Khán giả xin vai lương thiện cho Lương Thanh

Lương Thanh là một trong những gương mặt nổi bật thuộc thế hệ diễn viên trẻ phim truyền hình hiện nay. Nữ diễn viên sinh năm 1996 từng được biết đến với danh hiệu thủ khoa khi thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh vào năm 2014.

Lương Thanh từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi bật, có thể kể đến như Cả một đời ân oán, Những cô gái trong thành phố, Hoa hồng trên ngực trái. Gần đây nhất, Lương Thanh còn xuất hiện song song trong hai bộ phim cùng thời điểm phát sóng là Dưới bóng cây hạnh phúc và Đừng nói khi yêu.

Trong số các vai diễn đảm nhận, duy nhất có một lần Lương Thanh vào vai chính diện là Nguyên An, cô gái bị thất lạc với gia đình từ bé. Nguyên An vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, hạnh phúc nhưng đã bị bắt cóc và sau đó phải sống cùng với người mẹ nuôi mưu mô và độc ác, mang trong mình lòng hận thù chính người mẹ đẻ của cô. Dù sống với người mẹ như vậy nhưng Nguyên An lớn lên vẫn giữ được tính cách thiện lành và trong sáng.

Sau đó, trong những phim phát sóng về sau, các vai diễn của Lương Thanh đều khiến người xem không ức chế thì ghét bỏ. Đó là vai cô gái nhu nhược - Mai trong Những cô gái trong thành phố, vai Trà - tiểu tam cướp chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác trong Hoa hồng trên ngực trái, mới đây nhất là Tơ - cô gái chuyên đi lừa đàn ông lấy tiền trong Dưới bóng cây hạnh phúc và Trang - cô bạn gái giả tạo, mưu mô trong Đừng nói khi yêu.

Lương Thanh nhận được không ít chỉ trích, bình luận tiêu cực từ phía khán giả sau khi hóa thân vào những vai diễn trên. Nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên đã diễn xuất tốt khiến người xem ghét bỏ nhân vật như vậy, nhưng cũng nhiều ý kiến nhầm lẫn giữa trong phim và ngoài đời mà buông lời chỉ trích cô.

Nhiều ý kiến cho rằng đạo diễn nên ưu ái giao cho Lương Thanh nhiều vai chính diện hơn vì thấy cô chịu nhiều thiệt thòi khi đảm nhận các vai phản diện. Nữ diễn viên cũng từng chịu nhiều không ít áp lực, đặc biệt là có lần cô đã bật khóc vì dính tin đồn "đổi tình lấy vai diễn" hay tổn thương vì những bình luận chỉ trích của khán giả. Tuy nhiên, càng về sau thì Lương Thanh cũng càng rèn luyện mình hơn, bình tĩnh để chịu được áp lực từ các vai diễn mang lại.

Một số đoạn trích ấn tượng của Lương Thanh qua các bộ phim:

