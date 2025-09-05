Độc lạ hôn nhân: Người phụ nữ 55 tuổi tái hôn với đại gia, đến ngày cưới mới biết mình là vợ... thứ 6

Một câu chuyện gây xôn xao dư luận Hàn Quốc vừa được chia sẻ trên sóng phát thanh, hé lộ bi kịch hôn nhân nơi lợi ích vật chất che mờ sự thật cay đắng.

Ngày 1/8 vừa qua, chương trình "Phòng tư vấn của luật sư Jo In-seop" trên đài YTN Radio đã công bố tâm sự của bà A (giấu tên), 55 tuổi, tái hôn cùng một nam tài xế tàu cao tốc cách đây 5 năm.

Bà A kể, bà gặp chồng trong một câu lạc bộ rượu vang: "Ông ấy không chỉ bảnh bao mà còn có công việc vững chắc – 30 năm làm lái tàu cao tốc. Tôi biết ông ấy có khoản lương hưu ổn định, điều đó khiến tôi thấy an tâm".

Nhưng ngay tại thời điểm đi đăng ký kết hôn, bà A đã nhận cú sốc nặng: "Tôi có biết ông ấy từng ly hôn, nhưng không ngờ mình lại là… người vợ thứ sáu".

Theo lời bà, chồng vốn đặc thù nghề nghiệp phải đi khắp nơi, thường xuyên lưu trú nhiều tỉnh. Ở đâu ông cũng quen biết, yêu đương rồi kết hôn với những người phụ nữ khác. "Có lẽ những người vợ trước cũng vì công việc ổn định và lương hưu mà đồng ý gắn bó. Tôi cũng vậy. Nhưng rồi tôi đành nhắm mắt bỏ qua quá khứ của chồng", bà A nói.

Thế nhưng hôn nhân không êm ấm như bà hy vọng.

"Ông ấy vẫn chứng nào tật nấy. Mỗi lần đi công tác tỉnh là lại cặp kè phụ nữ khác. Tôi biết hết, nhưng nghĩ ở tuổi này mà lại ly hôn lần nữa thì thật xấu hổ với các con. Nên tôi giả vờ không biết, miễn là giữ được cuộc sống và chỗ dựa tuổi già", bà thở dài.

Bà A thẳng thắn: "Điều tôi quan tâm hơn cả chuyện ngoại tình là làm sao để sau này, nếu buộc phải ly hôn, tôi vẫn được chia phần lương hưu của ông ấy".

Câu chuyện của bà A cho thấy, nhiều người bước vào hôn nhân tuổi trung niên vì nghĩ tới sự ổn định tài chính, nhưng lại phải đối diện với những vết thương lòng không dễ chữa lành. Một "tấm vé hưu trí" đôi khi có giá trị thực dụng, nhưng chắc chắn không thể thay thế được sự tôn trọng và thủy chung – nền tảng của hạnh phúc thật sự.