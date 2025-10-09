Trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ không có con chung, ở tuổi 61, một người đàn ông họ Trương ở Lạc Dương (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) vẫn khao khát tìm được người đồng hành trong những năm tháng về sau.

Vietnamnet dẫn nguồn tờ Lạc Dương nhật báo cho biết, ông Trương là người có địa vị xã hội, sở hữu nhiều bất động sản ở Thâm Quyến và một số tỉnh thành khác, với tổng giá trị lên tới 10 triệu Nhân dân tệ (tương đương 37 tỷ đồng). Tuy nhiên, mỗi lần về quê, ông thường bị họ hàng, làng xóm cười chê vì vẫn "một thân một mình" hay "không có nổi một mụn con".

Vì khao khát tìm được người bầu bạn, ông đã tìm đến các ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Đáng buồn thay, thay vì tìm được người đồng hành, người đàn ông 61 tuổi này lại bị lừa tiền tới 4 lần.

Khao khát tình cảm, đại gia 61 tuổi 4 lần "sập bẫy" khi tìm kiếm tình yêu qua ứng dụng hẹn hò. Ảnh: Vietnamnet.

Ông Trương kể lại một lần gặp gỡ cay đắng: "Tôi từng gặp một cô gái tự nhận là có trình độ học vấn cao, song tìm hiểu mới biết, mọi thông tin đều là giả mạo. Cô ta còn chưa từng đến trường".

Thậm chí, một số nữ nhân viên chăm sóc khách hàng của ứng dụng hẹn hò còn lợi dụng thông tin và điều kiện của ông để giả làm đối tượng tiếp cận. Họ liên tục đề nghị ông nạp tiền tài khoản hay mua tiền ảo để duy trì trò chuyện.

Câu chuyện của ông Trương đã làm dấy lên làn sóng thảo luận mạnh mẽ, với nhiều người bày tỏ sự cảm thông, cho rằng người trung niên và cao tuổi cũng có nhu cầu được yêu thương và chia sẻ, không nên bị xem nhẹ. Cộng đồng mạng cũng đưa ra lời cảnh báo về sự cần thiết phải thận trọng khi kết bạn qua mạng, đặc biệt là khi có liên quan đến các giao dịch tài chính.

Cùng cảnh ngộ bị lừa đảo qua mạng, tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), ông Kỷ (hơn 30 tuổi), một công nhân nhà máy ô tô, đã rơi vào một vụ lừa đảo tinh vi kéo dài suốt 8 năm qua ứng dụng hẹn hò.

Cụ thể, vào năm 2018, ông quen Lý Hoa, người tự xưng là "sĩ quan quân đội" phục vụ tại lực lượng cảnh sát vũ trang.

Hoa nhận mình là "sĩ quan quân đội" phục vụ trong lực lượng cảnh sát vũ trang ở thành phố Đô Giang Yển, cũng thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Cuối năm 2018, Hoa đưa Kỷ cùng bố mẹ bạn trai về quê nhà ở tỉnh Quý Châu, chính thức ra mắt hai bên gia đình và hứa hôn. Đến năm 2020, cặp đôi chụp ảnh cưới.

Từ khi hẹn hò, Hoa không cho Kỷ công khai bất kỳ bức ảnh nào của họ lên mạng, lấy lý do cần bảo mật thân phận quân nhân. Cô cũng từ chối cho Kỷ xem giấy tờ tùy thân, cũng với lý do này.

"Cô ấy cứ nói mọi thứ đều phải bảo mật. Mỗi lần tôi hỏi về thông tin cá nhân, cô ấy chỉ nói đó là bí mật", Kỷ kể. Hoa cũng đưa ra nhiều lý do để trì hoãn khi Kỷ đề nghị về thăm quê nhà cô hay thảo luận về kế hoạch đám cưới, theo VnExpress.

Trong 8 năm yêu nhau, đôi tình nhân chỉ gặp mặt "bốn hoặc năm lần", mỗi lần đều do Kỷ nài nỉ và chỉ có thể hẹn ăn bữa trưa ngắn ngủi ở Đô Giang Yển, sau đó Hoa luôn nói phải về đơn vị gấp.

Ông KỶ đã rơi vào một vụ lừa đảo tinh vi kéo dài suốt 8 năm qua ứng dụng hẹn hò. Ảnh minh họa.

Trong khi đó, Hoa lại nhiều lần yêu cầu anh Kỷ cùng bố mẹ chuyển khoản cho mình với nhiều lý do khác nhau như: lo tiệc cưới, nuôi lợn, chữa bệnh cho bố mẹ và trả nợ thẻ tín dụng. Thậm chí, cô còn tuyên bố đã mua một căn hộ bốn phòng ngủ và thuyết phục Kỷ lo chi phí cải tạo nhà.

Tổng cộng, gia đình anh Kỷ, chủ yếu là tiền dành dụm của bố mẹ làm nông, đã chuyển cho Hoa hơn 650.000 nhân dân tệ (khoảng 2,4 tỷ đồng). "Tôi đã quá tin tưởng cô ấy", anh Kỷ hối hận.

Sự lừa dối tinh vi này cuối cùng bị phanh phui khi Kỷ cùng bố đến thăm căn hộ Hoa nói đã mua, nhưng thấy cửa khóa. Ban quản lý tòa nhà xác nhận không có ai tên Lý Hoa được đăng ký là chủ sở hữu.

Vào tháng 1, anh Kỷ trình báo cảnh sát, "chỉ mong Hoa trả lại tiền". Đến tháng 2, cảnh sát đã lập hồ sơ điều tra. Cơ quan điều tra mới đây xác nhận Lý Hoa đã biến mất, không thể liên lạc được và đã đưa vào danh sách truy nã trực tuyến.