Như chúng ta đã biết, sự sống nằm ở vận động. Tập thể dục mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. Nó có thể cải thiện khả năng miễn dịch, kiểm soát cân nặng, từ đó giúp cân nặng trở nên chuẩn hơn, giúp xương chắc khỏe và cải thiện hệ nội tiết.

Khi con người già đi, nguy cơ mắc các bệnh mạch máu tăng lên đáng kể. Những người ngồi lâu dễ bị huyết khối tĩnh mạch sâu và giãn tĩnh mạch ở chi dưới . Tập thể dục thường xuyên có thể làm giảm hiệu quả nguy cơ mắc các bệnh này.

Nhưng chúng ta nên chọn bài tập nào khi về già?

Mỗi người có một câu trả lời khác nhau. Một số người cho rằng chạy bộ và bơi lội là những môn thể thao tốt nhất vì chúng có cường độ cao hơn và có thể đạt được mục đích rèn luyện cơ thể tốt hơn. Những người khác lại cho rằng yoga và thái cực quyền là những môn thể thao tốt nhất vì mặc dù không quá mạnh nhưng chúng có thể cải thiện độ dẻo dai của cơ thể.

Tuy nhiên, các bác sĩ lại nhắc nhở mọi người rằng khi bạn đến tuổi 50, bài tập tốt nhất không còn là chạy bộ, bơi lội, yoga hay thái cực quyền nữa. Để lựa chọn bài tập phù hợp với mình, người có tuổi cần ghi nhớ 5 điều sau:

Đầu tiên, đối với những người trên 50 tuổi, bài tập tốt nhất là bài tập phù hợp với cá nhân họ, chứ không phải bài tập mà họ làm theo đám đông.

Khi tuổi tác ngày càng cao, nhiều người không biết nên chọn bài tập nào. Hôm nay nghe nói chạy bộ tốt nên chạy, ngày mai nghe nói yoga tốt nên tập yoga.

Thực tế, mọi người rằng mỗi người có tình trạng thể chất khác nhau, và việc tập luyện không nên chỉ dựa vào việc bắt chước người khác một cách mù quáng. Bài tập phù hợp nhất chính là bài tập phù hợp với bạn.

Thứ hai, khi mọi người đến tuổi 50, nên chọn các bài tập cường độ thấp càng nhiều càng tốt.

Khi con người già đi, cơ thể bắt đầu suy yếu. Rõ ràng, một số bài tập cường độ cao không phù hợp với người cao tuổi. Liệu có thực tế khi yêu cầu người cao tuổi chơi bóng rổ hoặc bóng đá? Tất nhiên, nhiều người cao tuổi không muốn chấp nhận thất bại và khăng khăng chơi những môn thể thao không phù hợp này, điều này dễ dẫn đến nguy cơ gãy xương.

Thứ ba, đối với những người trên 50 tuổi, tập thể dục nhiều hơn chưa chắc đã tốt hơn. Điều quan trọng là phải tập vừa phải.

Khi bước sang tuổi 50, nhiều người mong muốn tăng cường hệ miễn dịch, nhưng họ không biết rằng càng làm vậy, cơ thể càng dễ gặp vấn đề. Cơ thể con người không phải làm bằng thép. Ngay cả máy móc cũng cần được nghỉ ngơi, huống chi là con người.

Mọi người nên nhớ rằng tập thể dục là phải thực hiện từ từ và đều đặn, nhiều hơn chưa chắc đã tốt hơn. Điều quan trọng là phải điều độ.

Thứ tư, khi bước sang tuổi 50, điều quan trọng là phải chọn đúng thời điểm để bắt đầu tập thể dục.

Khi chúng ta già đi, chúng ta không thể tập thể dục theo ý muốn nữa. Chúng ta phải tập luyện một cách khoa học.

Không nên tập thể dục ngay sau khi ăn. Ngoài ra, cũng không nên tập thể dục mạnh khi bụng đói vào buổi sáng. Hơn nữa, tránh tập thể dục sau khi uống rượu bia hoặc khi bạn cảm thấy không khỏe. Tập thể dục không đúng thời điểm không chỉ không có lợi cho sức khỏe mà còn có thể gây hại.

Thứ năm, khi bạn đạt đến tuổi 50, bạn phải duy trì thói quen tập thể dục đều đặn.

Khi tuổi tác ngày càng cao, việc tập thể dục thường xuyên là rất quan trọng đối với người cao tuổi. Họ không nên tập thể dục một cách rời rạc. Nhiều người cao tuổi thỉnh thoảng tập thể dục gắng sức rồi nghỉ ngơi nhiều ngày mà không tập. Điều này khiến họ mất đi trí nhớ cơ bắp. Điều này có lợi ích gì cho sức khỏe của họ?

Thứ sáu, khi bạn đến tuổi 50, đừng coi thường việc đi bộ và làm việc nhà.

Nhiều người cho rằng đi bộ và làm việc nhà là những bài tập cường độ thấp nên coi thường, thậm chí còn không muốn tập. Theo các bác sĩ, nếu không đi bộ và làm việc nhà đúng cách, sức khỏe của bạn khó có thể tốt.