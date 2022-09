Giá xe Honda SH Mode 2022, Lead bất ngờ lao dốc, giảm mạnh tới 8 triệu đồng tại đại lý

Những tháng gần đây, không khó để có thể thấy được giá những mẫu xe hot của Honda như SH, Lead hay Vision... liên tục biến động. Tuy nhiên, trái ngược với mức tăng giá hàng chục triệu đồng của các mẫu xe như SH hay Vision thời điểm cuối tháng 9/2022, giá xe tay ga Honda SH Mode 2022 lại giảm sâu tới 8 triệu đồng tại đại lý khiến người tiêu dùng không khỏi bất ngờ.



Ảnh minh họa.

Theo đó, tại khu vực TP.HCM, SH Mode 2022 bản tiêu chuẩn đang được đại lý chào bán với mức giá từ 64,45 triệu đồng; bản cao cấp có giá 15,051 triệu đồng và bản đặc biệt giá 77,45 triệu đồng.

Như vậy, so với thời điểm trước, các phiên bản của Honda SH Mode cũng đã giảm đến gần 8 triệu đồng. Trước đó, trong tháng 8/2022, SH Mode phiên bản CBS tiêu chuẩn có giá từ 72 triệu đồng. SH Mode cao cấp ABS có giá 81,59 triệu đồng và ABS bản đặc biệt có giá 83,79 triệu đồng.

Nhiều ý kiến cho rằng, đây là mức giá khá dễ chịu đối với mẫu xe tay ga SH Mode 2022 sau chuỗi ngày tăng giá sốc. Với mức giá này, doanh số của SH Mode trong tháng 9 hứa hẹn sẽ tăng đáng kể so với những tháng trước đó.

Tại thị trường Việt, các mẫu xe trong cùng tầm giá của Honda SH Mode 2022 có thể kể đến như Yamaha Grande 2022 hay các dòng xe nhập khẩu khác như Honda Genio 2022 hay Honda Vario 2022.

Tương tự, Honda Lead cũng được đại lý bán ra với giá thấp nhất là 40 triệu đồng, giảm 8 triệu đồng so với tháng trước.

Cụ thể, Honda Lead bản tiêu chuẩn có giá 40,29 triệu đồng (giá niêm yết 37,49 triệu đồng), bản cao cấp có giá 42,89 triệu đồng (giá niêm yết là 39,29 triệu đồng). Bất ngờ nhất khi Lead bản đen mờ có giá 47,49 triệu đồng (giá niêm yết là 39,79 triệu đồng).

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, vào khoảng đầu tháng 8, Lead bản tiêu chuẩn với giá 48 triệu đồng, bản cao cấp có giá 52 triệu đồng và Lead bản đen mờ có giá 55 triệu đồng.

Một số đại lý cho biết, lí do dẫn đến việc Honda Lead giảm giá mạnh là do hầu hết các mẫu xe tay ga của Honda đã khắc phục được tình trạng khan hàng, thiếu linh kiện. Do đó, các đại lý cũng giảm giá bán để kích cầu thị trường.

Được biết, Honda Lead là một trong những dòng xe tay ga dành cho phái đẹp được ưa chuộng nhất hiện nay. Honda Lead đời mới có thiết kế hiện đại hơn, thon gọn và ôm sát người lái.

Các tiện ích đáng kể trên xe gồm cổng sạc tiện lợi đặt trong hộc đựng đồ phía trước, hộc đựng đồ dưới yên cực lớn với dung tích 37 lít, chìa khóa thông minh, móc treo đồ trước và sàn để chân rộng rãi...

Cung cấp sức mạnh cho Honda Lead 2022 là khối động cơ eSP PGM-Fi 125 phân khối cho công suất 7,9 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11.4 Nm tại 5.500 vòng/phút.