ", Jae Hyun mệt mỏi trả lời. Song Seo Kyung lại kiên quyết không buông tay: "Dán lại tấm gương đã vỡ thì đã sao? Em sẽ dán cho đến khi không nhìn thấy một vết nứt nào. Em sẽ không để cho mọi chuyện kết thúc đâu."

Seo Kyung hẹn Jae Hyun tới nơi tình yêu bắt đầu...

...và khẳng định sẽ không để mọi chuyện kết thúc.

Nhưng câu chuyện trả thù của Jae Hyun trở nên phức tạp hơn khi có thêm một người tham gia vào cái chết của bố anh, đó chính là bố đẻ Ji Soo.

Bố Ji Soo sau nhiều năm bạo bệnh, nhớ nhớ quên quên giờ đã minh mẫn trở lại. Ông nhờ y tá gọi Jae Hyun đến, nói cho anh biết sự thật 25 năm trước. Hóa ra, bố Ji Soo - khi đó còn là Viện trưởng viện kiểm sát - đã bắt tay với chủ tịch Jang để hại chết bố Jae Hyun. Mục đích của bố Ji Soo là vừa trút xả nỗi tức giận vì cuộc tình của con gái với Jae Hyun, vừa muốn dùng tiền của chủ tịch Jang để tiến thân trên con đường chính trị.

Bố Ji Soo thú tội với Jae Hyun rằng chính ông ta đã phối hợp với chủ tịch Jang để đẩy bố Jae Hyun vào đường cùng, dẫn đến cái chết 25 năm trước.

Sau khi nghe lời thú tội của bố Ji Soo, Jae Hyun đau khổ trở về nhà. Anh cảm thấy có lỗi với bố mình và với con trai Joon Seo. Lòng Jae Hyun dường như rối như tơ vò vì kẹt ở ngã ba đường khi cả vợ lẫn người tình đều là con gái của kẻ thù.

Kết thúc tập 11, bố Ji Soo mắc viêm phổi nặng và qua đời. Trong lúc hấp hối, Ji Soo đã được bố xin lỗi và dặn dò rằng "con sẽ phải sống thật hạnh phúc".

Bố Ji Soo dặn dò con gái phải sống hạnh phúc.

Đau khổ vì mất đi người thân, Ji Soo bước ra ngoài bệnh viện thì gặp Jae Hyun đã chờ sẵn. Cô gục đầu vào vai Jae Hyun khóc nức nở nói: "Giá như từ giờ đừng có ai bỏ rơi em thì tốt biết bao". Trước lời cầu khẩn yếu đuối này, Jae Hyun đã ôm con gái kẻ thù vào lòng, vỗ về an ủi cô thay cho câu trả lời.

Hành động của Jae Hyun trước lời cầu xin của vợ và lời cầu xin của người tình cho thấy anh đã quyết tâm chọn ai. Dù vậy, người xem vẫn không khỏi băn khoăn, tranh cãi.

Rõ ràng, lý do khiến mối quan hệ của anh và Seo Kyung đi vào ngõ cụt chính là do anh biết vợ mình là con gái kẻ thù. Ban đầu, họ đến với nhau bằng tình yêu chứ không có sự ép uổng hay âm mưu nào. Seo Kyung cũng rất yêu chồng. Bản thân cô còn gặp tổn thương lớn từ nhỏ do bị mẹ bỏ rơi, nếu so với Ji Soo thì cũng tội nghiệp không kém.

Trong khi đó, dù biết Ji Soo cũng là con gái kẻ thù, Jae Hyun lại chẳng có chút oán ghét nào. Anh vẫn kiên định ý chí ly hôn, bỏ cô vợ tội nghiệp, mặc đứa con trai của mình phải sống trong gia đình tan vỡ, để tới với người tình 25 năm của mình.

Jae Hyun si tình? Đúng. Jae Hyun vì tình yêu có thể làm tất cả? Đúng. Jae Hyun chưa bao giờ ngừng yêu Ji Soo trong suốt 25 năm xa cách? Đúng. Nhưng tại sao anh không hành động như cậu bạn Young Woo, có thể chờ đợi Ji Soo suốt 25 năm đến mức không để mắt tới bất kỳ cô gái nào, cứ ở đó dõi theo Ji Soo ngay cả khi cô đi lấy chồng, sinh con rồi bỏ chồng? Tại sao anh lại rung động rồi cưới một cô gái khác, để rồi khi gặp lại tình cũ thì vội vàng rũ bỏ người vợ của mình?

Còn phần Ji Soo, dù biết Jae Hyun chưa ly hôn vợ cũ, cô vẫn không có một hành động nào đủ lý trí để tạm dừng mối quan hệ bất chính này. Một mặt cô biết mình sai, một mặt cô vẫn chủ động giữ Jae Hyun bên mình, không muốn hạnh phúc tuột khỏi tay. Nhưng Ji Soo thực hiện mong muốn của mình một cách quá hồ đồ và vội vàng, khiến cho bao nhiêu người khác phải tổn thương, trong đó có chính con trai cô.

Preview tập 12 hé lộ tình tiết về cuốn nhật ký của bố Ji Soo. Ji Soo đã đọc những gì bố cô viết cho mình và biết được sự thật 25 năm trước. Có lẽ, vì mặc cảm, Ji Soo một lần nữa chạy trốn khỏi Jae Hyun.