MC Mai Ngọc và mẹ chồng đại gia có mối quan hệ ra sao?

Sau khi sinh em bé đầu lòng, MC Mai Ngọc vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh và thông tin về con, chăm sóc con. Trong những chia sẻ mới nhất, Mai Ngọc cho biết mình đang ở Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) - quê chồng cô.

Đặc biệt, nữ MC còn đăng ảnh nhiều quần áo mới của con trai và cho biết đây là quà của mẹ chồng cho cháu nội. “Sắp đổi mùa, bà nội mua cho em Panda toàn quần áo đẹp” - Mai Ngọc viết.

Mai Ngọc và con trai đang về nhà nội

Cô cũng check-in ở Bắc Giang (cũ)

Kể từ khi kết hôn đến nay, đây là hiếm hoi Mai Ngọc nhắc đến mẹ chồng, lần gần nhất là trong dịp đầy tháng con trai. Thời điểm đó mẹ chồng cô và gia đình bên nội đã tổ chức tiệc đầy tháng cực kỳ hoành tráng để đón mẹ con Mai Ngọc. Cô chụp ảnh background ở biệt thự nhà chồng và chia sẻ: “Đẹp quá là đẹp. Cảm ơn bà nội và cả nhà”.

Chỉ là những chia sẻ ngắn ngủi, chi tiết nhỏ nhưng đủ để thấy nàng dâu và mẹ chồng có mối quan hệ tình cảm tốt đẹp.

Mẹ chồng Mai Ngọc tổ chức lễ đầy tháng hoành tráng cho cháu nội

Trước đó, tại lễ dạm ngõ của vợ chồng Mai Ngọc vào cuối năm 2024, mẹ chồng cô cũng xuất hiện. Tại đây, Mai Ngọc được mẹ chồng tặng quà cưới, đeo vòng vàng tận tay. Phu nhân Bắc Giang dành trọn ánh mắt yêu thương, cử chỉ trân trọng cho con dâu.

Thời điểm đó, nhiều người cũng trầm trồ phong thái của mẹ chồng Mai Ngọc. Dù chỉ diện áo dài xanh nền nã, đeo dây chuyền và khuyên tai ngọc trai đơn giản, không phô trương nhưng mẹ chồng cô vẫn toát lên vẻ ngoài quý phái.

Mẹ chồng Mai Ngọc tặng quà cho con dâu

Mai Ngọc có tên đầy đủ là Nguyễn Mai Ngọc, sinh năm 1990, từng được khán giả biết đến với biệt danh “cô gái thời tiết”, “Hoa khôi VTV”,... Bắt đầu sự nghiệp truyền hình từ thời sinh viên, đến năm 2013 cô chính thức về công tác tại VTV và nhanh chóng gây ấn tượng nhờ ngoại hình ưa nhìn, giọng dẫn nhẹ nhàng cùng phong thái chuyên nghiệp. Từ năm 2019, Mai Ngọc chuyển sang dẫn các bản tin thời sự quan trọng như Việt Nam Hôm Nay trên VTV1, đồng thời tham gia hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thời trang.

Cuối năm 2024, Mai Ngọc đi bước nữa với doanh nhân Đặng Quốc Thắng. Theo tìm hiểu, chồng Mai Ngọc có tên Đặng Quốc Thắng, là doanh nhân và ít tuổi hơn nữ MC. Còn nhà chồng cô là chủ doanh nghiệp nổi tiếng ở Bắc Giang. Hiện tại công ty nhà chồng cô hoạt động trong lĩnh vực BĐS và thương mại dịch vụ.

Tháng 4/2025, Mai Ngọc sinh con trai đầu lòng. Từ đó đến nay dù bận rộn vừa công việc vừa chăm con nhưng vẫn giữ vững hình ảnh trong mắt công chúng là gắn liền với sự chỉn chu, thanh lịch, cùng hành trình cân bằng giữa công việc, gia đình và vai trò làm mẹ.

Nữ MC đang trên đà tập luyện lấy lại vóc dáng