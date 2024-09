Khi đồng bào gặp nạn là lúc cả nước xích lại gần nhau, Trung thu ý nghĩa nhất là cùng nhau mang hi vọng đoàn viên cho mọi gia đình!

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai khiến gần 100 người thiệt mạng và mất tích. Cũng trong ngày làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh 4 mục tiêu: Không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu nước sạch; nhanh chóng ổn định tình hình cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội; khôi phục sản xuất, kinh doanh cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm, sinh kế cho người dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh, an toàn, an dân. Ảnh VGP/Hà Văn.