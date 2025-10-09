Cô vợ giám đốc và người chồng vô dụng: Sự thật phía sau cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ khiến ai cũng phải giật mình

Tuệ Anh 37 tuổi, giám đốc marketing một công ty truyền thông tâm sự suốt nhiều năm hôn nhân, thứ khiến cô mệt mỏi nhất không phải công việc, mà là "ông chồng không chịu lớn" ở nhà.

"Tôi thật sự không hiểu tại sao anh ấy lại lười và hời hợt đến vậy. Người ta 6h đã dậy chuẩn bị cho cả ngày, còn anh thì cứ ngủ nướng; làm việc gì cũng tùy hứng, chẳng chịu tính toán. Tôi đẻ 2 đứa con mà cảm giác như mình đang nuôi 3 đứa. Anh ấy thật vô dụng, trong khi tôi miệt mài phấn đấu".

Nghe Tuệ Anh kể, ai cũng sẽ nghĩ cô ấy xứng đáng được thương. Nhưng khi tôi gặp người chồng – anh Huy thì mọi chuyện lại hiện lên với một gam màu khác.

Tranh minh họa

Ông chồng vô dụng 1 cách kỳ lạ

Huy là người điềm đạm, có công việc ổn định trong một công ty nhà nước, mức lương không cao ngất ngưởng nhưng đều đặn. Ngoài giờ, anh còn có thêm nguồn thu từ việc vẽ tranh – sở thích từ thời sinh viên. Thế nhưng với Tuệ Anh, đó là "thứ bay bổng vô dụng".

"Cô ấy luôn so sánh tôi với người khác – bạn đồng nghiệp thăng tiến, lương cao. Dù tôi có cố gắng thế nào, cô ấy cũng chẳng bao giờ hài lòng. Tôi ra ngoài được tôn trọng, mà về nhà lại chỉ nghe những lời chê bai", anh nói.

Và rồi, trong một buổi gặp mặt, Huy lặng lẽ lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm. Anh bảo, đó là khoản anh dành dụm gần 1 tỷ đồng, từ tiền vẽ tranh, biểu diễn phòng trà và những công việc nhỏ lẻ khác, tất cả đều giấu kín, định sau này dành cho con.

Khi tôi kể lại điều này, Tuệ Anh chết lặng. Cô ấy không tin nổi người đàn ông mà mình từng coi thường lại âm thầm làm được những thứ ấy.

Đừng biến người khác vô dụng bằng suy nghĩ chủ quan của bạn

Câu chuyện của Tuệ Anh khiến tôi nhớ đến hai người bạn mà tôi từng gặp. Cả hai đều phát hiện bệnh ung thư ở cùng giai đoạn nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược.

Tranh minh họa

Người thứ nhất luôn lạc quan, coi bệnh tật như thử thách – cô ấy phẫu thuật, tuân thủ điều trị, vẫn đi làm, ăn uống điều độ.

Người thứ hai lại sống trong sợ hãi, bi quan, mất niềm tin và cuối cùng ra đi chỉ sau hai năm.

Hai con người ấy khiến tôi hiểu ra: Khi ta tin một điều xấu sẽ đến, nó thật sự sẽ đến. Và khi ta gieo vào người khác niềm tin rằng họ vô dụng, sớm muộn họ cũng sẽ sống đúng với niềm tin đó.

Trong hôn nhân, lời nói có sức mạnh đáng sợ hơn cả hành động. Mỗi lần Tuệ Anh nói "anh thật vô dụng", là một lần cô gieo thêm mầm hoài nghi vào người chồng vốn đã ít nói. Dần dần, chính cô cũng bị nhấn chìm trong cảm giác thất vọng mà mình tự tạo ra. Đó là lý do anh làm ra tiền nhưng nhất định không muốn "thể hiện".

Nếu cô thay đổi cách nhìn tin rằng "anh là người chồng tốt, anh có năng lực" thì có lẽ Huy sẽ thấy được động lực để bước xa hơn. Một lời tin tưởng, đôi khi có giá trị hơn cả trăm lời khuyên.