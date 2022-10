Khan hàng giá Honda SH 2022 tăng mạnh, chênh cao nhất gần 26 triệu đồng

Theo khảo sát của phóng viên, tại một số đại lý ở khu vực Hà Nội, giá mẫu xe Honda SH 2022 tiếp tục tăng cao trong những ngày đầu tháng 10.



Cụ thể, Honda SH 2022 CBS bản 125i hiện đang được bán ra với mức giá 83 triệu đồng và 96 triệu đồng đối với bản 150i (tăng thêm 1 triệu đồng so với thời điểm tháng trước). Trong khi đó, SH 2022 ABS đang được bán ra ở mức 96 triệu đồng đối với bản 125i, 120 triệu đồng đối với bản 150i và 124 triệu đồng đối với bản thể thao (tăng 2 – 4 triệu đồng so với giá bán của tháng trước). Như vậy, so với giá niêm yết của hãng, Honda SH 2022 đang được bán ra với mức chênh từ 8,01 – 25,51 triệu đồng.

Chiều ngược lại, trong khi Honda SH 2022 ghi nhận mức tăng giá chóng mặt thì SH 350i lại giảm mạnh 5 - 10 triệu đồng so với tháng 9, xuống còn 145 - 150 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Một số đại lý cho biết, Honda SH 2022 hiện đang rơi vào tình trạng cháy hàng, đặc biệt là phiên bản ABS. Khách hàng muốn mua phiên bản ABS ở thời điểm này sẽ phải chịu giá bán chênh khá nhiều cùng với đó phải đặt cọc trước nếu muốn có xe sớm.



Không chỉ Honda SH 2022, giá mẫu xe tay ga quốc dân - Honda Vision bất ngờ tăng tốc trở lại sau thời gian ngắn ổn định. Cụ thể, Honda Vision 2022 bản tiêu chuẩn hiện đang có giá thấp nhất là 37,8 triệu đồng trong khi bản cá tính có giá cao nhất 47 triệu đồng. Còn lại hai phiên bản cao cấp và đặc biệt đang được bán ra với mức giá lần lượt là 39 triệu và 39,5 triệu đồng. Như vậy, so với mức giá đề xuất của hãng, giá Honda Vision tại đại lý hiện đang chênh cao hơn từ 7,6-12 triệu đồng.

Honda SH 2022 hiện đang là mẫu xe máy tay ga cao cấp đã và đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Thế hệ mới nhất SH 2022 được bán ra thị trường với 4 phiên bản gồm SH 125i CBS, SH 125i ABS, SH 150i CBS, SH 150i ABS. Kích thước dài x rộng x cao của Honda SH 2022 lần lượt là 2.090 x 739 x 1.129 mm với khoảng cách trục bánh xe 1.353 mm và khoảng sáng gầm xe là 146 mm.

Honda SH 2022 được trang bị khối động cơ eSP+ hoàn toàn mới, mang lại khả năng vận hành vượt trội cho xe nhưng lại có mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn khoảng 3% so với phiên bản trước.